Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Восемь жителей Ульяновской области и две женщины в Самарской скончались от отравления после употребления, предположительно, сидра. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ.Ранее Роспотребнадзор сообщил о 14 зарегистрированных случаях отравления алкоголем в Димитровграде и Ульяновске, из них - восемь летальных исходов. Позднее стало известно о гибели двух женщин в Самарской области также после отравления сидром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следкома.МВД публикует кадры с изъятым сидром, ставшим, предположительно, причиной гибели людей, а в соцсетях появилась ориентировка на оказавшийся ядовитым алкоголь, - говорится в сообщении.Полиция после массового отравления сидром в Ульяновской области изъяла 193 кеги объемом по 30 литров каждая, - сообщили в МВД.По делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, а местные власти изымают алкоголь из магазинов и призывают жителей отказаться от употребления разливной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани изъяли две тонны нелегального пиваТабачный контрафакт из Крыма: на Херсонщине изъяли 300 тысяч пачекВ Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Восемь жителей Ульяновской области и две женщины в Самарской скончались от отравления после употребления, предположительно, сидра. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о 14 зарегистрированных случаях отравления алкоголем в Димитровграде и Ульяновске, из них - восемь летальных исходов. Позднее стало известно о гибели двух женщин в Самарской области также после отравления сидром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следкома.
"Роспотребнадзор после отравлений в Ульяновской области призывает не употреблять напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области", - подчеркнули в РИА Новости.
МВД публикует кадры с изъятым сидром, ставшим, предположительно, причиной гибели людей, а в соцсетях появилась ориентировка на оказавшийся ядовитым алкоголь, - говорится в сообщении.
Полиция после массового отравления сидром в Ульяновской области изъяла 193 кеги объемом по 30 литров каждая, - сообщили в МВД.
По делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, а местные власти изымают алкоголь из магазинов и призывают жителей отказаться от употребления разливной продукции.
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