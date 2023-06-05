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Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно
Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно
Восемь жителей Ульяновской области и две женщины в Самарской скончались от отравления после употребления, предположительно, сидра. Возбуждено уголовное дело об... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T13:01
2023-06-05T13:20
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ульяновская область
самарская область
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Восемь жителей Ульяновской области и две женщины в Самарской скончались от отравления после употребления, предположительно, сидра. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ.Ранее Роспотребнадзор сообщил о 14 зарегистрированных случаях отравления алкоголем в Димитровграде и Ульяновске, из них - восемь летальных исходов. Позднее стало известно о гибели двух женщин в Самарской области также после отравления сидром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следкома.МВД публикует кадры с изъятым сидром, ставшим, предположительно, причиной гибели людей, а в соцсетях появилась ориентировка на оказавшийся ядовитым алкоголь, - говорится в сообщении.Полиция после массового отравления сидром в Ульяновской области изъяла 193 кеги объемом по 30 литров каждая, - сообщили в МВД.По делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, а местные власти изымают алкоголь из магазинов и призывают жителей отказаться от употребления разливной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани изъяли две тонны нелегального пиваТабачный контрафакт из Крыма: на Херсонщине изъяли 300 тысяч пачекВ Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя
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ульяновская область
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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), ульяновская область, самарская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно

Сидр стал причиной гибели десяти человек в Ульяновской и Самарской областях

13:01 05.06.2023 (обновлено: 13:20 05.06.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Восемь жителей Ульяновской области и две женщины в Самарской скончались от отравления после употребления, предположительно, сидра. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о 14 зарегистрированных случаях отравления алкоголем в Димитровграде и Ульяновске, из них - восемь летальных исходов. Позднее стало известно о гибели двух женщин в Самарской области также после отравления сидром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следкома.

"Роспотребнадзор после отравлений в Ульяновской области призывает не употреблять напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области", - подчеркнули в РИА Новости.

МВД публикует кадры с изъятым сидром, ставшим, предположительно, причиной гибели людей, а в соцсетях появилась ориентировка на оказавшийся ядовитым алкоголь, - говорится в сообщении.
© МВД РоссииМВД опубликовало фото изъятого товара
МВД опубликовало фото изъятого товара
1 из 5
МВД опубликовало фото изъятого товара
© МВД России
© МВД России

Этикетка сидра, которым, предположительно, отравились люди

Этикетка некачественного товара
2 из 5

Этикетка сидра, которым, предположительно, отравились люди

© МВД России
© МВД РоссииОриентировка МВД
Ориентировка МВД
3 из 5
Ориентировка МВД
© МВД России
© МВД РоссииИзъятый товар
Изъятый товар
4 из 5
Изъятый товар
© МВД России
© МВД России

Сидр, расфасованный в пластиковые бутылки

Отравленный алкоголь
5 из 5

Сидр, расфасованный в пластиковые бутылки

© МВД России
1 из 5
МВД опубликовало фото изъятого товара
© МВД России
2 из 5

Этикетка сидра, которым, предположительно, отравились люди

© МВД России
3 из 5
Ориентировка МВД
© МВД России
4 из 5
Изъятый товар
© МВД России
5 из 5

Сидр, расфасованный в пластиковые бутылки

© МВД России
Полиция после массового отравления сидром в Ульяновской области изъяла 193 кеги объемом по 30 литров каждая, - сообщили в МВД.
По делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, а местные власти изымают алкоголь из магазинов и призывают жителей отказаться от употребления разливной продукции.
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