https://crimea.ria.ru/20230605/massovoe-otravlenie-v-ulyanovskoy-i-samarskoy-oblastyakh-chto-izvestno--1129188333.html

Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно

Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно

Восемь жителей Ульяновской области и две женщины в Самарской скончались от отравления после употребления, предположительно, сидра. Возбуждено уголовное дело об... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T13:01

2023-06-05T13:01

2023-06-05T13:20

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ульяновская область

самарская область

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111074/08/1110740805_0:328:3057:2048_1920x0_80_0_0_51fa783f0863a1f0fb54c8386e6b9694.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Восемь жителей Ульяновской области и две женщины в Самарской скончались от отравления после употребления, предположительно, сидра. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ.Ранее Роспотребнадзор сообщил о 14 зарегистрированных случаях отравления алкоголем в Димитровграде и Ульяновске, из них - восемь летальных исходов. Позднее стало известно о гибели двух женщин в Самарской области также после отравления сидром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следкома.МВД публикует кадры с изъятым сидром, ставшим, предположительно, причиной гибели людей, а в соцсетях появилась ориентировка на оказавшийся ядовитым алкоголь, - говорится в сообщении.Полиция после массового отравления сидром в Ульяновской области изъяла 193 кеги объемом по 30 литров каждая, - сообщили в МВД.По делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, а местные власти изымают алкоголь из магазинов и призывают жителей отказаться от употребления разливной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани изъяли две тонны нелегального пиваТабачный контрафакт из Крыма: на Херсонщине изъяли 300 тысяч пачекВ Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя

https://crimea.ria.ru/20220417/na-stavropole-massovoe-otravlenie-1122972280.html

ульяновская область

самарская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), ульяновская область, самарская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)