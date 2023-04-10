https://crimea.ria.ru/20230410/na-kubani-izyali-dve-tonny-nelegalnogo-piva-1128086196.html

На Кубани изъяли две тонны нелегального пива

На Кубани изъяли две тонны нелегального пива - РИА Новости Крым, 10.04.2023

На Кубани изъяли две тонны нелегального пива

На Кубани правоохранители пресекли поставку нелегального алкоголя. Около двух тонн пива обнаружили во время перевозки, сообщает пресс-служба главного управления РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T11:09

2023-04-10T11:09

2023-04-10T11:10

кубань

краснодарский край

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

новости

алкоголь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. На Кубани правоохранители пресекли поставку нелегального алкоголя. Около двух тонн пива обнаружили во время перевозки, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, на трассе для проверки документов был остановлен грузовик Hyundai под управлением 35-летнего жителя Армавира. При осмотре машины в полуприцепе обнаружили кеги с пивом разного объема без товарно-транспортной накладной."Водитель и автомобиль с грузом доставлены в ОМВД России по Успенскому району для дальнейшего разбирательства. Всего из незаконного оборота изъято около двух тонн алкоголя", - констатировали в полиции.За нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в отношении задержанного мужчины открыто административное производство.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"В Севастополе семейный подряд осудили за торговлю контрафактным коньяком700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартель

https://crimea.ria.ru/20230209/v-krymu-nakryli-podpolnyy-tsekh-po-proizvodstvu-alkogolya-1126893593.html

кубань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, новости, алкоголь