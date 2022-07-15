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В Севастополе семейный подряд осудили за торговлю контрафактным коньяком
В Севастополе семейный подряд осудили за торговлю контрафактным коньяком - РИА Новости Крым, 15.07.2022
В Севастополе семейный подряд осудили за торговлю контрафактным коньяком
В Севастополе супруги получили срок за продажу на разлив фальсифицированного алкоголя под видом коньяка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T15:26
2022-07-15T15:26
2022-07-15T15:28
севастополь
прокуратура города севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА новости Крым. В Севастополе супруги получили срок за продажу на разлив фальсифицированного алкоголя под видом коньяка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Как выяснило следствие, женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, вместе со своим мужем сбывала несертифицированный коньяк в принадлежащей ей торговой точке. "Супруги приобретали спиртосодержащую жидкость в пластиковых бутылках объемом пять литров, которую впоследствии хранили по месту своего жительства и в помещении торговой точки и продавали под видом коньяка на разлив", – рассказали в ведомстве.Остановить злоумышленников удалось в феврале текущего года.Правоохранители изъяли из незаконного оборота около шести литров алкоголя. Экспертиза показала, что жидкость, которую продавали под видом коньяка, содержит вещества, непригодные для употребления и опасные для здоровья и жизни.Оба супруга по решению суда получили наказание в виде лишения свободы на один год условно. Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20220411/v-magazinakh-i-kafe-sevastopolya-delets-sbyval-kontrafaktnyy-alkogol-1122912081.html
https://crimea.ria.ru/20220210/proizvoditeley-palenogo-spirtnogo-nakazhu-polumillionnymi-shtrafami-1122323458.html
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севастополь, прокуратура города севастополя
В Севастополе семейный подряд осудили за торговлю контрафактным коньяком
В Севастополе супруги осуждены за торговлю контрафактным алкоголем на разлив
15:26 15.07.2022 (обновлено: 15:28 15.07.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА новости Крым. В Севастополе супруги получили срок за продажу на разлив фальсифицированного алкоголя под видом коньяка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Как выяснило следствие, женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, вместе со своим мужем сбывала несертифицированный коньяк в принадлежащей ей торговой точке.
"Супруги приобретали спиртосодержащую жидкость в пластиковых бутылках объемом пять литров, которую впоследствии хранили по месту своего жительства и в помещении торговой точки и продавали под видом коньяка на разлив", – рассказали в ведомстве.
Остановить злоумышленников удалось в феврале текущего года.
Правоохранители изъяли из незаконного оборота около шести литров алкоголя. Экспертиза показала, что жидкость, которую продавали под видом коньяка, содержит вещества, непригодные для употребления и опасные для здоровья и жизни.
Оба супруга по решению суда получили наказание в виде лишения свободы на один год условно. Приговор в законную силу пока не вступил.