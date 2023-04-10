https://crimea.ria.ru/20230410/700-kg-kokaina-fsb-nakryla-mezhdunarodnyy-narkokartel-1128082428.html

700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартель

700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартель - РИА Новости Крым, 10.04.2023

700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартель

ФСБ пресекла поставку почти 700 килограммов кокаина в страны Евросоюза через Россию. Как сообщает пресс-служба ведомства, наркотики на 2,5 млрд рублей изъяли в... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T10:40

2023-04-10T10:40

2023-04-10T10:41

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

наркотики

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_643b574769f1bca1984c889adeeb465e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. ФСБ пресекла поставку почти 700 килограммов кокаина в страны Евросоюза через Россию. Как сообщает пресс-служба ведомства, наркотики на 2,5 млрд рублей изъяли в Подмосковье у членов международного картеля.По данным ФСБ, силовики зафиксировали в Москве попытки реализовать латиноамериканский кокаин оптом. Как выяснилось, многоэтапную преступную операцию проводили двое колумбийцев и гражданин одного из государств Евросоюза. Члены картеля должны были получить партию наркотика в Москве, часть продать в России, остальное переправить в страны ЕС.Для реализации плана картель использовал арендованный на подставное лицо склад в Московской области, где переупаковывали товар, чтобы его не обнаружили на границе. Сейчас задержанные иностранцы находятся в СИЗО, каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документыСотруднику ФСБ в Крыму попытались дать миллион "за родственника"Во все тяжкие по-крымски: паре дали 26 лет на двоих за нарколабораторию

https://crimea.ria.ru/20221221/sevastopolets-s-semeynym-voditelem-planirovali-naladit-torgovlyu-kokainom-1126026018.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, наркотики, россия, новости