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700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартель - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартель
700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартель - РИА Новости Крым, 10.04.2023
700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартель
ФСБ пресекла поставку почти 700 килограммов кокаина в страны Евросоюза через Россию. Как сообщает пресс-служба ведомства, наркотики на 2,5 млрд рублей изъяли в... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T10:40
2023-04-10T10:41
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
наркотики
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. ФСБ пресекла поставку почти 700 килограммов кокаина в страны Евросоюза через Россию. Как сообщает пресс-служба ведомства, наркотики на 2,5 млрд рублей изъяли в Подмосковье у членов международного картеля.По данным ФСБ, силовики зафиксировали в Москве попытки реализовать латиноамериканский кокаин оптом. Как выяснилось, многоэтапную преступную операцию проводили двое колумбийцев и гражданин одного из государств Евросоюза. Члены картеля должны были получить партию наркотика в Москве, часть продать в России, остальное переправить в страны ЕС.Для реализации плана картель использовал арендованный на подставное лицо склад в Московской области, где переупаковывали товар, чтобы его не обнаружили на границе. Сейчас задержанные иностранцы находятся в СИЗО, каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документыСотруднику ФСБ в Крыму попытались дать миллион "за родственника"Во все тяжкие по-крымски: паре дали 26 лет на двоих за нарколабораторию
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, наркотики, россия, новости
700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартель

ФСБ пресекла поставку почти 700 кг кокаина в страны Евросоюза через Россию

10:40 10.04.2023 (обновлено: 10:41 10.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. ФСБ пресекла поставку почти 700 килограммов кокаина в страны Евросоюза через Россию. Как сообщает пресс-служба ведомства, наркотики на 2,5 млрд рублей изъяли в Подмосковье у членов международного картеля.
По данным ФСБ, силовики зафиксировали в Москве попытки реализовать латиноамериканский кокаин оптом. Как выяснилось, многоэтапную преступную операцию проводили двое колумбийцев и гражданин одного из государств Евросоюза. Члены картеля должны были получить партию наркотика в Москве, часть продать в России, остальное переправить в страны ЕС.
Уголовный кодекс Российской Федерации
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Севастополец с семейным водителем планировали наладить торговлю кокаином
"При задержании с поличным у прибывших в Россию членов картеля обнаружено 699 килограммов кокаина. По оценкам специалистов, оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей. Розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее шести миллиардов рублей", - цитирует релиз РИА Новости.
Для реализации плана картель использовал арендованный на подставное лицо склад в Московской области, где переупаковывали товар, чтобы его не обнаружили на границе. Сейчас задержанные иностранцы находятся в СИЗО, каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествиянаркотикиРоссияНовости
 
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