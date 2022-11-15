Во все тяжкие по-крымски: паре дали 26 лет на двоих за нарколабораторию
В Севастополе сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию, изъяв более 8 кг наркотиков
16:20 15.11.2022 (обновлено: 16:21 15.11.2022)
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюНарколаборатория в Севастополе
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе ФСБ накрыла в частном доме нарколабораторию, изъяв у ее организаторов, мужчины и ее сожительницы, более 8 кг наркотиков – их уже осудили. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Как выяснило следствие, мужчина 1986 г.р. и женщина 1996 г.р., были членами организованной преступной группы, "специализировавшейся" на незаконном обороте наркотиков и легализации полученного дохода.
Пара выполняла различные роли: розничного "курьера-закладчика", оптового "курьера", "склада" и "варщика/лаборанта", рассказали в прокуратуре.
"С декабря 2021-го до середины февраля 2022 год они использовали заранее арендованный дом в одном из садовых товариществ Севастополя, где установили полученное от организатора преступной группы оборудование", – рассказали в ведомстве.
Произведенный наркотик мефедрон и другие наркотические средства, а также психотропное вещество амфетамин они хранили по месту жительства, в арендованных квартире и доме, фасовали на мелкие дозы, чтобы передать курьерам.
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюНарколаборатория в Севастополе
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Нарколаборатория в Севастополе
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюНарколаборатория в Севастополе
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Нарколаборатория в Севастополе
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюНарколаборатория в Севастополе
3 из 3
Нарколаборатория в Севастополе
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
1 из 3
Нарколаборатория в Севастополе
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
2 из 3
Нарколаборатория в Севастополе
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
3 из 3
Нарколаборатория в Севастополе
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
"При этом обвиняемые легализовали доход от наркоторговли на общую сумму свыше 3,6 млн рублей, конвертируя полученные от наркопотребителей денежные средства в криптовалюту, наличные и электронные денежные средства по разработанной организатором схеме с помощью двух чужих банковских карт", – уточнили в прокуратуре.
Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. В нарколаборатории изъяли свыше 7,1 кг наркотических средств и психотропных веществ и около 1 кг прекурсоров для их производства.
С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима, а также штраф 250 тыс. рублей. Женщина получила 11 лет исправительной колонии общего режима и штрафом 10 тыс. рублей.
Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил.
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