https://crimea.ria.ru/20221115/voditel-taksi-v-krymu-okazalsya-kurerom-narkomarketov-1125373758.html

Водитель такси в Крыму оказался курьером наркомаркетов

Водитель такси в Крыму оказался курьером наркомаркетов - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Водитель такси в Крыму оказался курьером наркомаркетов

В Севастополе на трассе "Таврида" полиции попался водитель такси, перевозивший крупную партию наркотиков и оказавшийся курьером подпольных наркомаркетов. Об... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T11:56

2022-11-15T11:56

2022-11-15T11:56

севастополь

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на трассе "Таврида" полиции попался водитель такси, перевозивший крупную партию наркотиков и оказавшийся курьером подпольных наркомаркетов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Инцидент произошел накануне вечером на "Тавриде", где работал мобильный пост ГИБДД. Правоохранители остановили для проверки такси, поведение 23-летнего водителя автомобиля их насторожило.На внезапный вопрос автоинспекторов, нет у него "предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту" водитель ответил утвердительно. Свертки с синтетическим наркотиком "мефедрон" были как раз в карманах одежды водителя.На место прибыли следователи, в ходе досмотра у "таксиста" обнаружили 160 полиэтиленовых свертков с наркотиками. Мужчину задержали.Возбуждено уголовное дело. По решению суда его фигурант сейчас находится под домашним арестом. Санкция статьи, по которой он предстанет перед судом, предусматривает наказание в виде лишения свободы на 10 –20 лет.Ранее, 10 ноября, сотрудники ФСБ в Крыму задержали двух крымчан с 7 килограммами каннабиса.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия