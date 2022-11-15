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Водитель такси в Крыму оказался курьером наркомаркетов
Водитель такси в Крыму оказался курьером наркомаркетов - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Водитель такси в Крыму оказался курьером наркомаркетов
В Севастополе на трассе "Таврида" полиции попался водитель такси, перевозивший крупную партию наркотиков и оказавшийся курьером подпольных наркомаркетов. Об... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T11:56
2022-11-15T11:56
2022-11-15T11:56
севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на трассе "Таврида" полиции попался водитель такси, перевозивший крупную партию наркотиков и оказавшийся курьером подпольных наркомаркетов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Инцидент произошел накануне вечером на "Тавриде", где работал мобильный пост ГИБДД. Правоохранители остановили для проверки такси, поведение 23-летнего водителя автомобиля их насторожило.На внезапный вопрос автоинспекторов, нет у него "предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту" водитель ответил утвердительно. Свертки с синтетическим наркотиком "мефедрон" были как раз в карманах одежды водителя.На место прибыли следователи, в ходе досмотра у "таксиста" обнаружили 160 полиэтиленовых свертков с наркотиками. Мужчину задержали.Возбуждено уголовное дело. По решению суда его фигурант сейчас находится под домашним арестом. Санкция статьи, по которой он предстанет перед судом, предусматривает наказание в виде лишения свободы на 10 –20 лет.Ранее, 10 ноября, сотрудники ФСБ в Крыму задержали двух крымчан с 7 килограммами каннабиса.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, происшествия
Водитель такси в Крыму оказался курьером наркомаркетов
В Севастополе на "Тавриде" задержан водитель такси, оказавшийся курьером наркомаркетов
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на трассе "Таврида" полиции попался водитель такси, перевозивший крупную партию наркотиков и оказавшийся курьером подпольных наркомаркетов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Инцидент произошел накануне вечером на "Тавриде", где работал мобильный пост ГИБДД. Правоохранители остановили для проверки такси, поведение 23-летнего водителя автомобиля их насторожило.
"Во время общения с водителем полицейские заметили его взволнованность, а когда мужчина доставал из куртки свои документы, то еще больше нервничал и старался спрятать содержимое карманов от пристальных взглядов правоохранителей", – рассказали в полиции.
На внезапный вопрос автоинспекторов, нет у него "предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту" водитель ответил утвердительно. Свертки с синтетическим наркотиком "мефедрон" были как раз в карманах одежды водителя.
На место прибыли следователи, в ходе досмотра у "таксиста" обнаружили 160 полиэтиленовых свертков с наркотиками. Мужчину задержали.
"Он сознался, что является курьером одного из подпольных наркомаркетов и осуществляет на территории Крымского полуострова сбыт "синтетики" с помощью тайниковых закладок", – уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. По решению суда его фигурант сейчас находится под домашним арестом. Санкция статьи, по которой он предстанет перед судом, предусматривает наказание в виде лишения свободы на 10 –20 лет.
Ранее, 10 ноября, сотрудники ФСБ в Крыму задержали двух крымчан
с 7 килограммами каннабиса.