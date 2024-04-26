https://crimea.ria.ru/20240426/na-zaes-otsenili-ugrozu-radiatsionnoy-avarii-iz-za-obstrelov-vsu-1136891961.html

На ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ

На ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.04.2024

На ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ

После трагедии на Чернобыльской АЭС технологии шагнули вперед, изменились защита и конструкции самих реакторов и оборудования атомных станций. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T20:54

2024-04-26T20:54

2024-04-26T20:54

заэс (запорожская атомная электростанция)

радио "спутник в крыму"

в мире

запорожская область

авария на чернобыльской атомной станции

чернобыль

мнения

экология

радиация

днепр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. После трагедии на Чернобыльской АЭС технологии шагнули вперед, изменились защита и конструкции самих реакторов и оборудования атомных станций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.В частности, по ее словам, реакторы на Запорожской АЭС защищает стена толщиной больше метра. Сам тип реактора здесь один из самых надежных – водно-водяной (ВВЭР). Он может эксплуатироваться в различных условиях, в том числе экстремальных.Кроме того, сейчас ЗАЭС переведена в режим холодного останова, то есть не вырабатывает электроэнергию. Это значит, что ядерной реакции не происходит и она находится в достаточно безопасном состоянии, добавила эксперт.Но это не значит, что угрозы для атомного объекта равны нулю, сказала Яшина."Мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы поддерживать эту безопасность. Но ни одна станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил", – заявила Яшина.Она подчеркнула, что в МАГАТЭ и ООН "прекрасно понимают, что происходит и кто что делает". Цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС, по ее мнению, – ослабить Россию."Если вернуться к Чернобылю и последствиям этого, авария на ЧАЭС показала, что влечет за собой… крах системы, откат развития и ослабление страны. И в этом смысле шантаж по отношению к Запорожской станции на это и нацелен – ослабить в первую очередь нашу страну", – сказала Яшина.Однако последствия непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ могут быть катастрофическими для всех, подчеркнула эксперт.Как рассказал зампредседателя крымской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов, вследствие аварии на Чернобыльской АЭС наш полуостров пострадал незначительно по сравнению с Киевской областью Украины, Житомирской в России и близлежащими областями Белоруссии.Тем не менее Днепр, в отличие от небольшой речки Припять, в случае аварии на ЗАЭС гораздо быстрее способен вынести опасные изотопы в Черное море, где загрязнения задержатся на столетия, а роза ветров донесет радиацию до Европы, как и 38 лет назад, считает доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов. В середине апреля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе заседания Совбеза ООН заявил о необходимости снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС. Читайте также на РИА Новости Крым:Как Киев ведет мир к повторению трагедии ЧернобыляВыдали с потрохами: Запад нечаянно признался в соучастии в обстрелах ЗАЭСЗапад занимается ядерным шантажом – МИД о требовании вернуть Киеву ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

чернобыль

днепр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), в мире, запорожская область, авария на чернобыльской атомной станции, чернобыль, мнения, экология, радиация, днепр