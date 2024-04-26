https://crimea.ria.ru/20240426/na-zaes-otsenili-ugrozu-radiatsionnoy-avarii-iz-za-obstrelov-vsu-1136891961.html
На ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ
На ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.04.2024
На ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ
После трагедии на Чернобыльской АЭС технологии шагнули вперед, изменились защита и конструкции самих реакторов и оборудования атомных станций. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T20:54
2024-04-26T20:54
2024-04-26T20:54
заэс (запорожская атомная электростанция)
радио "спутник в крыму"
в мире
запорожская область
авария на чернобыльской атомной станции
чернобыль
мнения
экология
радиация
днепр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. После трагедии на Чернобыльской АЭС технологии шагнули вперед, изменились защита и конструкции самих реакторов и оборудования атомных станций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.В частности, по ее словам, реакторы на Запорожской АЭС защищает стена толщиной больше метра. Сам тип реактора здесь один из самых надежных – водно-водяной (ВВЭР). Он может эксплуатироваться в различных условиях, в том числе экстремальных.Кроме того, сейчас ЗАЭС переведена в режим холодного останова, то есть не вырабатывает электроэнергию. Это значит, что ядерной реакции не происходит и она находится в достаточно безопасном состоянии, добавила эксперт.Но это не значит, что угрозы для атомного объекта равны нулю, сказала Яшина."Мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы поддерживать эту безопасность. Но ни одна станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил", – заявила Яшина.Она подчеркнула, что в МАГАТЭ и ООН "прекрасно понимают, что происходит и кто что делает". Цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС, по ее мнению, – ослабить Россию."Если вернуться к Чернобылю и последствиям этого, авария на ЧАЭС показала, что влечет за собой… крах системы, откат развития и ослабление страны. И в этом смысле шантаж по отношению к Запорожской станции на это и нацелен – ослабить в первую очередь нашу страну", – сказала Яшина.Однако последствия непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ могут быть катастрофическими для всех, подчеркнула эксперт.Как рассказал зампредседателя крымской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов, вследствие аварии на Чернобыльской АЭС наш полуостров пострадал незначительно по сравнению с Киевской областью Украины, Житомирской в России и близлежащими областями Белоруссии.Тем не менее Днепр, в отличие от небольшой речки Припять, в случае аварии на ЗАЭС гораздо быстрее способен вынести опасные изотопы в Черное море, где загрязнения задержатся на столетия, а роза ветров донесет радиацию до Европы, как и 38 лет назад, считает доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов. В середине апреля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе заседания Совбеза ООН заявил о необходимости снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС. Читайте также на РИА Новости Крым:Как Киев ведет мир к повторению трагедии ЧернобыляВыдали с потрохами: Запад нечаянно признался в соучастии в обстрелах ЗАЭСЗапад занимается ядерным шантажом – МИД о требовании вернуть Киеву ЗАЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
чернобыль
днепр
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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заэс (запорожская атомная электростанция), в мире, запорожская область, авария на чернобыльской атомной станции, чернобыль, мнения, экология, радиация, днепр
На ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ
Ни одна АЭС в мире не может противостоять полноценному огневому воздействию - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым.
После трагедии на Чернобыльской АЭС технологии шагнули вперед, изменились защита и конструкции самих реакторов и оборудования атомных станций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
В частности, по ее словам, реакторы на Запорожской АЭС защищает стена толщиной больше метра. Сам тип реактора здесь один из самых надежных – водно-водяной (ВВЭР). Он может эксплуатироваться в различных условиях, в том числе экстремальных.
"На ЧАЭС были реакторы большой мощности канальные, которые после аварии тоже прошли большой путь по техническим решениям, опыту, модернизации. А на Запорожской станции установлены водно-водяные реакторы. В их конструктив уже на этапе проектирования были заложены различные варианты воздействия, в том числе как внешние, так и внутренние. Именно это обеспечивает безопасность эксплуатации станции", – сказала Яшина.
Кроме того, сейчас ЗАЭС переведена в режим холодного останова, то есть не вырабатывает электроэнергию. Это значит, что ядерной реакции не происходит и она находится в достаточно безопасном состоянии, добавила эксперт.
Но это не значит, что угрозы для атомного объекта равны нулю, сказала Яшина.
"Мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы поддерживать эту безопасность. Но ни одна станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил", – заявила Яшина.
Она подчеркнула, что в МАГАТЭ и ООН "прекрасно понимают, что происходит и кто что делает". Цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС, по ее мнению, – ослабить Россию.
"Если вернуться к Чернобылю и последствиям этого, авария на ЧАЭС показала, что влечет за собой… крах системы, откат развития и ослабление страны. И в этом смысле шантаж по отношению к Запорожской станции на это и нацелен – ослабить в первую очередь нашу страну", – сказала Яшина.
Однако последствия непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ могут быть катастрофическими для всех, подчеркнула эксперт.
"Последствия, конечно, могут быть катастрофические. Радиационная авария – это влияние и на жизни людей, и на экологию. Не очень корректно говорить, что, если это случится, то будет второй Чернобыль, хотя бы потому, что реакторы на станциях разные. Но подобные последствия радиационные возможны с другими сценариями развития ситуации", – сказала Яшина.
Как рассказал зампредседателя крымской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов, вследствие аварии на Чернобыльской АЭС наш полуостров пострадал незначительно по сравнению с Киевской областью Украины, Житомирской в России и близлежащими областями Белоруссии.
"(Радиационное) облако проходило какое-то время и затронуло край западного Крыма и кусочек Севастополя. То есть в Севастополе были поступления, но они были несущественны. Поэтому напрямую Крым какие-то серьезные выпадения не получил", – рассказал эксперт.
Тем не менее Днепр, в отличие от небольшой речки Припять, в случае аварии на ЗАЭС гораздо быстрее способен вынести опасные изотопы в Черное море
, где загрязнения задержатся на столетия, а роза ветров донесет радиацию до Европы, как и 38 лет назад, считает доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов.
В середине апреля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе заседания Совбеза ООН заявил о необходимости снизить риск ядерного инцидента
на Запорожской АЭС.
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