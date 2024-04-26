https://crimea.ria.ru/20240426/38-let-spustya-kak-kiev-vedet-mir-k-povtoreniyu-tragedii-chernobylya-1136780978.html

38 лет спустя: как Киев ведет мир к повторению трагедии Чернобыля

38 лет спустя: как Киев ведет мир к повторению трагедии Чернобыля - РИА Новости Крым, 26.04.2024

38 лет спустя: как Киев ведет мир к повторению трагедии Чернобыля

РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T13:37

2024-04-26T13:37

2024-04-26T13:29

эксклюзивы риа новости крым

чернобыль

заэс (запорожская атомная электростанция)

мнения

украина

безопасность

ядерная энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136781832_0:58:1014:628_1920x0_80_0_0_d498223fc3816fd8c0a1e154c8e69ae5.jpg

26 апреля 1986 года. 01:23:47 по Москве. На 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС гремит взрыв. Начинается сильный пожар. Огромное количество радиоактивных веществ попадает в воздух. Более 115 тысяч жителей Припяти и близлежащих населенных пунктов покидают свои дома. Жизнь здесь останавливается.До сих пор станция окружена 30-километровой зоной отчуждения. Подсчитать точное число смертей никто не берется: примерные данные ВОЗ - до четырех тысяч человек. Greenpeace утверждает, что в результате аварии только среди ликвидаторов умерли десятки тысяч человек, в Европе зафиксировано 10 тысяч случаев уродств у новорожденных и столько же случаев рака щитовидной железы……Спустя 38 лет после трагедии на ЧАЭС РИА Новости Крым проводит параллели между прошлым и настоящим, в котором террористический киевский режим ставит мир на грань новой трагедии, эпицентром которой может стать современный Энергодар.Запорожская АЭС под огнемЗапорожская атомная электростанция расположена в Энергодаре, на берегу Каховского водохранилища. Крупнейшая АЭС в Европе и девятая по величине в мире. 28 февраля 2022 года в ходе спецоперации на Украине российские военные взяли объект под контроль. Станция продолжила штатную работу, о чем российская сторона уведомила МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии - ред.).4 марта на территорию ЗАЭС проникли украинские диверсанты, которые открыли огонь и устроили пожар в границах ядерного объекта. Провокация была подавлена, но стала тем рубежом, за которым во всей своей страшной очевидности открылась данность: киевский режим продолжит атаки вопреки рискам ядерной катастрофы.Уже спустя несколько дней украинская сторона предпринимает попытку обстрела с применением реактивных систем залпового огня. Дальше будут дроны-камикадзе, крупнокалиберная артиллерия, снаряды натовского образца с американскими взрывателями…Атаки будут продолжаться регулярно. Чтобы снизить риски сотрудники ЗАЭС переведут реакторы в режим холодного останова. Российская сторона будет выносить вопрос на международные площадки, украинская - с еще большим рвением обстреливать станцию после провала "контрнаступа". Усиление обстрелов зафиксировано с начала апреля 2024-го. 11 числа МАТАТЭ заявит о серьезной эскалации угроз ядерной безопасности и высоких рисках атомной катастрофы, однако об источниках угрозы ожидаемо будет молчать."Международное агентство по атомной энергии и ООН не обладают возможностями установить виновных в атаках на Запорожскую АЭС", - в очередной раз скажет официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик 16 апреля 2024-го. Опасный сценарий"Если сравнивать Энергодар и Припять... Там (на ЧАЭС - ред.) произошло разрушение активного центра реактора изнутри и выброс его содержимого во внешнюю среду. Здесь реакторы находятся в режиме холодного останова, в случае разрушения во внешнюю среду будет выброшено неотработанное радиоактивное топливо", - говорит доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов. По словам эксперта, оно но менее опасно, чем во время взрыва, поскольку период полураспада гораздо более длинный."Но фактически радиационное загрязнение тоже произойдет, зона поражения будет сопоставима с той же Чернобыльской", - предупреждает он.Самый опасный сценарий, по словам ученого, - разрушение хранилищ отработанного радиоактивного топлива, короткоживущие изотопы которого гораздо более опасны.Перспектива новой зоны отчужденияСитуацию усугубляет географическое расположение ЗАЭС, продолжает эксперт. Днепр, на берегу которого стоит Энергодар, в отличие от небольшой чернобыльской речки Припять, способен быстрее вынести опасные изотопы в Черное море, радиация будет накапливаться в илистых отложениях, время уменьшения радиационного загрязнения будет растянуто на столетия."Глупость ядерного масштаба""Когда ветер дует в нашу сторону - интенсивность обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ увеличивается. Скорее всего, они стараются учитывать розу ветров, так, чтобы в случае попадания в окружающую среду радиоактивных изотопов они были направлены не на северо-запад, а на юго-восток. Но это глупость ядерного масштаба - в случае серьезной аварии это будет трагедия для всех", - продолжает Работягов.Тем временем на Западе твердят: "Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать", и заявляют, что в обстрелах АЭС украинцами виновата… Россия. В попытках противостоять РФ "хороши" любые подмены и фальсификации, и даже ядерный шантаж, подчеркивали ранее в МИД России.Это большая игра Запада. Киевские "элиты" тем временем играют в "маленькую", где главное - вовсе не благополучие простых украинцев, а собственное обогащение, убежден депутат Госдумы РФ Леонид Ивлев.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запад взводит курок": чего добился Киев обстрелами ЗАЭСРанены трое сотрудников ЗАЭС: в Росатоме заявили о беспрецедентной атакеВыдали с потрохами: Запад нечаянно признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС

https://crimea.ria.ru/20230426/Tekhnogennaya-katastrofa-KhKh-veka--35-let-avarii-na-Chernobylskoy-AES-1104608267.html

https://crimea.ria.ru/20230906/chto-proiskhodit-v-energodare-intervyu-so-zlym-i-vezhlivym-1131205990.html

https://crimea.ria.ru/20230912/vsu-pytalis-ustroit-terakt-vblizi-yadernykh-obektov-rf---putin-1131343591.html

чернобыль

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

чернобыль, заэс (запорожская атомная электростанция), мнения, украина, безопасность, ядерная энергетика