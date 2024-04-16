https://crimea.ria.ru/20240416/zapad-vzvodit-kurok-chego-dobilsya-kiev-obstrelami-zaes-1136593195.html
"Запад взводит курок": чего добился Киев обстрелами ЗАЭС
"Запад взводит курок": чего добился Киев обстрелами ЗАЭС - РИА Новости Крым, 16.04.2024
"Запад взводит курок": чего добился Киев обстрелами ЗАЭС
Запад почувствовал угрозу для себя в неуправляемом киевском режиме в связи с обстрелами Запорожской АЭС и уже "взводит курок", чтобы его остановить. Такое... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T17:30
2024-04-16T17:30
2024-04-16T17:30
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
мнения
заэс (запорожская атомная электростанция)
украина
ядерная энергетика
безопасность
магатэ
рафаэль гросси
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Запад почувствовал угрозу для себя в неуправляемом киевском режиме в связи с обстрелами Запорожской АЭС и уже "взводит курок", чтобы его остановить. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров, отметив, что об этом свидетельствуют и высказывания МАГАТЭ.Накануне на заседании Совбеза ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал "сделать все, чтобы минимизировать риск инцидента", тогда как в условиях обстрелов ЗАЭС наблюдается опасное приближение "к ядерной катастрофе". Никифоров обратил внимание на то, что "игра в комментарии" со стороны МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС длилась несколько месяцев.Однако теперь "можно заметить некоторую эволюцию в этих всех высказываниях" западных лидеров по теме ЗАЭС, считает Никифоров."По крайней мере, я не помню, чтобы в последнее время вбрасывалась совершенно убийственная версия о том, как ситуацию надо разрешить: речь шла о демилитаризации Запорожской АЭС и ее передаче под контроль украинских властей. Помимо того, что это вообще очень странно, я абсолютно не уверен, что это улучшит состояние ядерной безопасности в этом районе. Потому что отдать энергоблоки Киеву – это поставить мину, может быть даже, не очень замедленного действия в зоне конфликта", – поделился мнением эксперт.Именно такие страхи сегодня возникают и у Запада, который начал осознавать, что киевский режим Владимира Зеленского неуправляем и опасен, так как способен принимать решения об ударах по Запорожской АЭС "даже в рамках частной инициативы", отметил политолог."То есть не потому что им дядя Сэм из-за Атлантики приказал, а потому что от дяди Сэма нет давно посылок", – уточнил он.Атаки киевского режима на Запорожскую АЭСЗапорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Были ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС Небензя призвал прямо указать на источник атак по Запорожской АЭС Выдали с потрохами: Запад нечаянно признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС
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андрей никифоров, мнения, заэс (запорожская атомная электростанция), украина, ядерная энергетика, безопасность, магатэ, рафаэль гросси, россия, владимир зеленский (президент украины)
"Запад взводит курок": чего добился Киев обстрелами ЗАЭС
Запад почувствовал угрозу в неуправляемом киевском режиме в связи с обстрелами ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым
. Запад почувствовал угрозу для себя в неуправляемом киевском режиме в связи с обстрелами Запорожской АЭС и уже "взводит курок", чтобы его остановить. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Андрей Никифоров, отметив, что об этом свидетельствуют и высказывания МАГАТЭ.
Накануне на заседании Совбеза ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал
"сделать все, чтобы минимизировать риск инцидента", тогда как в условиях обстрелов ЗАЭС наблюдается опасное приближение "к ядерной катастрофе".
Никифоров обратил внимание на то, что "игра в комментарии" со стороны МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС длилась несколько месяцев.
"И уже совершенно очевидно, что руководитель МАГАТЭ не может позволить себе откровенно оценить ситуацию. Потому что он, конечно, в курсе того, что на самом деле происходит и кто на самом деле бьет по Запорожской атомной электростанции. Но до сих пор врезать хорошенько по рукам, усмирить этих "шалунов", которым выдается оружие – то самое, которым они, кстати, и по ЗАЭС бьют, – Запад не решался", – сказал политолог.
Однако теперь "можно заметить некоторую эволюцию в этих всех высказываниях" западных лидеров по теме ЗАЭС, считает Никифоров.
"По крайней мере, я не помню, чтобы в последнее время вбрасывалась совершенно убийственная версия о том, как ситуацию надо разрешить: речь шла о демилитаризации Запорожской АЭС и ее передаче под контроль украинских властей. Помимо того, что это вообще очень странно, я абсолютно не уверен, что это улучшит состояние ядерной безопасности в этом районе. Потому что отдать энергоблоки Киеву – это поставить мину, может быть даже, не очень замедленного действия в зоне конфликта", – поделился мнением эксперт.
Именно такие страхи сегодня возникают и у Запада, который начал осознавать, что киевский режим Владимира Зеленского неуправляем и опасен, так как способен принимать решения об ударах по Запорожской АЭС "даже в рамках частной инициативы", отметил политолог.
"То есть не потому что им дядя Сэм из-за Атлантики приказал, а потому что от дяди Сэма нет давно посылок", – уточнил он.
"То, что они (ВСУ - ред.) ее в какой-то момент рванут изнутри и всему миру будут рассказывать, что это русские разбомбили, в этом вообще никаких сомнений нет. И Запад начинает осознавать угрозу в этом киевском режиме, который не такой уж и управляемый. Это очень мелкие шажки. Но все-таки, на мой взгляд, сейчас некоторая опаска и взведенный курок со стороны Запада уже в сторону вот этого киевского режима, он ощущается", – заключил эксперт.
Атаки киевского режима на Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.
7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Были ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.
8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС
. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.
9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром
на электростанции. Удар пришелся по крыше.
В МИД России заявили
, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.
11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением
по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.
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