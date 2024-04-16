https://crimea.ria.ru/20240416/zapad-vzvodit-kurok-chego-dobilsya-kiev-obstrelami-zaes-1136593195.html

"Запад взводит курок": чего добился Киев обстрелами ЗАЭС

"Запад взводит курок": чего добился Киев обстрелами ЗАЭС - РИА Новости Крым, 16.04.2024

"Запад взводит курок": чего добился Киев обстрелами ЗАЭС

Запад почувствовал угрозу для себя в неуправляемом киевском режиме в связи с обстрелами Запорожской АЭС и уже "взводит курок", чтобы его остановить. Такое... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T17:30

2024-04-16T17:30

2024-04-16T17:30

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

мнения

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

ядерная энергетика

безопасность

магатэ

рафаэль гросси

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Запад почувствовал угрозу для себя в неуправляемом киевском режиме в связи с обстрелами Запорожской АЭС и уже "взводит курок", чтобы его остановить. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров, отметив, что об этом свидетельствуют и высказывания МАГАТЭ.Накануне на заседании Совбеза ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал "сделать все, чтобы минимизировать риск инцидента", тогда как в условиях обстрелов ЗАЭС наблюдается опасное приближение "к ядерной катастрофе". Никифоров обратил внимание на то, что "игра в комментарии" со стороны МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС длилась несколько месяцев.Однако теперь "можно заметить некоторую эволюцию в этих всех высказываниях" западных лидеров по теме ЗАЭС, считает Никифоров."По крайней мере, я не помню, чтобы в последнее время вбрасывалась совершенно убийственная версия о том, как ситуацию надо разрешить: речь шла о демилитаризации Запорожской АЭС и ее передаче под контроль украинских властей. Помимо того, что это вообще очень странно, я абсолютно не уверен, что это улучшит состояние ядерной безопасности в этом районе. Потому что отдать энергоблоки Киеву – это поставить мину, может быть даже, не очень замедленного действия в зоне конфликта", – поделился мнением эксперт.Именно такие страхи сегодня возникают и у Запада, который начал осознавать, что киевский режим Владимира Зеленского неуправляем и опасен, так как способен принимать решения об ударах по Запорожской АЭС "даже в рамках частной инициативы", отметил политолог."То есть не потому что им дядя Сэм из-за Атлантики приказал, а потому что от дяди Сэма нет давно посылок", – уточнил он.Атаки киевского режима на Запорожскую АЭСЗапорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Были ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС Небензя призвал прямо указать на источник атак по Запорожской АЭС Выдали с потрохами: Запад нечаянно признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС

https://crimea.ria.ru/20240407/v-rezultate-udara-so-storony-ukrainy-raneny-troe-sotrudnikov-zaes-1136349510.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

россия

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андрей никифоров, мнения, заэс (запорожская атомная электростанция), украина, ядерная энергетика, безопасность, магатэ, рафаэль гросси, россия, владимир зеленский (президент украины)