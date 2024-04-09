Дрон ВСУ атаковал Запорожскую атомную станцию
Беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на Запорожской АЭС
12:04 09.04.2024 (обновлено: 12:08 09.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на Запорожской атомной электростанции. Удар пришелся по крыше, рассказали в пресс-службе станции.
"Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал", - сказано в Telegram-канале.
В пресс-службе указали, что атаки ВСУ являются прямым нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва намерена на заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН добиться оценки атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию.
7 апреля Запорожская АЭС подверглась нападениям со стороны Украины. Боевики с помощью ударных дронов нанесли серию ударов как по объектам критически важной инфраструктуры станции, так и по ее территории.
В частности, ВСУ атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.
В Росатоме заявили, что серия атак, которым подверглась Запорожская АЭС, была беспрецедентной, так как была создана прямая угроза безопасности станции.
В понедельник днем ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока. Массированные атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют, что поддерживаемый США и их сателлитами киевский режим встал на путь ядерного террора, говорится в заявлении МИД России по поводу обстрелов АЭС.
Как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время беспилотной атаки со стороны Украины 7 апреля.
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