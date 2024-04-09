https://crimea.ria.ru/20240409/dron-vsu-atakoval-zaporozhskuyu-atomnuyu-stantsiyu-1136392694.html

Дрон ВСУ атаковал Запорожскую атомную станцию

Дрон ВСУ атаковал Запорожскую атомную станцию - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Дрон ВСУ атаковал Запорожскую атомную станцию

Украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на Запорожской атомной электростанции. Удар пришелся по крыше, рассказали в пресс-службе РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T12:04

2024-04-09T12:04

2024-04-09T12:08

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

обстрелы всу

происшествия

новости

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на Запорожской атомной электростанции. Удар пришелся по крыше, рассказали в пресс-службе станции.В пресс-службе указали, что атаки ВСУ являются прямым нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва намерена на заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН добиться оценки атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию.7 апреля Запорожская АЭС подверглась нападениям со стороны Украины. Боевики с помощью ударных дронов нанесли серию ударов как по объектам критически важной инфраструктуры станции, так и по ее территории.В частности, ВСУ атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.В Росатоме заявили, что серия атак, которым подверглась Запорожская АЭС, была беспрецедентной, так как была создана прямая угроза безопасности станции.В понедельник днем ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока. Массированные атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют, что поддерживаемый США и их сателлитами киевский режим встал на путь ядерного террора, говорится в заявлении МИД России по поводу обстрелов АЭС.Как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время беспилотной атаки со стороны Украины 7 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварииМосква ждет от МАГАТЭ публичной реакции на обстрелы ЗАЭС – МИД РоссииРанены трое сотрудников ЗАЭС: в Росатоме заявили о беспрецедентной атаке

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, обстрелы всу, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон)