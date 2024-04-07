https://crimea.ria.ru/20240407/v-rezultate-udara-so-storony-ukrainy-raneny-troe-sotrudnikov-zaes-1136349510.html

Ранены трое сотрудников ЗАЭС: в Росатоме заявили о беспрецедентной атаке

Ранены трое сотрудников ЗАЭС: в Росатоме заявили о беспрецедентной атаке - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Ранены трое сотрудников ЗАЭС: в Росатоме заявили о беспрецедентной атаке

Три сотрудника получили ранения после удара ВСУ по Запорожской АЭС, один из них находится в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на Росатом. РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T17:59

2024-04-07T17:59

2024-04-07T18:49

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

росатом

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Три сотрудника получили ранения после удара ВСУ по Запорожской АЭС, один из них находится в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на Росатом.В ведомстве заявили, что серия атак, которым подверглась Запорожская АЭС, была беспрецедентной, так как была создана прямая угроза безопасности станции."Госкорпорация "Росатом" категорически осуждает беспрецедентную атаку по объектам атомной станции и ее инфраструктуры и призывает руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства г-на Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы", – отмечается в заявлении.В воскресенье, 7 апреля, ВСУ атаковали купол 6-го энергоблока ЗАЭС. Как рассказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, атака была предпринята ударным дроном. Критических повреждений нет, а радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений, отметила представитель станции.Ранее украинские беспилотники-камикадзе обстреляли территорию ЗАЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. При этом за 20 минут до удара беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.Генеральный директор агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.

https://crimea.ria.ru/20240405/na-zaes-vozmozhno-chp-posle-otklyucheniya-reaktora--ekspert-1136312425.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, росатом, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)