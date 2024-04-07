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Гросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Гросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭС
Гросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Гросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). Генеральный директор... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T17:02
2024-04-07T17:23
рафаэль гросси
новости
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
магатэ
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции, говорится на странице МАГАТЭ в социальной сети Х, пишет РИА Новости."Эксперты МАГАТЭ проинформированы представителями ЗАЭС о детонации беспилотника на объекте. Эта детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ", – говорится в заявлении агентства.ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС в воскресенье днем. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории после атаки украинских войск по куполу 6-го энергоблока не превышает естественных значений, сообщила пресс-служба станции.Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что атака украинских войск по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС совершена дроном, серьезных повреждений от взрыва нет."Атака совершена дроном. Серьезных повреждений взрывом куполу не нанесено", – сказала Яшина.Энергоблок, по куполу которого нанесен удар дроном, находится в режиме "холодного останова", отметила она. Это означает, что, как и другие блоки, 6-й энергоблок сейчас не вырабатывает электроэнергии. Кроме 6-го блока, в "холодном останове" находятся блоки 1, 2 и 5. Третий блок – в режиме "останов для ремонта", а блок №4 – в режиме "горячий останов" для выработки пара.В воскресенье украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.
https://crimea.ria.ru/20240405/na-zaes-vozmozhno-chp-posle-otklyucheniya-reaktora--ekspert-1136312425.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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рафаэль гросси, новости, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, магатэ, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Гросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭС

Гросси призвал воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность ЗАЭС

17:02 07.04.2024 (обновлено: 17:23 07.04.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции, говорится на странице МАГАТЭ в социальной сети Х, пишет РИА Новости.
"Эксперты МАГАТЭ проинформированы представителями ЗАЭС о детонации беспилотника на объекте. Эта детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ", – говорится в заявлении агентства.

"Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность", – приводит МАГАТЭ слова Гросси.

ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС в воскресенье днем. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории после атаки украинских войск по куполу 6-го энергоблока не превышает естественных значений, сообщила пресс-служба станции.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что атака украинских войск по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС совершена дроном, серьезных повреждений от взрыва нет.
"Атака совершена дроном. Серьезных повреждений взрывом куполу не нанесено", – сказала Яшина.
Энергоблок, по куполу которого нанесен удар дроном, находится в режиме "холодного останова", отметила она. Это означает, что, как и другие блоки, 6-й энергоблок сейчас не вырабатывает электроэнергии. Кроме 6-го блока, в "холодном останове" находятся блоки 1, 2 и 5. Третий блок – в режиме "останов для ремонта", а блок №4 – в режиме "горячий останов" для выработки пара.
В воскресенье украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.
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Рафаэль ГроссиНовостиЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьМАГАТЭПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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