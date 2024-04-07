https://crimea.ria.ru/20240407/grossi-prokommentiroval-ataku-po-territorii-zaes--zayavlenie-magate-1136348468.html

Гросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭС

Гросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Гросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). Генеральный директор... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T17:02

2024-04-07T17:02

2024-04-07T17:23

рафаэль гросси

новости

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

магатэ

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции, говорится на странице МАГАТЭ в социальной сети Х, пишет РИА Новости."Эксперты МАГАТЭ проинформированы представителями ЗАЭС о детонации беспилотника на объекте. Эта детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ", – говорится в заявлении агентства.ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС в воскресенье днем. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории после атаки украинских войск по куполу 6-го энергоблока не превышает естественных значений, сообщила пресс-служба станции.Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что атака украинских войск по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС совершена дроном, серьезных повреждений от взрыва нет."Атака совершена дроном. Серьезных повреждений взрывом куполу не нанесено", – сказала Яшина.Энергоблок, по куполу которого нанесен удар дроном, находится в режиме "холодного останова", отметила она. Это означает, что, как и другие блоки, 6-й энергоблок сейчас не вырабатывает электроэнергии. Кроме 6-го блока, в "холодном останове" находятся блоки 1, 2 и 5. Третий блок – в режиме "останов для ремонта", а блок №4 – в режиме "горячий останов" для выработки пара.В воскресенье украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.

https://crimea.ria.ru/20240405/na-zaes-vozmozhno-chp-posle-otklyucheniya-reaktora--ekspert-1136312425.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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рафаэль гросси, новости, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, магатэ, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)