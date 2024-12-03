https://crimea.ria.ru/20241203/psb-zapustil-narodnyy-vklad-so-stavkoy-30-godovykh-1142347422.html

ПСБ запустил "Народный вклад" со ставкой 30% годовых

ПСБ запустил "Народный вклад" со ставкой 30% годовых - РИА Новости Крым, 03.12.2024

ПСБ запустил "Народный вклад" со ставкой 30% годовых

ПСБ) предложил розничным клиентам новый вклад с доходностью 30% годовых. "Народный вклад"* дает возможность разместить средства в размере 50 тысяч рублей и... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T18:20

2024-12-03T18:20

2024-12-03T18:20

промсвязьбанк (псб)

банк

финансы

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общество

банковские вклады

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предложил розничным клиентам новый вклад с доходностью 30% годовых. "Народный вклад"* дает возможность разместить средства в размере 50 тысяч рублей и получить максимальную на банковском рынке доходность, сообщает пресс-служба банка.Для держателей дебетовых карт ПСБ, зарплатных клиентов и пенсионеров, получающих пенсии на карту ПСБ, – доступен "Народный вклад плюс"**, где клиенты могут разместить средства от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, говорится в сообщении.Ставка по обоим вкладам составляет 30% годовых. Средства можно разместить однократно на сроки 3, 6 или 12 месяцев. Доход выплачивается в конце срока действия вклада. Предложение действует для клиентов, которые в течение последних 6 месяцев не хранили средства на вкладах и накопительных счетах в ПСБ."Народные вклады" можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении или интернет-банке.* Ставка 30% годовых по вкладу "Народный вклад" действует для суммы 50 000 ₽ на срок 91, 181, 367 дней для новых вкладчиков, не имевших действующих срочных вкладов и (или) накопительных счетов (в т. ч. с нулевыми остатками) в Банке ПСБ 180 дней до даты открытия вклада "Народный вклад" (за исключением даты открытия вклада "Народный вклад" и 6 календарных дней предшествующих дате открытия вклада "Народный вклад"), а также срочных вкладов и (или) накопительных счетов, закрытых в дату открытия вклада "Народный вклад" и в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих дате открытия вклада "Народный вклад". Минимальная гарантированная ставка — 30% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физлиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 03.12.2024. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.**Ставка 30,0% годовых по вкладу "Народный вклад плюс" действует для суммы от 10 000 до 100 000 ₽ на сроках 91, 181, 367 дней для новых вкладчиков Банка (зарплатных клиентов (1,3), держателей дебетовых карт банка (2,3) и пенсионеров (4), не имевших действующих срочных вкладов (за исключением вклада "Народный вклад") и (или) накопительных счетов (в т.ч. с нулевыми остатками) в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих дате открытия вклада "Народный вклад плюс" (за исключением даты открытия вклада "Народный вклад плюс" и 6 календарных дней предшествующих дате открытия вклада "Народный вклад плюс"), а также срочных вкладов (за исключением вклада "Народный вклад") и (или) накопительных счетов, закрытых в дату открытия вклада "Народный вклад плюс" и в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих дате открытия вклада "Народный вклад плюс". Минимальная гарантированная ставка — 30% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 03.12.2024. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.1 Зарплатные клиенты - держатели зарплатной карты Банка, на которую поступают денежные средства на основании предоставленного организацией-работодателем в Банк реестрового платежного документа или платежного поручения в соответствие с договором зарплатного проекта или в рамках Услуги ИЗП*.* Услуга ИЗП (Услуга "Индивидуальный зарплатный проект") – предоставление Банком клиенту, в соответствие с тарифами, возможности по зачислению заработной платы на счет банковской карты Банка и совершению операций с использованием банковской карты Банка.2 Держатели дебетовых карт Банка – клиенты-держатели банковских карт, эмитируемых Банком в соответствии с правилами платежной системы на условиях тарифов: "Твой кешбэк" (тариф с 09.09.2020)", "Моментальная зарплатная карта "Твой плюс", "Твой кешбэк для военнослужащих"3 Для Зарплатных клиентов и Держателей дебетовых карт Банка открытие вклада "Народный вклад плюс" доступно при условии перечисления с помощью Системы быстрых платежей (СБП) самому себе из другого банка на зарплатную или дебетовую карту Банка (выпущенную на тарифах: "Твой кешбэк" (тариф с 09.09.2020)", "Моментальная зарплатная карта "Твой плюс", "Твой кешбэк для военнослужащих") единовременной суммы от 18 тыс. рублей в текущем календарном месяце, в котором будет открыт вклад "Народный вклад плюс" или при условии единовременного зачисления на зарплатную карту Банка заработной платы от организации-работодателя на сумму от 18 тыс. руб. в текущем календарном месяце или в календарном месяце, предшествующем месяцу открытия вклада "Народный вклад плюс".4 Пенсионер – клиенты, предоставившие в Банк заявление в адрес Социального фонда России и его территориальных органов (далее - СФР) о перечислении пенсии/пожизненного содержания на счет, открытый в Банке или в первый раз получившие пенсию/пожизненное содержание из СФР после 25 ноября 2024 г. на счет, открытый в Банке.* РекламаПАО "Промсвязьбанк", erid: F7NfYUJCUneP4zS9hxwW

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), банк, финансы, деньги, общество, банковские вклады