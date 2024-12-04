https://crimea.ria.ru/20241204/v-sevastopole-izmenili-skhemu-dvizheniya-trolleybusov-iz-za-avarii-na-seti-1142357032.html
В Севастополе изменили схему движения троллейбусов из-за аварии на сети
В Севастополе изменили схему движения троллейбусов из-за аварии на сети - РИА Новости Крым, 04.12.2024
В Севастополе изменили схему движения троллейбусов из-за аварии на сети
В Севастополе из-за неисправности контактной сети изменена схема движения троллейбусов. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Севэлектроавтотранс". РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T09:43
2024-12-04T09:43
2024-12-04T09:43
новости крыма
севастополь
общественный транспорт
севэлектроавтотранс
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141781535_0:56:980:607_1920x0_80_0_0_cb514df67c4a1a7c578f2ccc009bea16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за неисправности контактной сети изменена схема движения троллейбусов. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Севэлектроавтотранс".Из-за скопления транспорта возможны задержки движения до 20 минут троллейбусов № 1, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 19, 20. Также могут быть сбои в интервале движения автобусов № 3, 5, 9, 11, 11А, 12, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 33, 37, 40, 41, 79, 92, 94, 120, 182, 183."Севэлектроавтотранс" фиксирует дорожные заторы на улицах: Монастырское шоссе, Фиолентовское шоссе, Городское шоссе, Лабораторное шоссе, Героев Севастополя, Брестская, Площади Восставших, Льва Толстого, Генерала Острякова, Силаева, Проспекте Октябрьской Революции. Жителей и гостей города призывают учитывать эту информации при планировании поездок по Севастополю. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:65 лет назад в Крыму запустили троллейбусное движение – как это былоТроллейбусный парк Симферополя требует обновления - властиПроехать к морю: как сейчас работает евпаторийский трамвай
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141781535_48:0:931:662_1920x0_80_0_0_0a4dd1d851a54e80732ddc677048e07f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, севастополь, общественный транспорт, севэлектроавтотранс, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Севастополе изменили схему движения троллейбусов из-за аварии на сети
В Севастополе изменили схему движения троллейбусов из-за неисправности сети
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за неисправности контактной сети изменена схема движения троллейбусов. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Севэлектроавтотранс".
"Неисправность контактной сети на улице Кожанова. Троллейбусы маршрутов № 4,12,17,20 меняют схему движения и будут двигаться через площадь Восставших по улице Толстого на "Океан", - говорится в сообщении.
Из-за скопления транспорта возможны задержки движения до 20 минут троллейбусов № 1, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 19, 20. Также могут быть сбои в интервале движения автобусов № 3, 5, 9, 11, 11А, 12, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 33, 37, 40, 41, 79, 92, 94, 120, 182, 183.
"Севэлектроавтотранс" фиксирует дорожные заторы на улицах: Монастырское шоссе, Фиолентовское шоссе, Городское шоссе, Лабораторное шоссе, Героев Севастополя, Брестская, Площади Восставших, Льва Толстого, Генерала Острякова, Силаева, Проспекте Октябрьской Революции. Жителей и гостей города призывают учитывать эту информации при планировании поездок по Севастополю.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: