https://crimea.ria.ru/20241204/v-sevastopole-izmenili-skhemu-dvizheniya-trolleybusov-iz-za-avarii-na-seti-1142357032.html

В Севастополе изменили схему движения троллейбусов из-за аварии на сети

В Севастополе изменили схему движения троллейбусов из-за аварии на сети - РИА Новости Крым, 04.12.2024

В Севастополе изменили схему движения троллейбусов из-за аварии на сети

В Севастополе из-за неисправности контактной сети изменена схема движения троллейбусов. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Севэлектроавтотранс". РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T09:43

2024-12-04T09:43

2024-12-04T09:43

новости крыма

севастополь

общественный транспорт

севэлектроавтотранс

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за неисправности контактной сети изменена схема движения троллейбусов. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Севэлектроавтотранс".Из-за скопления транспорта возможны задержки движения до 20 минут троллейбусов № 1, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 19, 20. Также могут быть сбои в интервале движения автобусов № 3, 5, 9, 11, 11А, 12, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 33, 37, 40, 41, 79, 92, 94, 120, 182, 183."Севэлектроавтотранс" фиксирует дорожные заторы на улицах: Монастырское шоссе, Фиолентовское шоссе, Городское шоссе, Лабораторное шоссе, Героев Севастополя, Брестская, Площади Восставших, Льва Толстого, Генерала Острякова, Силаева, Проспекте Октябрьской Революции. Жителей и гостей города призывают учитывать эту информации при планировании поездок по Севастополю. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:65 лет назад в Крыму запустили троллейбусное движение – как это былоТроллейбусный парк Симферополя требует обновления - властиПроехать к морю: как сейчас работает евпаторийский трамвай

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, общественный транспорт, севэлектроавтотранс, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп