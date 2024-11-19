https://crimea.ria.ru/20241119/kak-proekhat-k-moryu-kak-seychas-rabotaet-evpatoriyskiy-tramvay-1141944759.html

Проехать к морю: как сейчас работает евпаторийский трамвай

Проехать к морю: как сейчас работает евпаторийский трамвай - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Проехать к морю: как сейчас работает евпаторийский трамвай

Антонина Ульянцева отмечает в документах время прибытия трамвая. Тут все четко, по времени. В графике водителя трамвая – или по старинке вагоновожатого –... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T18:01

2024-11-19T18:01

2024-11-19T18:02

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сергей стрюк

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Антонина Ульянцева отмечает в документах время прибытия трамвая. Тут все четко, по времени. В графике водителя трамвая – или по старинке вагоновожатого – знакомая Антонине фамилия – Ульянцев. Это Владимир – муж Антонины Александровны, которая уже 43 года работает в Трамвайном управлении имени Ивана Пятецкого. Сначала работала водителем, потом ревизором по безопасности, а сейчас она диспетчер службы движения. Сын Ульянцевых Роман также уже почти 14 лет трудится на предприятии.Визитная карточка Евпатории"Наши девчата тут и замуж повыходили, потому что куда ты пойдешь знакомиться? Работа такая, что до 12 ночи отработал, а на следующий день надо рано вставать. Не получалось у нас никаких дискотек, график не позволял. Только на профессиональном вечере можно было с кем-то познакомиться", - улыбается она, рассказывая, как ее работа стала жизнью.Антонина Александровна сперва управляла старыми немецкими вагонами Gotha. Вспоминает, как они сильно скрипели на поворотах, не то что нынешние новенькие кондиционированные."Мне нравилось само вождение. Во-первых, ты все время видишь город: утром выезжаешь, никого еще нет, а ты встречаешь рассвет, вечером – закат. Обзор города из кабины совсем другой, чем если идти пешком. Коллектив у нас очень дружный, если кому-то тяжко, всегда на выручку друг другу идем. И общаться с пассажирами тоже очень приятно", - говорит Антонина Ульянцева.А еще она считает, что трамвай – визитная карточка Евпатории – единственного города в Крыму, где вот уже 110 лет бегают по рельсам уютные вагончики.Самые старые в России трамваиЕвпаторийский трамвай и правда явление уникальное не только для Крыма, но и для России. Таких линий, как в Евпатории, всего две – в Калининграде и Пятигорске. Ширина между рельсами в этих трех городах всего 1 метр, то есть узкоколейка, которая в основном представляет собой однопутно-разъездную схему движения. Построена она была до Первой мировой войны по немецкому проекту.Длина путей четырех евпаторийских маршрутов – 21 километр. Два из них круглогодичные и еще два работают с июня по октябрь. К курортному сезону запускают экскурсионные маршруты в ретротрамвайчиках. Как говорит директор трамвайного управления Сергей Стрюк, по заявкам экскурсии проводят и в зимнее время, но в новых благоустроенных отапливаемых вагонах.Директор добивается того, чтобы и круглогодичных трамвайных маршрутов в Евпатории стало больше: тот, который охватывает кварталы санаторной застройки, по его мнению, должен работать 12 месяцев.137 человек коллектива Трамвайного управления обслуживают 27 единиц подвижного состава. 20 "одноголовых" вагонов и семь "двухголовых", то есть тех, у которых кабина вагоновожатых находится сразу на двух концах состава, и вагон ходит как челнок.И до сих пор на рельсы выкатываются старенькие трамваи немецкого производства Gotha – два экскурсионных и два технических. Именно на таком трамвае начинала работать Антонина Александровна, именно трамваю Gotha установлен в Евпатории памятник. Благодаря этим вагонам подвижной состав евпаторийского трамвая является самым старым в России.Вагоновожатые из МариуполяПо его словам, только в октябре евпаторийский трамвай перевез 223 тысячи 353 человек, сухие статистические цифры пассажироперевозок растут ежемесячно. И это при том, что в городе всего 108 тысяч населения. Правда, в советские годы трамвай перевозил около 18 млн пассажиров ежегодно. Но до сих пор трамвайное управление Евпатории – самый крупный городской перевозчик.Безусловно, у предприятия есть проблемы. Но они постепенно решаются. Сейчас перетягивают контактную сеть, которая не менялась с украинских времен: "только латали кусками", говорит директор. А еще он отмечает острую нехватку водителей. По словам Сергея Стрюка, 12 лет водителей трамваев вообще не учили. Но трое водителей уже вышли на маршруты, и еще трое займут свои рабочие места в кабинах вагоновожатых сразу после новогодних праздников.А вот трамвайные рельсы последний раз меняли в середине прошлого века. Это очень большая работа, требующая огромных денег, дотаций республики и даже, возможно, федерального центра."Я думаю, что власти увидят результат нашей работы, потому что раньше трамваи всегда считали убыточными, не приносящими доход. Но в этом году мы уже перевыполнили план прошлого года. Каждый день люди пользуются нашим видом городского транспорта – едут на работу, в школу, бабушки на рынок, курортники к морю", - говорит Стрюк.Уверенный городской транспортНемалую помощь городу оказали и новые вагоны, изготовленные специально для узкоколеек. Их Сергей Стрюк считает "штучным продуктом":"Это был спецзаказ. Их для нас быстро сделали, мы их быстро обкатали. В чем плюс этих вагонов – они предусмотрены для маломобильных граждан: есть место для инвалидной коляски, для мамы с ребенком, для велосипеда. И бабушкам удобнее подниматься. Летом в них работает кондиционер, зимой печка. Правда, это лето было ну очень жарким, кондиционеры периодически выходили из строя", рассказал он."Узкоколейщики" России – Евпатории, Пятигорска и Калининграда – активно поддерживают между собой отношения, ездят друг к другу в гости, делятся опытом, вместе ищут пути решения проблем."Трамвай идет спокойно и всегда придет в ту точку, куда ему нужно, пассажир всегда выйдет на нужной остановке, никто не проедет мимо. Поэтому трамвай не для скорости, он для размышления", - добавляет директор.Сергей Стрюк каждый день начинает свой рабочий день с поездки из дома на работу на трамвае – чтобы лично убедиться, все ли хорошо в вверенном ему хозяйстве.На его заставке в телефоне, как и на заставках в компьютерах трамвайной диспетчерской, различные модели вагонов, которые весело и уверенно катятся по старинной Евпатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти евпаторийский трамвай: в Крыму ищут решение проблемыБезопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспортЗа что в Крыму любят троллейбусы - опрос

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2024

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

евпатория, крым, трамвай, общественный транспорт, транспорт, логистика, трамвайное управление евпатории, сергей стрюк, авторы