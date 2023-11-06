https://crimea.ria.ru/20231106/bezopasnye-tramvai-pochemu-v-krymu-nuzhno-razvivat-elektrotransport-1132601737.html
Безопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспорт
Безопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспорт - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Безопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспорт
Самым безопасным наземным видом транспорта считается трамвай, который в 130 раз реже попадает в ДТП, чем личные автомобили, кроме того трамваи экологичны и... РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T20:10
2023-11-06T20:10
2023-11-06T20:10
радио "спутник в крыму"
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Самым безопасным наземным видом транспорта считается трамвай, который в 130 раз реже попадает в ДТП, чем личные автомобили, кроме того трамваи экологичны и просты в обслуживании. Преимущества общественного электротранспорта в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислил научный руководитель Центра развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта Александр Морозов.Глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с представителями предприятий госкорпорации "Росатом", сообщил, что в Крыму планируют активно развивать общественный электротранспорт. Президент и федеральное правительство уже дали соответствующие поручения.Экология и борьба с заторамиПо мнению Морозова, развитие электротранспорта поможет в борьбе с пробками, а также снизит нагрузку на экологию. Кроме того, трамваи проще и дешевле обслуживать по сравнению с автобусами и автомобилями. В этой связи он приводит опыт других регионов.В частности, по его словам, трамвайную сеть активно развивает Краснодарский край — в соседнем с Крымом регионе давно оценили преимущества этого вида транспорта.Безопасность пассажиров"Берем простую статистику, сколько ДТП пришлось на тысячу пассажиров, перевезенных личным, автомобильным и общественным электротранспортом. И получается, что автобус будет иметь в 40 раз меньше ДТП на одного перевезенного пассажира, троллейбус – примерно в 50 раз, трамвай – в 130 раз меньше, чем личный автотранспорт", - приводит Морозов еще один аргумент в пользу электротранспорта.Водитель за один раз перевозит от 30 до 50 пассажиров, троллейбус – не менее 60, если он наполнен по нормативам. Трамвай примерно в полтора раза больше обычного автобуса, но в нем может быть и два, и три вагона. Соответственно, процент ДТП из расчета на тысячу пассажиров в трамвае меньше всего, объяснил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршрутыТарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - властиВ Севастополе изменят маршруты и условия пользования картой проезда
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мнения, новости крыма, транспорт, александр морозов, крым, городская среда, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Безопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспорт
Эксперт Морозов назвал трамваи самым безопасным видом наземного транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым.
Самым безопасным наземным видом транспорта считается трамвай, который в 130 раз реже попадает в ДТП, чем личные автомобили, кроме того трамваи экологичны и просты в обслуживании. Преимущества общественного электротранспорта в эфире радио "Спутник в Крыму"
перечислил научный руководитель Центра развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта Александр Морозов.
Глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с представителями предприятий госкорпорации "Росатом", сообщил, что в Крыму планируют активно развивать общественный электротранспорт. Президент и федеральное правительство уже дали соответствующие поручения.
Экология и борьба с заторами
По мнению Морозова, развитие электротранспорта поможет в борьбе с пробками, а также снизит нагрузку на экологию. Кроме того, трамваи проще и дешевле обслуживать по сравнению с автобусами и автомобилями. В этой связи он приводит опыт других регионов.
"В 2017 году в России на развитие общественного транспорта, включая электрический, было выделено около 20 миллиардов рублей. На эти деньги в ряде регионов купили подвижной состав, и это стало залогом развития на годы вперед", - сказал эксперт.
В частности, по его словам, трамвайную сеть активно развивает Краснодарский край — в соседнем с Крымом регионе давно оценили преимущества этого вида транспорта.
Безопасность пассажиров
"Берем простую статистику, сколько ДТП пришлось на тысячу пассажиров, перевезенных личным, автомобильным и общественным электротранспортом. И получается, что автобус будет иметь в 40 раз меньше ДТП на одного перевезенного пассажира, троллейбус – примерно в 50 раз, трамвай – в 130 раз меньше, чем личный автотранспорт", - приводит Морозов еще один аргумент в пользу электротранспорта.
Водитель за один раз перевозит от 30 до 50 пассажиров, троллейбус – не менее 60, если он наполнен по нормативам. Трамвай примерно в полтора раза больше обычного автобуса, но в нем может быть и два, и три вагона. Соответственно, процент ДТП из расчета на тысячу пассажиров в трамвае меньше всего, объяснил он.
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