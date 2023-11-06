https://crimea.ria.ru/20231106/bezopasnye-tramvai-pochemu-v-krymu-nuzhno-razvivat-elektrotransport-1132601737.html

Безопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспорт

Безопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспорт - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Безопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспорт

Самым безопасным наземным видом транспорта считается трамвай, который в 130 раз реже попадает в ДТП, чем личные автомобили, кроме того трамваи экологичны и... РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T20:10

2023-11-06T20:10

2023-11-06T20:10

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Самым безопасным наземным видом транспорта считается трамвай, который в 130 раз реже попадает в ДТП, чем личные автомобили, кроме того трамваи экологичны и просты в обслуживании. Преимущества общественного электротранспорта в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислил научный руководитель Центра развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта Александр Морозов.Глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с представителями предприятий госкорпорации "Росатом", сообщил, что в Крыму планируют активно развивать общественный электротранспорт. Президент и федеральное правительство уже дали соответствующие поручения.Экология и борьба с заторамиПо мнению Морозова, развитие электротранспорта поможет в борьбе с пробками, а также снизит нагрузку на экологию. Кроме того, трамваи проще и дешевле обслуживать по сравнению с автобусами и автомобилями. В этой связи он приводит опыт других регионов.В частности, по его словам, трамвайную сеть активно развивает Краснодарский край — в соседнем с Крымом регионе давно оценили преимущества этого вида транспорта.Безопасность пассажиров"Берем простую статистику, сколько ДТП пришлось на тысячу пассажиров, перевезенных личным, автомобильным и общественным электротранспортом. И получается, что автобус будет иметь в 40 раз меньше ДТП на одного перевезенного пассажира, троллейбус – примерно в 50 раз, трамвай – в 130 раз меньше, чем личный автотранспорт", - приводит Морозов еще один аргумент в пользу электротранспорта.Водитель за один раз перевозит от 30 до 50 пассажиров, троллейбус – не менее 60, если он наполнен по нормативам. Трамвай примерно в полтора раза больше обычного автобуса, но в нем может быть и два, и три вагона. Соответственно, процент ДТП из расчета на тысячу пассажиров в трамвае меньше всего, объяснил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршрутыТарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - властиВ Севастополе изменят маршруты и условия пользования картой проезда

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, новости крыма, транспорт, александр морозов, крым, городская среда, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп