https://crimea.ria.ru/20230620/kak-otsledit-marshrutku-v-simferopole-i-gde-prolyagut-novye-marshruty-1129519144.html
Как отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршруты
Как отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршруты - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Как отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршруты
Симферопольские пассажиры общественного транспорта могут уточнять движение и место положения нужной маршрутки в реальном времени, а чиновники ведут ежедневный... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T20:55
2023-06-20T20:55
2023-06-20T20:55
радио "спутник в крыму"
транспорт
симферополь
крым
новости крыма
логистика
георгий сухацкий
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Симферопольские пассажиры общественного транспорта могут уточнять движение и место положения нужной маршрутки в реальном времени, а чиновники ведут ежедневный контроль за качеством работы общественного транспорта. Об этом, а также о новых маршрутах и льготных проездах, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи столичной администрации Георгий Сухацкий.Всесезонное расписаниеПо словам Сухацкого, графики движения по всем маршрутам составлены еще в начале года с участием представителей городской власти, перевозчиков, общественников. Сейчас в городе действует единое всесезонное расписание.Как "поймать" маршруткуСухацкий также отметил, что на каждой остановке в этом году вывесили обновленное расписание. "Конечные остановочные пункты содержат сведения о времени отправления по каждому маршруту. Перевозчики обязательно транслируют информацию о своем местоположении в Ространснадзор, муниципальную информационную систему. По своему усмотрению - в систему "Яднекс-транспорт" и прочие", - продолжает Сухацкий.В "Яндексе" движение общественного транспорта можно отследить в реальном времени по 33 автобусным и одиннадцати троллейбусным маршрутам - все их обслуживает компания "Крымтроллейбус" и это 80% от общего числа. К концу года, по словам Сухацкого, в Симферополе разработают дополнительную систему мониторинга общественного транспорта - это еще облегчит пассажирам поиск маршрутов и позволит обеспечивать контроль со стороны профильных чиновников.Новые маршруты"В этом году мы запустили четыре новых регулярных автобусных маршрута по инициативе граждан и с учетом меняющейся транспортной городской агломерации. Это маршруты № 11 "Маршала Жукова - 7-ая горбольница - больница им.Семашко", маршрут №18, соединяющий Дворец водных видов спорта с Центральным рынком, маршрут №2, обеспечивающий транспортную доступность микрорайонов Белое-3, Белое-4, а также маршрут №92 для микрорайона Л. Украинки, обеспечивающий подвоз людей до Центрального рынка", - перечисляет представитель горадминистрации .Еще несколько маршрутов планируют запустить в ближайшее время: например, №63, который будет двигаться по улице Севастопольской от автостанции "Западная" в микрорайон Марьино. Также изменят движение маршрута №15 из-за ремонта дороги по улице Беспалова.Бесконтактная оплата"85% жителей Симферополя оплачивают проезд бесконтактным способом, валидаторами оборудованы все без исключения троллейбусы и автобусы. При этом, около 45% граждан имеют льготные карты и пользуются общественным транспортом бесплатно", - продолжает гость эфира.По его словам, случаи, когда одной льготной картой оплачивали проезд сразу несколько пассажиров бывали, однако сейчас это невозможно: транзакция доступна раз в 15 минут. Что касается качества работы системы бесконтактной оплаты, жалоб со стороны симферопольцев в этой части сейчас нет, уверяет Сухацкий.Контроль на линияхСотрудники предприятия-перевозчика и управления транспорта ежедневно совершают поездки на общественном транспорте и общаются с пассажирами - так выявляют проблемные вопросы работы маршрутов. Кроме того, минимум на двух ключевых остановках ежедневно мониторят сведения об отправлении и прибытии маршруток, уверяет чиновник."Третий механизм - линейные контрольные мероприятия, где мы проверяем соблюдение расписания, схем движения, санитарное состояние салонов, наличие визуальной информации, кондиционеров", - рассказывает начальник управления.При этом Сухацкий подчеркивает: автобусы малого класса в большинстве не будут оснащены кондиционерами. Таких на симферопольских дорогах около 20%. Автобусы среднего, большого класса и троллейбусы кондиционерами оснащены, и их работоспособность тоже проверяют.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспортаИз Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрутНазвана дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе
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https://crimea.ria.ru/20230201/tseny-na-proezd-v-avtobusakh-i-trolleybusakh-v-krymu-podnyali-mnenie-zhiteley-1126712827.html
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транспорт, симферополь, крым, новости крыма, логистика, георгий сухацкий, общество
Как отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршруты
В транспортном управлении Симферополя рассказали о работе автобусов и троллейбусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым.
Симферопольские пассажиры общественного транспорта могут уточнять движение и место положения нужной маршрутки в реальном времени, а чиновники ведут ежедневный контроль за качеством работы общественного транспорта. Об этом, а также о новых маршрутах и льготных проездах, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления транспорта и связи столичной администрации Георгий Сухацкий.
Всесезонное расписание
По словам Сухацкого, графики движения по всем маршрутам составлены еще в начале года с участием представителей городской власти, перевозчиков, общественников. Сейчас в городе действует единое всесезонное расписание.
"Оно составлено таким образом, чтобы с 6 часов утра граждане могли ехать на работу. При этом интенсивность движения начинает спадать с 19.00. В это время малые автобусы практически перестают курсировать, транспортную работу до 23.00 поддерживает "Крымтроллейбус". Последние троллейбусы продолжают движение до полуночи, в частности - из города в пригород", - говорит глава профильного ведомства.
Как "поймать" маршрутку
Сухацкий также отметил, что на каждой остановке в этом году вывесили обновленное расписание.
"Конечные остановочные пункты содержат сведения о времени отправления по каждому маршруту. Перевозчики обязательно транслируют информацию о своем местоположении в Ространснадзор, муниципальную информационную систему. По своему усмотрению - в систему "Яднекс-транспорт" и прочие", - продолжает Сухацкий.
В "Яндексе" движение общественного транспорта можно отследить в реальном времени по 33 автобусным и одиннадцати троллейбусным маршрутам - все их обслуживает компания "Крымтроллейбус" и это 80% от общего числа. К концу года, по словам Сухацкого, в Симферополе разработают дополнительную систему мониторинга общественного транспорта - это еще облегчит пассажирам поиск маршрутов и позволит обеспечивать контроль со стороны профильных чиновников.
Новые маршруты
"В этом году мы запустили четыре новых регулярных автобусных маршрута по инициативе граждан и с учетом меняющейся транспортной городской агломерации. Это маршруты № 11 "Маршала Жукова - 7-ая горбольница - больница им.Семашко", маршрут №18, соединяющий Дворец водных видов спорта с Центральным рынком, маршрут №2, обеспечивающий транспортную доступность микрорайонов Белое-3, Белое-4, а также маршрут №92 для микрорайона Л. Украинки, обеспечивающий подвоз людей до Центрального рынка", - перечисляет представитель горадминистрации .
Еще несколько маршрутов планируют запустить в ближайшее время: например, №63, который будет двигаться по улице Севастопольской от автостанции "Западная" в микрорайон Марьино. Также изменят движение маршрута №15 из-за ремонта дороги по улице Беспалова.
Бесконтактная оплата
"85% жителей Симферополя оплачивают проезд бесконтактным способом, валидаторами оборудованы все без исключения троллейбусы и автобусы. При этом, около 45% граждан имеют льготные карты и пользуются общественным транспортом бесплатно", - продолжает гость эфира.
По его словам, случаи, когда одной льготной картой оплачивали проезд сразу несколько пассажиров бывали, однако сейчас это невозможно: транзакция доступна раз в 15 минут. Что касается качества работы системы бесконтактной оплаты, жалоб со стороны симферопольцев в этой части сейчас нет, уверяет Сухацкий.
Контроль на линиях
Сотрудники предприятия-перевозчика и управления транспорта ежедневно совершают поездки на общественном транспорте и общаются с пассажирами - так выявляют проблемные вопросы работы маршрутов. Кроме того, минимум на двух ключевых остановках ежедневно мониторят сведения об отправлении и прибытии маршруток, уверяет чиновник.
"Третий механизм - линейные контрольные мероприятия, где мы проверяем соблюдение расписания, схем движения, санитарное состояние салонов, наличие визуальной информации, кондиционеров", - рассказывает начальник управления.
При этом Сухацкий подчеркивает: автобусы малого класса в большинстве не будут оснащены кондиционерами. Таких на симферопольских дорогах около 20%. Автобусы среднего, большого класса и троллейбусы кондиционерами оснащены, и их работоспособность тоже проверяют.
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