https://crimea.ria.ru/20230620/nazvana-data-otkrytiya-dvizheniya-po-karaimskoy-i-tolstogo-v-simferopole-1129515308.html
Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе
Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе
Движение по улице Караимской в Симферополе после ремонта откроют к 1 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк по итогам выезда на место. РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T20:14
2023-06-20T20:14
2023-06-20T20:14
новости крыма
симферополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
юрий гоцанюк
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129514955_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_d02c06de1aa781653f37e707d2f7bb18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Движение по улице Караимской в Симферополе после ремонта откроют к 1 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк по итогам выезда на место.Сейчас на улицах Караимская, Кавказская и Пролетарская идут работы по обустройству ливневой канализации, водопровода, также ведется разработка грунта траншей, укладка труб. Специалисты отлаживают электроснабжение и работу светофоров, проинформировал Гоцанюк.Кроме того, сейчас продолжается капитальный ремонт улицы Толстого. Здесь движение транспорта обещают запустить к концу августа."К 25 августа этого года будет обеспечено движение автомобилей по двум полосам", - добавил Юрий Гоцанюк.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев ранее сообщил, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат капремонт улиц в центре СимферополяРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлитсяАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию
https://crimea.ria.ru/20230608/kamery-na-krymskikh-dorogakh-sotrudnik-gibdd-rasskazal-o-novom-zakone-1129258836.html
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129514955_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_bb9d27a464e268b464e225ee8960491d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, юрий гоцанюк, новости
Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе
Ремонт дорог в Симферополе: когда на Караимской и Толстого откроют проезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Движение по улице Караимской в Симферополе после ремонта откроют к 1 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк по итогам выезда на место.
Сейчас на улицах Караимская, Кавказская и Пролетарская идут работы по обустройству ливневой канализации, водопровода, также ведется разработка грунта траншей, укладка труб. Специалисты отлаживают электроснабжение и работу светофоров, проинформировал Гоцанюк.
"Осмотрел ход работ. Рабочих в достаточном количестве – 128 монтажников, восемь дорожников, также служба геодезии, 20 единиц экскаваторов, 18 единиц самосвалов, катки. Работы должны быть выполнены до конца текущего года. 1 сентября по улице Караимская будет ездить транспорт", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, сейчас продолжается капитальный ремонт улицы Толстого. Здесь движение транспорта обещают запустить к концу августа.
"К 25 августа этого года будет обеспечено движение автомобилей по двум полосам", - добавил Юрий Гоцанюк.
Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев ранее сообщил, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.
Читайте также на РИА Новости Крым: