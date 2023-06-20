https://crimea.ria.ru/20230620/nazvana-data-otkrytiya-dvizheniya-po-karaimskoy-i-tolstogo-v-simferopole-1129515308.html

Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе

Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе

Движение по улице Караимской в Симферополе после ремонта откроют к 1 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк по итогам выезда на место. РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T20:14

2023-06-20T20:14

2023-06-20T20:14

новости крыма

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ремонт и строительство дорог в крыму

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юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Движение по улице Караимской в Симферополе после ремонта откроют к 1 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк по итогам выезда на место.Сейчас на улицах Караимская, Кавказская и Пролетарская идут работы по обустройству ливневой канализации, водопровода, также ведется разработка грунта траншей, укладка труб. Специалисты отлаживают электроснабжение и работу светофоров, проинформировал Гоцанюк.Кроме того, сейчас продолжается капитальный ремонт улицы Толстого. Здесь движение транспорта обещают запустить к концу августа."К 25 августа этого года будет обеспечено движение автомобилей по двум полосам", - добавил Юрий Гоцанюк.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев ранее сообщил, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат капремонт улиц в центре СимферополяРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлитсяАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию

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