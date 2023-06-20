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Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе
Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе
Движение по улице Караимской в Симферополе после ремонта откроют к 1 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк по итогам выезда на место. РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T20:14
2023-06-20T20:14
новости крыма
симферополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
юрий гоцанюк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Движение по улице Караимской в Симферополе после ремонта откроют к 1 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк по итогам выезда на место.Сейчас на улицах Караимская, Кавказская и Пролетарская идут работы по обустройству ливневой канализации, водопровода, также ведется разработка грунта траншей, укладка труб. Специалисты отлаживают электроснабжение и работу светофоров, проинформировал Гоцанюк.Кроме того, сейчас продолжается капитальный ремонт улицы Толстого. Здесь движение транспорта обещают запустить к концу августа."К 25 августа этого года будет обеспечено движение автомобилей по двум полосам", - добавил Юрий Гоцанюк.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев ранее сообщил, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат капремонт улиц в центре СимферополяРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлитсяАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию
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новости крыма, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, юрий гоцанюк, новости
Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе

Ремонт дорог в Симферополе: когда на Караимской и Толстого откроют проезд

20:14 20.06.2023
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительные работы на улицах Караимская, Кавказская и Пролетарская в Симферополе
Строительные работы на улицах Караимская, Кавказская и Пролетарская в Симферополе
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Движение по улице Караимской в Симферополе после ремонта откроют к 1 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк по итогам выезда на место.
Сейчас на улицах Караимская, Кавказская и Пролетарская идут работы по обустройству ливневой канализации, водопровода, также ведется разработка грунта траншей, укладка труб. Специалисты отлаживают электроснабжение и работу светофоров, проинформировал Гоцанюк.
"Осмотрел ход работ. Рабочих в достаточном количестве – 128 монтажников, восемь дорожников, также служба геодезии, 20 единиц экскаваторов, 18 единиц самосвалов, катки. Работы должны быть выполнены до конца текущего года. 1 сентября по улице Караимская будет ездить транспорт", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, сейчас продолжается капитальный ремонт улицы Толстого. Здесь движение транспорта обещают запустить к концу августа.
"К 25 августа этого года будет обеспечено движение автомобилей по двум полосам", - добавил Юрий Гоцанюк.
Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев ранее сообщил, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.
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