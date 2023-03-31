https://crimea.ria.ru/20230331/remont-ulits-v-simferopole-skolko-sdelali-i-skolko-potratili-1127909802.html

Ремонт улиц в Симферополе: сколько сделали и сколько потратили

Ремонт улиц в Симферополе: сколько сделали и сколько потратили - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Ремонт улиц в Симферополе: сколько сделали и сколько потратили

В Симферополе за прошлый год отремонтировали 46 километров дорог на общую сумму почти в 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава столичной администрации Михаил... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T20:12

2023-03-31T20:12

2023-03-31T20:12

ремонт дорог

симферополь

михаил афанасьев

крым

новости крыма

парковки

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе за прошлый год отремонтировали 46 километров дорог на общую сумму почти в 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава столичной администрации Михаил Афанасьев. Дороги и тротуары"В рамках регионального проекта "Дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2022 году выполнен капитальный и текущий ремонт 65 объектов улично-дородной сети протяженностью более 46 км. Сумма финансирования составила более 3,7 млрд рублей", - отчитался мэр крымской столицы.Кроме того, по его словам, за год отремонтировано более 70 тыс. "квадратов" асфальтобетонного покрытия тротуаров.Парковки в СимферополеТакже, по словам градоначальника, Симферополь получит дополнительные доходы от проведенной в минувшем году работы по упорядочиванию парковок."Администрацией и ООО "Крымгоравтоматизация" заключено концессионное соглашение по которому концессионеру переданы для содержания шесть парковок на 650 паркомест. Концессионная плата составляет более 10 млн рублей в год, срок реализации - 15 лет", - уточнил Афанасьев. Ожидается, сто это пополнит доходную часть бюджета минимум на 150 млн рублей, увеличит поступления от использования парковочного пространства в 2,3 раза", - отметил Афанасьев.Глава республики Сергей Аксенов ранее на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований раскритиковал власти городов и районов за неисполнение поручений по уборке и ремонту дорог. Грейдирование дорог в населенных пунктах республики также оставляет желать лучшего, отметил он. Аксенов поручил местным властям синхронизировать работу с "Крымавтодором" и напомнил, что руководители филиалов предприятия будут нести такую же ответственность за неисполнение поручений, как и главы муниципалитетов.Ранее Аксенов поручил "Крымавтодору" привести ряд республиканских дорог в идеальное состояние. Тогда же он выразил мнение, что предприятие имеет потенциал, чтобы стать в Крыму монополистом в части дорожных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификациюВ Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорогСеть федеральных трасс сформируют в новых регионах России

https://crimea.ria.ru/20230314/skolko-deneg-poluchit-krym-na-remont-dorog-v-blizhayshie-tri-goda-1127529719.html

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ремонт дорог, симферополь, михаил афанасьев, крым, новости крыма, парковки, экономика