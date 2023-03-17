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В Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорог

В Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорог - РИА Новости Крым, 17.03.2023

В Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорог

С момента воссоединения Крыма с Россией в Севастополе отремонтировали 574 дороги, и построили 24 км новых. Об этом губернатор города Михаил Развожаев доложил... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T18:29

2023-03-17T18:29

2023-03-17T18:29

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

севастополь

михаил развожаев

владимир путин (политик)

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. С момента воссоединения Крыма с Россией в Севастополе отремонтировали 574 дороги, и построили 24 км новых. Об этом губернатор города Михаил Развожаев доложил президенту Владимиру Путину во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.Дороги в СевастополеПо его словам, только за прошлый год отремонтирована 81 дорога и два моста общей протяженностью почти 90 км. Одним из самых важных для города проектов стало строительство объездной. Что касается заключительного, восьмого этапа строительства трассы "Таврида" , он находится на финальной стадии и должен быть завершен в этом году.Освещение и благоустройствоРазвожаев также сообщил, что за последние девять лет в городе благоустроено по современным стандартам 65 парков и скверов: "Это почти 160 гектаров территорий общественных пространств".Кроме того, активно ведется работа по освещению города-героя."16 тысяч светоточек подключено в 2014 году. Сейчас у нас 42 тысячи светоточек, и мы продолжаем наращивать освещенность города - это напрямую влияет на качество жизни", - сказал губернатор.В январе губернатор Развожаев анонсировал начало "полевых" исследований транспортных развязок для формирования нового Генплана города. По его словам, в новом Генплане учтут все изменения, произошедшие в Севастополе за последнее время, в том числе реальный рост населения, потребность в коммунальных ресурсах прочее.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублейРеконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньшеАксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять лет

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, севастополь, михаил развожаев, владимир путин (политик), ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, россия