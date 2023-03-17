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В Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорог
В Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорог - РИА Новости Крым, 17.03.2023
В Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорог
С момента воссоединения Крыма с Россией в Севастополе отремонтировали 574 дороги, и построили 24 км новых. Об этом губернатор города Михаил Развожаев доложил... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T18:29
2023-03-17T18:29
2023-03-17T18:29
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
севастополь
михаил развожаев
владимир путин (политик)
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. С момента воссоединения Крыма с Россией в Севастополе отремонтировали 574 дороги, и построили 24 км новых. Об этом губернатор города Михаил Развожаев доложил президенту Владимиру Путину во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.Дороги в СевастополеПо его словам, только за прошлый год отремонтирована 81 дорога и два моста общей протяженностью почти 90 км. Одним из самых важных для города проектов стало строительство объездной. Что касается заключительного, восьмого этапа строительства трассы "Таврида" , он находится на финальной стадии и должен быть завершен в этом году.Освещение и благоустройствоРазвожаев также сообщил, что за последние девять лет в городе благоустроено по современным стандартам 65 парков и скверов: "Это почти 160 гектаров территорий общественных пространств".Кроме того, активно ведется работа по освещению города-героя."16 тысяч светоточек подключено в 2014 году. Сейчас у нас 42 тысячи светоточек, и мы продолжаем наращивать освещенность города - это напрямую влияет на качество жизни", - сказал губернатор.В январе губернатор Развожаев анонсировал начало "полевых" исследований транспортных развязок для формирования нового Генплана города. По его словам, в новом Генплане учтут все изменения, произошедшие в Севастополе за последнее время, в том числе реальный рост населения, потребность в коммунальных ресурсах прочее.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублейРеконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньшеАксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять лет
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РИА Новости Крым
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совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, севастополь, михаил развожаев, владимир путин (политик), ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, россия
В Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорог
Развожаев: в Севастополе за девять лет отремонтировали 574 и построили 24 км новых
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. С момента воссоединения Крыма с Россией в Севастополе отремонтировали 574 дороги, и построили 24 км новых. Об этом губернатор города Михаил Развожаев доложил президенту Владимиру Путину во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Дороги в Севастополе
"Всего за девять лет построено еще 24 км новых дорог, в 2022 году у нас дороги, приведенные в нормативное состояние, достигли 76% при плановом значении национального проекта "Безопасные и качественные дороги" - 74 процента...Всего за это время отремонтировано 574 дороги, качество отмечают и севастопольцы, и гости города", - доложил губернатор.
По его словам, только за прошлый год отремонтирована 81 дорога и два моста общей протяженностью почти 90 км. Одним из самых важных для города проектов стало строительство объездной. Что касается заключительного, восьмого этапа строительства трассы "Таврида" , он находится на финальной стадии и должен быть завершен в этом году.
Освещение и благоустройство
Развожаев также сообщил, что за последние девять лет в городе благоустроено по современным стандартам 65 парков и скверов: "Это почти 160 гектаров территорий общественных пространств".
Кроме того, активно ведется работа по освещению города-героя.
"16 тысяч светоточек подключено в 2014 году. Сейчас у нас 42 тысячи светоточек, и мы продолжаем наращивать освещенность города - это напрямую влияет на качество жизни", - сказал губернатор.
В январе губернатор Развожаев анонсировал начало "полевых" исследований транспортных развязок
для формирования нового Генплана города. По его словам, в новом Генплане учтут все изменения, произошедшие в Севастополе за последнее время, в том числе реальный рост населения, потребность в коммунальных ресурсах прочее.
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