https://crimea.ria.ru/20230309/chetyre-krymskikh-trassy-stanut-obraztsovymi---poruchenie-aksenova-1127439238.html

Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова

Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам привести в образцовое состояние четыре трассы на территории республики, соответствующее поручение прозвучало в... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T16:48

2023-03-09T16:48

2023-03-09T16:48

сергей аксенов

ремонт и строительство дорог в крыму

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крым

максим демин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам привести в образцовое состояние четыре трассы на территории республики, соответствующее поручение прозвучало в рамках совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов.Образцовые дорогиЕще одной образцовой трассой должна стать дорога, соединяющая крымскую столицу с Севастополем. Этот участок обслуживает Упрдор "Тамань" ."С ними также необходимо определиться, чтобы эта дорога в плане содержания была образцовой", - обратился к профильным чиновникам глава региона."Красный свет" "Крымавтодору"В целом, по оценке Аксенова, "Крымавтодор" работает качественно, в этой связи компания должна выполнять максимальный объем на крымском рынке."Понятно, что останутся крупные дорожники на рынке. Но "Крымавтодор" должен быть монопольным предприятием, если не на 100% рынка, то на 80%, включая реконструкцию, строительство новых дорог и так далее. Это лучший инструмент на сегодня", - сказал глава республики и поручил главе предприятия Максиму Демину подготовить заявки на дополнительную технику, если такая необходимость существует.По словам Демина, новая техника уже заходит на предприятие. Сейчас дорожники завершают зимнее содержание крымских дорог. С января стартовали работы по приведению в порядок полосы отвода, нанесению разметки и ямочному ремонту. Штат компании укомплектован.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городовАксенов рассказал, когда дороги Крыма приведут в порядокАксенов раскритиковал минтранс РК за провал программы ремонта дорог

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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