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Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова
Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам привести в образцовое состояние четыре трассы на территории республики, соответствующее поручение прозвучало в... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T16:48
2023-03-09T16:48
сергей аксенов
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
крымавтодор
новости крыма
крым
максим демин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам привести в образцовое состояние четыре трассы на территории республики, соответствующее поручение прозвучало в рамках совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов.Образцовые дорогиЕще одной образцовой трассой должна стать дорога, соединяющая крымскую столицу с Севастополем. Этот участок обслуживает Упрдор "Тамань" ."С ними также необходимо определиться, чтобы эта дорога в плане содержания была образцовой", - обратился к профильным чиновникам глава региона."Красный свет" "Крымавтодору"В целом, по оценке Аксенова, "Крымавтодор" работает качественно, в этой связи компания должна выполнять максимальный объем на крымском рынке."Понятно, что останутся крупные дорожники на рынке. Но "Крымавтодор" должен быть монопольным предприятием, если не на 100% рынка, то на 80%, включая реконструкцию, строительство новых дорог и так далее. Это лучший инструмент на сегодня", - сказал глава республики и поручил главе предприятия Максиму Демину подготовить заявки на дополнительную технику, если такая необходимость существует.По словам Демина, новая техника уже заходит на предприятие. Сейчас дорожники завершают зимнее содержание крымских дорог. С января стартовали работы по приведению в порядок полосы отвода, нанесению разметки и ямочному ремонту. Штат компании укомплектован.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городовАксенов рассказал, когда дороги Крыма приведут в порядокАксенов раскритиковал минтранс РК за провал программы ремонта дорог
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крымавтодор, новости крыма, крым, максим демин
Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова

Аксенов поручил сделать в Крыму четыре образцовые дороги

16:48 09.03.2023
 
Дорожные работы
Дорожные работы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам привести в образцовое состояние четыре трассы на территории республики, соответствующее поручение прозвучало в рамках совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов.

Образцовые дороги

"По поводу содержания дорог с полосами десять метров в зоне отвода - я прошу коллег, чтобы нам сделали несколько образцовых трасс: Симферополь-Ялта, Симферополь- Евпатория. Симферополь-Николаевка", - сказал Аксенов, обращаясь к руководству "Крымавтодора".
Еще одной образцовой трассой должна стать дорога, соединяющая крымскую столицу с Севастополем. Этот участок обслуживает Упрдор "Тамань" .
"С ними также необходимо определиться, чтобы эта дорога в плане содержания была образцовой", - обратился к профильным чиновникам глава региона.

"Красный свет" "Крымавтодору"

В целом, по оценке Аксенова, "Крымавтодор" работает качественно, в этой связи компания должна выполнять максимальный объем на крымском рынке.
"Понятно, что останутся крупные дорожники на рынке. Но "Крымавтодор" должен быть монопольным предприятием, если не на 100% рынка, то на 80%, включая реконструкцию, строительство новых дорог и так далее. Это лучший инструмент на сегодня", - сказал глава республики и поручил главе предприятия Максиму Демину подготовить заявки на дополнительную технику, если такая необходимость существует.
По словам Демина, новая техника уже заходит на предприятие. Сейчас дорожники завершают зимнее содержание крымских дорог. С января стартовали работы по приведению в порядок полосы отвода, нанесению разметки и ямочному ремонту. Штат компании укомплектован.
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