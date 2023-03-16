https://crimea.ria.ru/20230316/set-federalnykh-trass-sformiruyut-v-novykh-regionakh-rossii--1127578791.html

Сеть федеральных трасс сформируют в новых регионах России

Сеть федеральных трасс сформируют в новых регионах России - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Сеть федеральных трасс сформируют в новых регионах России

Более тысячи километров автодорог в новых регионах России войдут в сеть федеральных трасс и получат соответствующий статус уже в этом году. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T12:33

2023-03-16T12:33

2023-03-16T12:48

марат хуснуллин

ремонт дорог

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/04/1125680248_0:0:1149:647_1920x0_80_0_0_53475c439c09cfd0e013e4c9a62b5498.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Более тысячи километров автодорог в новых регионах России войдут в сеть федеральных трасс и получат соответствующий статус уже в этом году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В первую очередь специалисты проведут их диагностику для определения возможности проведения ремонта и повышения уровня безопасности дорожного движения.Одновременно с этим Федеральное дорожное агентство приступит к обеспечению их содержания, своевременному ремонту, проведет комплекс мероприятий по обустройству, направленных в том числе на повышение безопасности движения. "Частью этих дорог будет заниматься подведомственное Росавтодору федеральное казенное учреждение “Упрдор "Тамань", которое базируется в Анапе. В ЛДНР это будет новое учреждение “Упрдор "Новороссия"", – прокомментировал замглавы Росавтодора Андрей Самарьянов.Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что дорожники ремонтируют сухопутный коридор, который ведет из Крыма в Ростовскую область и проходит через новые регионы России. Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км с учетом растущего трафика расширяют. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридораДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, ремонт дорог, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости, россия