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Сеть федеральных трасс сформируют в новых регионах России - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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Сеть федеральных трасс сформируют в новых регионах России
Сеть федеральных трасс сформируют в новых регионах России - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Сеть федеральных трасс сформируют в новых регионах России
Более тысячи километров автодорог в новых регионах России войдут в сеть федеральных трасс и получат соответствующий статус уже в этом году. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T12:33
2023-03-16T12:48
марат хуснуллин
ремонт дорог
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Более тысячи километров автодорог в новых регионах России войдут в сеть федеральных трасс и получат соответствующий статус уже в этом году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В первую очередь специалисты проведут их диагностику для определения возможности проведения ремонта и повышения уровня безопасности дорожного движения.Одновременно с этим Федеральное дорожное агентство приступит к обеспечению их содержания, своевременному ремонту, проведет комплекс мероприятий по обустройству, направленных в том числе на повышение безопасности движения. "Частью этих дорог будет заниматься подведомственное Росавтодору федеральное казенное учреждение “Упрдор "Тамань", которое базируется в Анапе. В ЛДНР это будет новое учреждение “Упрдор "Новороссия"", – прокомментировал замглавы Росавтодора Андрей Самарьянов.Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что дорожники ремонтируют сухопутный коридор, который ведет из Крыма в Ростовскую область и проходит через новые регионы России. Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км с учетом растущего трафика расширяют. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридораДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
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марат хуснуллин, ремонт дорог, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости, россия
Сеть федеральных трасс сформируют в новых регионах России

Хуснуллин: более 1000 км дорог в новых регионах России получат статус федеральных

12:33 16.03.2023 (обновлено: 12:48 16.03.2023)
 
© РИА Новости КрымРемонт дорог в Крым в Запорожской области
Ремонт дорог в Крым в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Более тысячи километров автодорог в новых регионах России войдут в сеть федеральных трасс и получат соответствующий статус уже в этом году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Развитие сети федеральных дорог – одна из стратегических задач. Мы начинаем эту работу и на территории новых субъектов. Там уже стартовал дорожный сезон. 1039 км автодорог в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях получат статус федеральных в 2023 году", - написал он в своем Telegram-канале.
В первую очередь специалисты проведут их диагностику для определения возможности проведения ремонта и повышения уровня безопасности дорожного движения.
Одновременно с этим Федеральное дорожное агентство приступит к обеспечению их содержания, своевременному ремонту, проведет комплекс мероприятий по обустройству, направленных в том числе на повышение безопасности движения.
"Частью этих дорог будет заниматься подведомственное Росавтодору федеральное казенное учреждение “Упрдор "Тамань", которое базируется в Анапе. В ЛДНР это будет новое учреждение “Упрдор "Новороссия"", – прокомментировал замглавы Росавтодора Андрей Самарьянов.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что дорожники ремонтируют сухопутный коридор, который ведет из Крыма в Ростовскую область и проходит через новые регионы России. Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км с учетом растущего трафика расширяют. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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Марат ХуснуллинРемонт дорогНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьНовостиРоссия
 
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