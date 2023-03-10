https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-rasskazal-o-trafike-i-bezopasnosti-sukhoputnogo-koridora-1127442736.html

Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора

Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора

Около половины всех грузов в Крым и из него на материковую часть станы идет по сухопутному коридору через новые регионы России. Об этом в интервью РИА Новости... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T11:45

2023-03-10T11:45

2023-03-10T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Около половины всех грузов в Крым и из него на материковую часть станы идет по сухопутному коридору через новые регионы России. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил глава республики Сергей Аксенов."Пока он нас выручает. В связи с тем, что время ожидания на паромной переправе определенное есть, значительная часть грузов, если не половина, идет сухопутным коридором", - рассказал он в пресс-центре РИА Новости Крым.Безопасность сухопутной магистрали обеспечивают силовики. Ежесуточно этим маршрутом пользуются сотни большегрузов.Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что все 25 мостов, расположенных на сухопутной дороге в Крым, взяты под охрану Росгвардией. Федеральные власти держат на особом контроле вопрос обеспечения безопасности проезда.После вхождения в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, одним из ключевых проектов стало обустройство сухопутного коридора в Крым. Дорога протяженностью 387 км идет через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Сейчас, с учетом в разы возросшего трафика, ее ремонтируют и расширяют. В будущем, по оценкам вице-премьера Марата Хуснуллина, она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроектаКогда запустят поезда из Крыма через новые регионы России

https://crimea.ria.ru/20230227/kogda-zapustyat-dvizhenie-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127216542.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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