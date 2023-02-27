Рейтинг@Mail.ru
Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230227/kogda-zapustyat-dvizhenie-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127216542.html
Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
Федеральные власти обсуждают вопрос запуска пустого грузового транспорта по Крымскому мосту, пока же водители большегрузов могут воспользоваться альтернативным... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T11:09
2023-02-27T11:41
крымский мост
марат хуснуллин
транспорт
новости крыма
крым
керчь
кубань
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127216430_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_ca0eac016b9ec11fceb17b40040217bd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Федеральные власти обсуждают вопрос запуска пустого грузового транспорта по Крымскому мосту, пока же водители большегрузов могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России. Об этом в интервью телеканалу Россия 24 сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Россия ввела запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.На этой дороге есть более 20 небольших мостов и все они взяты под охрану, добавил Хуснуллин."Мы только накануне обсуждали вопрос безопасности (сухопутного коридора – ред.). Там тоже есть 25 небольших мостов, и все они взяты под охрану Росгвардией. Мы этот маршрут ремонтируем, и в дополнение в этом году будем расширять", - проинформировал вице-премьер.Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть, где заменили четыре поврежденных пролета. Движение по ней удалось открыть 5 декабря. На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон.Сейчас специалисты продолжают работы на железнодорожной части Крымского моста. Завершить их планируется в июле.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тоннКрымский мост открыт: движение запущено по всем полосамМашинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП
https://crimea.ria.ru/20230223/kogda-zakonchat-remont-zheleznodorozhnoy-chasti-krymskogo-mosta-1127164734.html
крымский мост
крым
керчь
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127216430_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_4048fdbee24914d5e4a4da60784137d9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, марат хуснуллин, транспорт, новости крыма, крым, керчь, кубань, экономика
Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

Хуснуллин: власти обсуждают вопрос запуска пустых грузовиков по Крымскому мосту

11:09 27.02.2023 (обновлено: 11:41 27.02.2023)
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаДвижение по Крымскому мосту восстановили на месяц раньше срока
Движение по Крымскому мосту восстановили на месяц раньше срока
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Федеральные власти обсуждают вопрос запуска пустого грузового транспорта по Крымскому мосту, пока же водители большегрузов могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России. Об этом в интервью телеканалу Россия 24 сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Россия ввела запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.
"Сейчас мы обсуждаем возможность запуска порожних грузовых машин, с досмотром. У нас есть полноценная дорога, объезд вокруг Азовского моря, она функционирует, и там на сегодняшний день едут десятки тысяч грузовиков ", - рассказал он.
На этой дороге есть более 20 небольших мостов и все они взяты под охрану, добавил Хуснуллин.
"Мы только накануне обсуждали вопрос безопасности (сухопутного коридора – ред.). Там тоже есть 25 небольших мостов, и все они взяты под охрану Росгвардией. Мы этот маршрут ремонтируем, и в дополнение в этом году будем расширять", - проинформировал вице-премьер.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 13:24
Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.
Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть, где заменили четыре поврежденных пролета. Движение по ней удалось открыть 5 декабря. На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон.
Сейчас специалисты продолжают работы на железнодорожной части Крымского моста. Завершить их планируется в июле.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн
Крымский мост открыт: движение запущено по всем полосам
Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП
 
Крымский мостМарат ХуснуллинТранспортНовости КрымаКрымКерчьКубаньЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Глава ДНР Пушилин: заявления Зеленского по Крыму – не более чем пиар
13:08Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
13:05Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов
13:01Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске
12:57Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки
12:55В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны
12:45Организаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки 1:09
12:35Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
12:24В горах под Севастополем потерялись туристы
12:13Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
12:08Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно
12:00Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
11:47Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице
11:37Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин
11:23Хуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в Донецк
11:16Профессионалы SputnikPro проводят в Симферополе мастер-класс для медиа
11:09Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
10:49ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужб 1:04
10:45Умер политолог Глеб Павловский
10:33Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния