https://crimea.ria.ru/20230227/kogda-zapustyat-dvizhenie-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127216542.html

Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

Федеральные власти обсуждают вопрос запуска пустого грузового транспорта по Крымскому мосту, пока же водители большегрузов могут воспользоваться альтернативным... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T11:09

2023-02-27T11:09

2023-02-27T11:41

крымский мост

марат хуснуллин

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Федеральные власти обсуждают вопрос запуска пустого грузового транспорта по Крымскому мосту, пока же водители большегрузов могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России. Об этом в интервью телеканалу Россия 24 сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Россия ввела запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.На этой дороге есть более 20 небольших мостов и все они взяты под охрану, добавил Хуснуллин."Мы только накануне обсуждали вопрос безопасности (сухопутного коридора – ред.). Там тоже есть 25 небольших мостов, и все они взяты под охрану Росгвардией. Мы этот маршрут ремонтируем, и в дополнение в этом году будем расширять", - проинформировал вице-премьер.Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть, где заменили четыре поврежденных пролета. Движение по ней удалось открыть 5 декабря. На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон.Сейчас специалисты продолжают работы на железнодорожной части Крымского моста. Завершить их планируется в июле.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тоннКрымский мост открыт: движение запущено по всем полосамМашинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП

https://crimea.ria.ru/20230223/kogda-zakonchat-remont-zheleznodorozhnoy-chasti-krymskogo-mosta-1127164734.html

крымский мост

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керчь

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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