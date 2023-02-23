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Крымский мост открыт: движение запущено по всем полосам - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Крымский мост открыт: движение запущено по всем полосам
Крымский мост открыт: движение запущено по всем полосам - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Крымский мост открыт: движение запущено по всем полосам
Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыто на 39 дней раньше срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 23.02.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыто на 39 дней раньше срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.️По информации Росавтодора, изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть, где заменили четыре поврежденных пролета. Затем дорожники уложили асфальтобетон, нанесли разметку, восстановили освещение и барьерное ограждение. Движение по правой части удалось открыть 5 декабря. На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон, рассказали в ведомстве. На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней, после чего приступили к работам на второй стороне.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского мостаСемьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублейМашинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП
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Крымский мост открыт: движение запущено по всем полосам

Хуснуллин: автомобильное движение по всем полосам Крымского моста открыто раньше срока

11:30 23.02.2023 (обновлено: 12:48 23.02.2023)
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаАвтомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыто на 39 дней раньше срока
Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыто на 39 дней раньше срока
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыто на 39 дней раньше срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам", - приводит слова Хуснуллина его пресс-служба.
️По информации Росавтодора, изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.
Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть, где заменили четыре поврежденных пролета. Затем дорожники уложили асфальтобетон, нанесли разметку, восстановили освещение и барьерное ограждение.
Движение по правой части удалось открыть 5 декабря. На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон, рассказали в ведомстве.
"Над восстановлением автодорожной части трудилось 500 человек. Мост восстанавливала вся Россия — металл производили заводы из трех регионов, проект разработали в Санкт-Петербурге, а в работах на самом мосту участвовали люди со всей страны. Огромный вклад внесли все, кто производил материалы, транспортировал их на мостовой переход и обеспечивал безопасность на всех этапах восстановления", - говорится в сообщении Росавтодора.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней, после чего приступили к работам на второй стороне.
Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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