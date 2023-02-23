https://crimea.ria.ru/20230223/krymskiy-most-otkryt-dvizhenie-zapuscheno-po-vsem-polosam-1127161669.html

Крымский мост открыт: движение запущено по всем полосам

Крымский мост открыт: движение запущено по всем полосам - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Крымский мост открыт: движение запущено по всем полосам

Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыто на 39 дней раньше срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 23.02.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыто на 39 дней раньше срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.️По информации Росавтодора, изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть, где заменили четыре поврежденных пролета. Затем дорожники уложили асфальтобетон, нанесли разметку, восстановили освещение и барьерное ограждение. Движение по правой части удалось открыть 5 декабря. На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон, рассказали в ведомстве. На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней, после чего приступили к работам на второй стороне.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского мостаСемьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублейМашинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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