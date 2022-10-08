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Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста
Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T19:41
2022-10-08T19:48
чп на крымском мосту
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
https://crimea.ria.ru/20221008/khusnullin-postavil-zadacha-k-utru-zapustit-dvizhenie-po-dvum-polosam-mosta-1124783515.html
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чп на крымском мосту, владимир путин (политик)
Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста

Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода

19:41 08.10.2022 (обновлено: 19:48 08.10.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения
Президент РФ В. Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.
Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
"Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", - говорится в документе.
Глава РК Сергей Аксенов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин у Крымского моста
19:13
Хуснуллин поставил задачу к утру запустить движение по двум полосам моста
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
 
ЧП на Крымском мостуВладимир Путин (политик)
 
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