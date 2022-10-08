https://crimea.ria.ru/20221008/putin-podpisal-ukaz-ob-usilenii-mer-zaschity-krymskogo-mosta-1124784326.html

Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста

Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T19:41

2022-10-08T19:41

2022-10-08T19:48

чп на крымском мосту

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.

https://crimea.ria.ru/20221008/khusnullin-postavil-zadacha-k-utru-zapustit-dvizhenie-po-dvum-polosam-mosta-1124783515.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, владимир путин (политик)