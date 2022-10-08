Рейтинг@Mail.ru
В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221008/v-rezultate-chp-na-krymskom-mostu-pogibli-tri-cheloveka-1124772864.html
В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека
В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека - РИА Новости Крым, 08.10.2022
В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека
Три человека погибли в результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщил Следственный комитет России. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T13:52
2022-10-08T14:48
крым
происшествия
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124770247_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9da82418c789fe238b4e3e35174e5285.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщил Следственный комитет России.В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/podryv-gruzovika-i-vozgoranie-semi-tsistern-s-toplivom-sk-o-chp-na-mostu-1124765684.html
https://crimea.ria.ru/20221008/aksenov-rasskazal-kogda-zarabotayut-paromy-cherez-kerchenskiy-proliv-1124771578.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124770247_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_478988c444202c9a89b6e3f88085f159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, крымский мост
В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека

В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека – Следком

13:52 08.10.2022 (обновлено: 14:48 08.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщил Следственный комитет России.
"По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
10:49
Подрыв грузовика и возгорание семи цистерн с топливом: СК о ЧП на мосту
В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника.
"Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", - добавили в ведомстве.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа.
Керченская паромная переправа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
12:59
Аксенов рассказал, когда заработают паромы через Керченский пролив
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
 
КрымПроисшествияКрымский мост
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала