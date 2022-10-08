https://crimea.ria.ru/20221008/v-rezultate-chp-na-krymskom-mostu-pogibli-tri-cheloveka-1124772864.html

В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека

В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека - РИА Новости Крым, 08.10.2022

В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека

Три человека погибли в результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщил Следственный комитет России. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T13:52

2022-10-08T13:52

2022-10-08T14:48

крым

происшествия

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщил Следственный комитет России.В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/podryv-gruzovika-i-vozgoranie-semi-tsistern-s-toplivom-sk-o-chp-na-mostu-1124765684.html

https://crimea.ria.ru/20221008/aksenov-rasskazal-kogda-zarabotayut-paromy-cherez-kerchenskiy-proliv-1124771578.html

крым

крымский мост

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, крымский мост