В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека
В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека – Следком
13:52 08.10.2022 (обновлено: 14:48 08.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщил Следственный комитет России.
"По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника.
"Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", - добавили в ведомстве.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа.
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.