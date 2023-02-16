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Семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей
Семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей
Семьи погибших при взрыве на Крымском мосту в октябре прошлого года получат по миллиону рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T21:12
2023-02-16T21:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Семьи погибших при взрыве на Крымском мосту в октябре прошлого года получат по миллиону рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что кабмин выделил деньги МЧС России из резервного фонда правительства. Предоставить доклад о выплатах ведомство должно до 1 февраля 2024 года.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мостуГлава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на РоссиюВ Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту
https://crimea.ria.ru/20230112/konstantinov-poobeschal-predyavit-zelenskomu-schet-za-krymskiy-most-1126356131.html
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крымский мост, чп на крымском мосту, россия, общество, новости, правительство россии
Семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей

Правительство России: семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей

21:12 16.02.2023 (обновлено: 21:29 16.02.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Семьи погибших при взрыве на Крымском мосту в октябре прошлого года получат по миллиону рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что кабмин выделил деньги МЧС России из резервного фонда правительства. Предоставить доклад о выплатах ведомство должно до 1 февраля 2024 года.
"В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 года на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате террористического акта, в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи", - говорится в документе.
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На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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Крымский мостЧП на Крымском мостуРоссияОбществоНовостиПравительство России
 
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