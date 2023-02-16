Семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей
Правительство России: семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей
21:12 16.02.2023 (обновлено: 21:29 16.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Семьи погибших при взрыве на Крымском мосту в октябре прошлого года получат по миллиону рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что кабмин выделил деньги МЧС России из резервного фонда правительства. Предоставить доклад о выплатах ведомство должно до 1 февраля 2024 года.
"В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 года на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате террористического акта, в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи", - говорится в документе.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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