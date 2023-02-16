https://crimea.ria.ru/20230216/semi-pogibshikh-pri-terakte-na-krymskom-mostu-poluchat-po-millionu-rubley-1127033270.html

Семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей

Семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве на Крымском мосту в октябре прошлого года получат по миллиону рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T21:12

2023-02-16T21:12

2023-02-16T21:29

крымский мост

чп на крымском мосту

россия

общество

новости

правительство россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124770247_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9da82418c789fe238b4e3e35174e5285.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Семьи погибших при взрыве на Крымском мосту в октябре прошлого года получат по миллиону рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что кабмин выделил деньги МЧС России из резервного фонда правительства. Предоставить доклад о выплатах ведомство должно до 1 февраля 2024 года.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мостуГлава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на РоссиюВ Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту

https://crimea.ria.ru/20230112/konstantinov-poobeschal-predyavit-zelenskomu-schet-za-krymskiy-most-1126356131.html

крымский мост

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, чп на крымском мосту, россия, общество, новости, правительство россии