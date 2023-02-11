https://crimea.ria.ru/20230211/putin-nagradil-mashinistov-za-podvig-na-krymskom-mostu-1126923170.html
Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мосту
Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста Юрия Квашнина и медалью за отвагу помощника машиниста Виктора Прошина, которым после теракта РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T16:30
2023-02-11T16:30
2023-02-11T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста Юрия Квашнина и медалью за отвагу помощника машиниста Виктора Прошина, которым после теракта на Крымском мосту удалось увести часть горящего железнодорожного состава с нефтепродуктами. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.Награждение локомотивной бригады за подвиг на Крымском мостуРанее сообщалось, что машинисты поезда, цистерны которого загорелись после теракта на Крымском мосту, отцепили и увели из опасного участка 25 из 59 вагонов, потратив на это 10 минут.После ЧП Виктор Прошин, помощник машиниста, вышел на путь, чтобы визуально оценить повреждения и, увидев, что часть состава можно спасти, доложил о ситуации машинисту, после чего было принято решение отцепить горящие вагоны. Он награжден медалью за отвагу.Машинист Юрий Квашнин во время операции оставался в кабине, контролируя приборы и управляя тормозами. Локомотивная бригада отцепила воспламенившиеся цистерны, а вывела неповрежденный поезд на станцию в Керчи. Указом президента России Квашнин награжден орденом Мужества.Оба героя – сотрудники теплового цеха эксплуатации локомотивов Керченского участка эксплуатации и технического обслуживания локомотивов Дирекции по эксплуатации и ремонту подвижного состава Джанкойского локомотивного депо федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога".Другие награждения за мужество и отвагу – указы Путина 11 февраляТакже своими указами от 11 февраля президент России наградил орденом Мужества раненную в Соледаре военкора Анастасию Елсукову "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга".Орденом Мужества посмертно награжден погибший в Донецке 30 декабря 2022 сотрудник Следственного комитета России, подполковник юстиции Евгений Рыбаков."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить орденом Мужества Рыбакова Евгения Александровича – заместителя руководителя отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск(сил) посмертно", – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин посмертно наградил Пускепалиса орденом Мужества Путин наградил орденом Дружбы гендиректора аэропорта Симферополя Плаксина Командующий ЧФ наградил бойцов в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20221012/mashinisty-goryaschego-sostava-spasli-25-vagonov-na-krymskom-mostu-v-den-chp-1124839751.html
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владимир путин (политик), крымский мост, чп на крымском мосту, общество, керчь, новости крыма, крым
Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мосту
Путин наградил машинистов Квашнина и Прошина за подвиг на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста Юрия Квашнина и медалью за отвагу помощника машиниста Виктора Прошина, которым после теракта на Крымском мосту удалось увести часть горящего железнодорожного состава с нефтепродуктами. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.
Награждение локомотивной бригады за подвиг на Крымском мосту
Ранее сообщалось, что машинисты поезда, цистерны которого загорелись после теракта на Крымском мосту, отцепили и увели из опасного участка 25 из 59 вагонов, потратив на это 10 минут.
После ЧП Виктор Прошин, помощник машиниста, вышел на путь, чтобы визуально оценить повреждения и, увидев, что часть состава можно спасти, доложил о ситуации машинисту, после чего было принято решение отцепить горящие вагоны. Он награжден медалью за отвагу.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении и ликвидации последствий пожара на Крымском мосту, наградить медалью "За отвагу" Прошина Виктора Михайловича – помощника машиниста", – говорится в документе.
Машинист Юрий Квашнин во время операции оставался в кабине, контролируя приборы и управляя тормозами. Локомотивная бригада отцепила воспламенившиеся цистерны, а вывела неповрежденный поезд на станцию в Керчи. Указом президента России Квашнин награжден орденом Мужества.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении и ликвидации последствий пожара на Крымском мосту, наградить орденом Мужества Квашнина Юрия Анатольевича", – говорится в указе.
Оба героя – сотрудники теплового цеха эксплуатации локомотивов Керченского участка эксплуатации и технического обслуживания локомотивов Дирекции по эксплуатации и ремонту подвижного состава Джанкойского локомотивного депо федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога".
Другие награждения за мужество и отвагу – указы Путина 11 февраля
Также своими указами от 11 февраля президент России наградил орденом Мужества раненную в Соледаре военкора Анастасию Елсукову "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга".
Орденом Мужества посмертно награжден погибший в Донецке 30 декабря 2022 сотрудник Следственного комитета России, подполковник юстиции Евгений Рыбаков.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить орденом Мужества Рыбакова Евгения Александровича – заместителя руководителя отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск(сил) посмертно", – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
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