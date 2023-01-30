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Командующий ЧФ наградил бойцов в Севастополе
Командующий ЧФ наградил бойцов в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Командующий ЧФ наградил бойцов в Севастополе
Тринадцать военнослужащих Черноморского флота, в числе которых офицеры и рядовые, получили высокие государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T15:05
2023-01-30T15:05
2023-01-30T15:05
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
виктор соколов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Тринадцать военнослужащих Черноморского флота, в числе которых офицеры и рядовые, получили высокие государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и заслуги перед Отечеством. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Награждение состоялось на заседании Военного совета флота, которое прошло в Севастополе под руководством командующего ЧФ вице-адмирала Виктора Соколова. Он же лично вручил ордена и медали.Среди наград – государственные и ведомственные: ордена Мужества, Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами и "За морские заслуги", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также медали "За отвагу", Ушакова и Суворова (за личное мужество и отвагу – ред.).Всего наград удостоились тринадцать военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы" Первым обнаружил беспилотник: в Севастополе матрос представлен к награде Герои осажденного города: 80 лет медали "За оборону Севастополя"
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), виктор соколов, крым, новости крыма, армия и флот, сво
Командующий ЧФ наградил бойцов в Севастополе
Командующий ЧФ Соколов наградил за отвагу и мужество военнослужащих в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Тринадцать военнослужащих Черноморского флота, в числе которых офицеры и рядовые, получили высокие государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и заслуги перед Отечеством. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Награждение состоялось на заседании Военного совета флота, которое прошло в Севастополе под руководством командующего ЧФ вице-адмирала Виктора Соколова. Он же лично вручил ордена и медали.
Среди наград – государственные и ведомственные: ордена Мужества, Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами и "За морские заслуги", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также медали "За отвагу", Ушакова и Суворова (за личное мужество и отвагу – ред.).
Всего наград удостоились тринадцать военнослужащих.
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