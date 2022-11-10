https://crimea.ria.ru/20221110/pravila-voennoy-podgotovki-v-shkoly-kryma-vozvraschayutsya-zarnitsy-1125313663.html

Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы"

Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы" - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы"

Власти Крыма утвердили порядок организации курса начальной военной подготовки в школах и профессиональных образовательных учреждениях региона, в частности в... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T16:43

2022-11-10T16:43

2022-11-10T16:46

образование в крыму и севастополе

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Власти Крыма утвердили порядок организации курса начальной военной подготовки в школах и профессиональных образовательных учреждениях региона, в частности в регионе снова будут устраивать "Зарницы" и "Дни призывника". Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале правительства РК.Организация мероприятий возложена на чиновников республиканского миноборазования, представителей администраций муниципалитетов, а также на образовательные учреждения во взаимодействии с военкоматами и воинскими частями.Документ предполагает постоянную работу по подготовке методических материалов, созданию учебных пунктов, подготовке преподавателей по данной дисциплине, проведение военно-патриотической работы со школьниками и агитационной работы по привлечению юношей в военные вузы страны, спортивные соревнования, проведение "Дней призывника", образовательные экскурсии и так далее.Кроме того, в весенне-летний период предполагается проведение учебных сборов для учащихся на базе военных частей с занятиями по огневой, строевой, тактической, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, военно-медицинской подготовке, основам сохранения здоровья. Также в школы уже в текущем учебном году вернутся соревнования в форматах "Зарница" и "Орленок".Ранее сообщалось о том, что в российских школах со следующего учебного года введут курс начальной военной подготовки.

https://crimea.ria.ru/20221109/kurs-po-nachalnoy-voennoy-podgotovke-vvedut-v-shkolakh-rossii-v-2023-godu-1125292982.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, образование в россии