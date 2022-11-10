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Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы" - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы"
Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы" - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы"
Власти Крыма утвердили порядок организации курса начальной военной подготовки в школах и профессиональных образовательных учреждениях региона, в частности в... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T16:43
2022-11-10T16:46
образование в крыму и севастополе
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Власти Крыма утвердили порядок организации курса начальной военной подготовки в школах и профессиональных образовательных учреждениях региона, в частности в регионе снова будут устраивать "Зарницы" и "Дни призывника". Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале правительства РК.Организация мероприятий возложена на чиновников республиканского миноборазования, представителей администраций муниципалитетов, а также на образовательные учреждения во взаимодействии с военкоматами и воинскими частями.Документ предполагает постоянную работу по подготовке методических материалов, созданию учебных пунктов, подготовке преподавателей по данной дисциплине, проведение военно-патриотической работы со школьниками и агитационной работы по привлечению юношей в военные вузы страны, спортивные соревнования, проведение "Дней призывника", образовательные экскурсии и так далее.Кроме того, в весенне-летний период предполагается проведение учебных сборов для учащихся на базе военных частей с занятиями по огневой, строевой, тактической, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, военно-медицинской подготовке, основам сохранения здоровья. Также в школы уже в текущем учебном году вернутся соревнования в форматах "Зарница" и "Орленок".Ранее сообщалось о том, что в российских школах со следующего учебного года введут курс начальной военной подготовки.
https://crimea.ria.ru/20221109/kurs-po-nachalnoy-voennoy-podgotovke-vvedut-v-shkolakh-rossii-v-2023-godu-1125292982.html
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образование в крыму и севастополе, образование в россии
Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы"

В Крыму утвержден порядок организации школьного курса начальной военной подготовки

16:43 10.11.2022 (обновлено: 16:46 10.11.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФакельное шествие в Керчи
Факельное шествие в Керчи - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Власти Крыма утвердили порядок организации курса начальной военной подготовки в школах и профессиональных образовательных учреждениях региона, в частности в регионе снова будут устраивать "Зарницы" и "Дни призывника". Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале правительства РК.
"Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по организации в Республике Крым обучения граждан начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы на 2022/2023 учебный год", – сказано в распоряжении.
Организация мероприятий возложена на чиновников республиканского миноборазования, представителей администраций муниципалитетов, а также на образовательные учреждения во взаимодействии с военкоматами и воинскими частями.
Документ предполагает постоянную работу по подготовке методических материалов, созданию учебных пунктов, подготовке преподавателей по данной дисциплине, проведение военно-патриотической работы со школьниками и агитационной работы по привлечению юношей в военные вузы страны, спортивные соревнования, проведение "Дней призывника", образовательные экскурсии и так далее.
Кроме того, в весенне-летний период предполагается проведение учебных сборов для учащихся на базе военных частей с занятиями по огневой, строевой, тактической, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, военно-медицинской подготовке, основам сохранения здоровья.
Также в школы уже в текущем учебном году вернутся соревнования в форматах "Зарница" и "Орленок".
Ранее сообщалось о том, что в российских школах со следующего учебного года введут курс начальной военной подготовки.
Севастопольское президентское кадетское училище - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 12:36
Курс по начальной военной подготовке введут в школах России в 2023 году
Образование в Крыму и СевастополеОбразование в России
 
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