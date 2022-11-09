https://crimea.ria.ru/20221109/kurs-po-nachalnoy-voennoy-podgotovke-vvedut-v-shkolakh-rossii-v-2023-godu-1125292982.html
Курс по начальной военной подготовке введут в школах России в 2023 году
Курс по начальной военной подготовке введут в школах России в 2023 году - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Курс по начальной военной подготовке введут в школах России в 2023 году
Курс по начальной военной подготовке появится в российских школах со следующего учебного года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T12:36
2022-11-09T12:36
2022-11-09T12:36
общество
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образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Курс по начальной военной подготовке появится в российских школах со следующего учебного года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов."Он будет в школах уже со следующего учебного года. Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация и школы его со следующего года могут использовать", - сказал Кравцов журналистам.С предложением ввести соответствующий курс в школах ранее выступили вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, депутаты Яна Лантратова и Владимир Павлов. Инициативу аргументировали тем, что старшеклассники должны "уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования", что особенно важно в современных условиях. В Минобороны России идею поддержали и назвали оправданным возвращение таких занятий и в школах, и в профтехучилищах в течение двух последних лет обучения.
https://crimea.ria.ru/20221108/minoborony-podderzhalo-vvedenie-v-shkolakh-zanyatiy-po-voennoy-podgotovke-1125275639.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, российская федерация (россия, рф), образование в россии
Курс по начальной военной подготовке введут в школах России в 2023 году
Кравцов: в школах РФ с нового учебного года введут курс по начальной военной подготовке