Герои осажденного города: 80 лет медали "За оборону Севастополя"
Кому и за что давали медаль "За оборону Севастополя"
© Фото: Госархив РКМорская пехота отражает атаки противника под Севастополем
© Фото: Госархив РК
Наталья Дремова
Жил в Севастополе парень. Окончил фабрично-заводское училище, работал электриком на судомеханическом заводе. Когда началась война, был призван в армию. И защищать довелось ему родной город. Немало сверстников 19-летнего Константина Канаки навсегда остались в окопах и воронках от бомб. А он прошел войну и вернулся в Севастополь. И много лет пытался доказать, что участвовал в обороне города.
Только два года назад в архиве Минобороны России отыскались документы о том, что во время войны Константин Канаки был награжден медалью "За оборону Севастополя". И 78 лет спустя ее вручили ветерану, жившему к тому времени в Греции. Немало таких же фронтовых медалей защитники города не получили: их просто некому уже было вручать…
22 декабря 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За оборону Севастополя". Награда для тех, кто отстаивал город с оружием в руках — и для "гражданских", чья "битва" была в цехах заводов, в госпиталях, на объектах коммунального хозяйства, в подземных школах.
РИА Новости Крым вспоминают о героях, награжденных главной севастопольской наградой.
Елка на крыле
В декабре 1941-го Севастополь содрогался от взрывов: по городу била артиллерия. Авианалеты следовали один за другим. Гитлеровцы снова штурмовали город.
А над ним появлялись время от времени небольшие тихоходные самолеты У-2, взлетавшие с аэродрома в Туапсе. Много груза взять они не могли, но какое-то количество оружия или продуктов в Севастополь доставляли. "Посылки" приходилось сбрасывать с высоты.
Один такой самолет все же сел на лесной полянке. Пилоту пришлось выждать, пока пролетят мимо "мессеры". Звали летчика Илита Даурова. И летела она в Севастополь.
На той самой лесной полянке увидела молоденькую елочку. И поняла, какой "внеплановый" подарок она захватит с собой. Тоненькое деревце удалось срубить ножом, Илита привязала его к крылу самолета, а на стволе закрепила записку: "Дорогие севастопольцы! Это вам небольшой подарок к Новому году от летчицы Илиты Дауровой. Желаю всем скорой победы над врагом…" Над городом она и сбросила свое новогоднее поздравление…
Больше трех месяцев она снова и снова проделывала путь из Туапсе в Севастополь. Последним для Илиты стал 82 боевой вылет. Снова в Севастополь, уже в 1942-м. Ее "утенка" расстреляли над морем, но девушка успела катапультироваться. Подобрали ее моряки с подводной лодки, увидевшие падение самолета. Но купание в весеннем море обернулось тяжелой болезнью.
После госпиталя Илита получила новое назначение, стала командиром роты разведчиков в третьем полку седьмой бригады морской пехоты. Всю войну девушка не прошла: была демобилизована за год до ее окончания из-за тяжелого ранения.
А медаль "За оборону Севастополя" стала для Илиты Дауровой особой наградой. И город — особенным. С одного из боевых вылетов в Севастополь в 1941 году не вернулся ее жених, летчик Харитон Саламов. Их свадьбу должны были гулять несколько дней. Празднование началось 22 июня и не закончилась: жених и невеста отправились в военкомат.
© Фото: 15.мвд.рфИлита Даурова
© Фото: 15.мвд.рф
Илита Даурова
Справка
- —Эскиз медали "За оборону Севастополя" был разработан художником Николаем Москалевым, который создал проекты десятков наград.
- —Небольшое количество медалей для защитников Севастополя было изготовлено из нержавеющей стали. Но уже в конце марта 1943 г. награду стали производить из латуни.
- —Четыре награды за оборону городов: Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда, были первыми, для которых использовалась орденская колодка-пятиугольник с прорезями для закрепления ленты. Такие колодки были разработаны еще для наград царской России.
Тринадцатилетний партизан
В партизанский отряд ушла вся семья Рацко: отец, мать, сын. Юра Рацко, который закончил пятый класс, оказался настоящим снайпером. Он участвовал во всех боях и на личном счету "накопил" 40 фашистов.
Останки Юры Рацко нашли пионеры из лагеря "Алсу-2" в 1967 году.
К тому времени четверть века прошло с тех пор, как немецкий автоматчик полоснул очередью по отходящим партизанам, и боец Севастопольского партизанского отряда Федор Рацко навсегда уложил тело своего тринадцатилетнего сына под деревом. Он не смог похоронить его. Не смог вынуть из сжатой руки пистолет.
Юра с этим своим оружием не расставался. Во-первых, пистолет был наградой от командования отряда. Во-вторых — редкостью: японский "Намбу".
Командир Севастопольского отряда Владимир Красников вспоминал, за что вручили Юре этот пистолет. Самый юный боец наткнулся на группу фашистов, которая обошла партизан с тыла. И "снял" всех.
"Я, политрук Лебедев и командир группы Якунин подошли к месту единоборства Юры с врагами, увидели брошенный немцами пулемет, — описывал Красников этот эпизод. — Он стоял на "ножках", лента с патронами была заведена. Около пулемета лежали убитые Юрой пулеметчики, а дальше — немецкий офицер. Четырьмя патронами Юра уничтожил всех фашистов и этим спас много партизан".
По пистолету много лет спустя и опознали останки самого юного бойца отряда. Сейчас оружие хранится в Музее героической обороны Севастополя.
Последний бой Юры случился 8 февраля 1942-го. Он вместе с отцом отбивал атаки фашистов, которые пытались зайти в тыл отряда. Юра "положил" 12 фашистов, и пытался отойти с позиции: тут и вылез к скале немецкий автоматчик.
Юру посмертно наградили медалями "За оборону Севастополя" и "За боевые заслуги".
А в 2014 году на склоне Монастырской балки под Севастополем поисковики нашли две землянки. Здесь, как они предположили, какое-то время базировалась молодежная группа отряда. Осталось там какое-то количество личных вещей. Среди них — ручка от зубной щетки, на которой было выцарапано: "Роцко"…
© Фото: Фото: ru.wikipedia.orgСемья Рацко ушла в партизанский отряд
© Фото: Фото: ru.wikipedia.org
Семья Рацко ушла в партизанский отряд
Факты
- —Севастополь — единственный город, за оборону которого были учреждены две награды. В ноябре 1856 года император Александр II заказал исполнить Монетному двору 100 тысяч экземпляров медали "За защиту Севастополя". 22 декабря 1942 года Сталин подписал документ о медали "За оборону Севастополя".
- —Награждали и военных, и гражданских участников обороны города 1941-1942 гг.
- —Медалью "За оборону Севастополя" награждено более 52,5 тысяч человек. К ней не представляли попавших в плен. А это примерно 80 тысяч защитников города, брошенных своим командованием. Однако в 1958 г. появился указ, который позволял военнослужащих, которые были пленены ранеными, или бежали из плена, представлять к другим наградам.
Разведчик и поэт "Уголек"
...Шел сотый день,
сто первый,
сто второй.
Под нами с ревом оседали горы.
Но только почта покидала город,
и только мертвый смел покинуть строй...
сто первый,
сто второй.
Под нами с ревом оседали горы.
Но только почта покидала город,
и только мертвый смел покинуть строй...
Это о Севастополе. Стихотворение написал Григорий Поженян. Удивительный человек, который встретил войну старшиной на крейсере "Молотов" Черноморского флота. Он стоял на вахте, когда на город 22 июня 1941 года обрушились первые мины. И первые месяцы войны провел на своем корабле. Потом воевал на берегу.
Таких — неуёмных, рисковых, лихих, берут в разведку. И его тоже взяли. Поженян уходил на самые сложные операции, и непременно возвращался. Во время обороны Одессы полег весь отряд разведчиков, который пытался запустить насосную станцию: городу требовалась вода. 13 человек не вернулись, тринадцать "похоронок" ушли через какое-то время родным. И матери Поженяна тоже. И на мемориальной доске, установленной потом в советской Одессе, значились имена всех, кто спасал город от жажды, и погиб.
А Григорий Поженян выжил, один из тринадцати. И с осени 1941-го воевал в Севастополе: командовал отделением разведки отряда моряков. Товарищи за смолисто-черную шевелюру ему дали прозвище: Уголек.
Здесь, в городе, на который сыпались тысячи тонн бомб и снарядов, стал писать стихи. Здесь вышли первые его публикации. Позже он стал военным корреспондентом, работал для "Красного Черноморца". И принимал участие во всех военных операциях.
Григорий Поженян не был образцово-показательным книжным героем. Не стеснялся признаваться: было страшно. Очень. Вот его слова: "По ночам, если я не ходил в разведку, а ждал очереди: "чет-нечет", я мечтал, просыпаясь, о ранении. Но не в голову или в живот — смертельно, не ниже спины — стыдно, а в левую руку… Утром я просыпался и вставал для всех непреложным".
Он был неудобным подчиненным. "Форменный бандит!" — отзывался о нем командующий ЧФ адмирал Октябрьский. Это после того, как во время высадки Эльтигенского десанта Поженян выбросил за борт политработника. Сам военкор тогда вместе с бойцами разгружал боеприпасы с катера. Дважды его представляли к званию Героя Советского Союза, и дважды отзывали документы.
Два ордена и несколько медалей — в том числе и "За оборону Севастополя", были фронтовыми наградами Григория Поженяна. Три ордена поэта, писателя, сценариста, автора текста песен — за заслуги мирного времени.
© Фото: Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. НекрасоваУказ об учреждении медалей за оборону городов в газете "Красный флот"
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Указ об учреждении медалей за оборону городов в газете "Красный флот"
© Фото: Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова
© Фото: Госархив РКМоряки готовятся к отражению воздушного налета противника на Севастополь
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Моряки готовятся к отражению воздушного налета противника на Севастополь
© Фото: Госархив РК
© Фото: электронный архив МО РФСписок награжденных медалью "За оборону Севастополя"
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Список награжденных медалью "За оборону Севастополя"
© Фото: электронный архив МО РФ
© Фото: Госархив РКБойцы 109 стрелковой дивизии на переднем крае обороны
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Бойцы 109 стрелковой дивизии на переднем крае обороны
© Фото: Госархив РК
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Указ об учреждении медалей за оборону городов в газете "Красный флот"
© Фото: Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова
2 из 4
Моряки готовятся к отражению воздушного налета противника на Севастополь
© Фото: Госархив РК
3 из 4
Список награжденных медалью "За оборону Севастополя"
© Фото: электронный архив МО РФ
4 из 4
Бойцы 109 стрелковой дивизии на переднем крае обороны
© Фото: Госархив РК
Кстати:
- —В 1944 г. была выпущена почтовая марка и изображением Севастополя. Слева композицию украшает медаль за оборону города.
- —Медалью "За оборону Севастополя" в 1960 г. были награждены газеты "Крымская правда" и "Флаг Родины".