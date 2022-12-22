https://crimea.ria.ru/20221222/geroi-osazhdennogo-goroda-80-let-medali-za-oboronu-sevastopolya-1126059388.html

Герои осажденного города: 80 лет медали "За оборону Севастополя"

Герои осажденного города: 80 лет медали "За оборону Севастополя" - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Герои осажденного города: 80 лет медали "За оборону Севастополя"

РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T08:02

2022-12-22T08:02

2022-12-22T08:02

крым в истории: секреты, факты, фото

севастополь

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Наталья ДремоваЖил в Севастополе парень. Окончил фабрично-заводское училище, работал электриком на судомеханическом заводе. Когда началась война, был призван в армию. И защищать довелось ему родной город. Немало сверстников 19-летнего Константина Канаки навсегда остались в окопах и воронках от бомб. А он прошел войну и вернулся в Севастополь. И много лет пытался доказать, что участвовал в обороне города.Только два года назад в архиве Минобороны России отыскались документы о том, что во время войны Константин Канаки был награжден медалью "За оборону Севастополя". И 78 лет спустя ее вручили ветерану, жившему к тому времени в Греции. Немало таких же фронтовых медалей защитники города не получили: их просто некому уже было вручать…22 декабря 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За оборону Севастополя". Награда для тех, кто отстаивал город с оружием в руках — и для "гражданских", чья "битва" была в цехах заводов, в госпиталях, на объектах коммунального хозяйства, в подземных школах.РИА Новости Крым вспоминают о героях, награжденных главной севастопольской наградой.Елка на крылеВ декабре 1941-го Севастополь содрогался от взрывов: по городу била артиллерия. Авианалеты следовали один за другим. Гитлеровцы снова штурмовали город.А над ним появлялись время от времени небольшие тихоходные самолеты У-2, взлетавшие с аэродрома в Туапсе. Много груза взять они не могли, но какое-то количество оружия или продуктов в Севастополь доставляли. "Посылки" приходилось сбрасывать с высоты.Один такой самолет все же сел на лесной полянке. Пилоту пришлось выждать, пока пролетят мимо "мессеры". Звали летчика Илита Даурова. И летела она в Севастополь.На той самой лесной полянке увидела молоденькую елочку. И поняла, какой "внеплановый" подарок она захватит с собой. Тоненькое деревце удалось срубить ножом, Илита привязала его к крылу самолета, а на стволе закрепила записку: "Дорогие севастопольцы! Это вам небольшой подарок к Новому году от летчицы Илиты Дауровой. Желаю всем скорой победы над врагом…" Над городом она и сбросила свое новогоднее поздравление…Больше трех месяцев она снова и снова проделывала путь из Туапсе в Севастополь. Последним для Илиты стал 82 боевой вылет. Снова в Севастополь, уже в 1942-м. Ее "утенка" расстреляли над морем, но девушка успела катапультироваться. Подобрали ее моряки с подводной лодки, увидевшие падение самолета. Но купание в весеннем море обернулось тяжелой болезнью.После госпиталя Илита получила новое назначение, стала командиром роты разведчиков в третьем полку седьмой бригады морской пехоты. Всю войну девушка не прошла: была демобилизована за год до ее окончания из-за тяжелого ранения.А медаль "За оборону Севастополя" стала для Илиты Дауровой особой наградой. И город — особенным. С одного из боевых вылетов в Севастополь в 1941 году не вернулся ее жених, летчик Харитон Саламов. Их свадьбу должны были гулять несколько дней. Празднование началось 22 июня и не закончилась: жених и невеста отправились в военкомат.СправкаТринадцатилетний партизанВ партизанский отряд ушла вся семья Рацко: отец, мать, сын. Юра Рацко, который закончил пятый класс, оказался настоящим снайпером. Он участвовал во всех боях и на личном счету "накопил" 40 фашистов.Останки Юры Рацко нашли пионеры из лагеря "Алсу-2" в 1967 году.К тому времени четверть века прошло с тех пор, как немецкий автоматчик полоснул очередью по отходящим партизанам, и боец Севастопольского партизанского отряда Федор Рацко навсегда уложил тело своего тринадцатилетнего сына под деревом. Он не смог похоронить его. Не смог вынуть из сжатой руки пистолет.Юра с этим своим оружием не расставался. Во-первых, пистолет был наградой от командования отряда. Во-вторых — редкостью: японский "Намбу".Командир Севастопольского отряда Владимир Красников вспоминал, за что вручили Юре этот пистолет. Самый юный боец наткнулся на группу фашистов, которая обошла партизан с тыла. И "снял" всех.По пистолету много лет спустя и опознали останки самого юного бойца отряда. Сейчас оружие хранится в Музее героической обороны Севастополя.Последний бой Юры случился 8 февраля 1942-го. Он вместе с отцом отбивал атаки фашистов, которые пытались зайти в тыл отряда. Юра "положил" 12 фашистов, и пытался отойти с позиции: тут и вылез к скале немецкий автоматчик.Юру посмертно наградили медалями "За оборону Севастополя" и "За боевые заслуги".А в 2014 году на склоне Монастырской балки под Севастополем поисковики нашли две землянки. Здесь, как они предположили, какое-то время базировалась молодежная группа отряда. Осталось там какое-то количество личных вещей. Среди них — ручка от зубной щетки, на которой было выцарапано: "Роцко"…ФактыРазведчик и поэт "Уголек"...Шел сотый день, сто первый, сто второй. Под нами с ревом оседали горы. Но только почта покидала город, и только мертвый смел покинуть строй...Это о Севастополе. Стихотворение написал Григорий Поженян. Удивительный человек, который встретил войну старшиной на крейсере "Молотов" Черноморского флота. Он стоял на вахте, когда на город 22 июня 1941 года обрушились первые мины. И первые месяцы войны провел на своем корабле. Потом воевал на берегу.Таких — неуёмных, рисковых, лихих, берут в разведку. И его тоже взяли. Поженян уходил на самые сложные операции, и непременно возвращался. Во время обороны Одессы полег весь отряд разведчиков, который пытался запустить насосную станцию: городу требовалась вода. 13 человек не вернулись, тринадцать "похоронок" ушли через какое-то время родным. И матери Поженяна тоже. И на мемориальной доске, установленной потом в советской Одессе, значились имена всех, кто спасал город от жажды, и погиб.А Григорий Поженян выжил, один из тринадцати. И с осени 1941-го воевал в Севастополе: командовал отделением разведки отряда моряков. Товарищи за смолисто-черную шевелюру ему дали прозвище: Уголек.Здесь, в городе, на который сыпались тысячи тонн бомб и снарядов, стал писать стихи. Здесь вышли первые его публикации. Позже он стал военным корреспондентом, работал для "Красного Черноморца". И принимал участие во всех военных операциях.Григорий Поженян не был образцово-показательным книжным героем. Не стеснялся признаваться: было страшно. Очень. Вот его слова: "По ночам, если я не ходил в разведку, а ждал очереди: "чет-нечет", я мечтал, просыпаясь, о ранении. Но не в голову или в живот — смертельно, не ниже спины — стыдно, а в левую руку… Утром я просыпался и вставал для всех непреложным".Он был неудобным подчиненным. "Форменный бандит!" — отзывался о нем командующий ЧФ адмирал Октябрьский. Это после того, как во время высадки Эльтигенского десанта Поженян выбросил за борт политработника. Сам военкор тогда вместе с бойцами разгружал боеприпасы с катера. Дважды его представляли к званию Героя Советского Союза, и дважды отзывали документы.Два ордена и несколько медалей — в том числе и "За оборону Севастополя", были фронтовыми наградами Григория Поженяна. Три ордена поэта, писателя, сценариста, автора текста песен — за заслуги мирного времени.Кстати:

севастополь

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2022

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крым в истории: секреты, факты, фото, севастополь, авторы