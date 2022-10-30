Первым обнаружил беспилотник: в Севастополе матрос представлен к награде
Первым обнаруживший беспилотники в Севастополе матрос ЧФ представлен к госнаграде
© Министерство обороны РФРадиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля "Ладный" Черноморского флота матрос Артем Жильцов
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Матрос Черноморского флота, первым обнаруживший беспилотный аппарат противника, движущийся в направлении Севастопольской бухты, представлен к государственной награде. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, 29 октября радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля "Ладный" ЧФ матрос Артем Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, первым обнаружил неизвестный беспилотник, двигавшийся на вход в гавань.
"О приближающемся неизвестном объекте Жильцов незамедлительно доложил вахтенному офицеру, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат и сорвать замысел противника по проведению теракта на кораблях ЧФ и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь", – сообщили в ведомстве.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде.
29 октября Киев при поддержке западных партнеров совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных и морских аппаратов. Нападение на акваторию длилось на протяжении нескольких часов с 4-20 утра. Позже в Минобороны РФ сообщили, что к атаке в Севастополе 29 октября причастны ВМС Великобритании.
В субботу, в оборонном ведомстве заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море.