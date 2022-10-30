https://crimea.ria.ru/20221030/pervym-obnaruzhil-bespilotnik-v-sevastopole-matros-predstavlen-k-nagrade-1125165219.html

Первым обнаружил беспилотник: в Севастополе матрос представлен к награде

Первым обнаружил беспилотник: в Севастополе матрос представлен к награде - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Первым обнаружил беспилотник: в Севастополе матрос представлен к награде

Матрос Черноморского флота, первым обнаруживший беспилотный аппарат противника, движущийся в направлении Севастопольской бухты, представлен к государственной... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T17:37

2022-10-30T17:37

2022-10-30T17:37

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Матрос Черноморского флота, первым обнаруживший беспилотный аппарат противника, движущийся в направлении Севастопольской бухты, представлен к государственной награде. Об этом сообщили в Минобороны РФ."О приближающемся неизвестном объекте Жильцов незамедлительно доложил вахтенному офицеру, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат и сорвать замысел противника по проведению теракта на кораблях ЧФ и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь", – сообщили в ведомстве.Эксперт назвал цель атак украинских беспилотников в Севастополе >>За добросовестное исполнение служебных обязанностей матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде.29 октября Киев при поддержке западных партнеров совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных и морских аппаратов. Нападение на акваторию длилось на протяжении нескольких часов с 4-20 утра. Позже в Минобороны РФ сообщили, что к атаке в Севастополе 29 октября причастны ВМС Великобритании. В субботу, в оборонном ведомстве заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море.

https://crimea.ria.ru/20221030/bespilotnyy-terror-sevastopolya-ekspert-otsenil-ugrozy-1125163337.html

севастополь

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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя