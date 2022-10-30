https://crimea.ria.ru/20221030/atakovavshie-sevastopol-bespilotniki-zapustili-v-zernovom-koridore--mo-1125163376.html

Атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре" – МО

Атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре" – МО - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре" – МО

Севастополь был атакован беспилотными морскими аппаратами, запуск которых осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T16:23

2022-10-30T16:23

2022-10-30T16:51

всу (вооруженные силы украины)

севастополь

происшествия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Севастополь был атакован беспилотными морскими аппаратами, запуск которых осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море. Об этом заявили в Минобороны РФ. Данные были получены после исследования обломков уничтоженных беспилотников, поднятых на поверхность. По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации выяснилось, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса.После запуска аппараты двигались "по зоне безопасности "зернового коридора", затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе". По мнению специалистов, это может свидетельствовать о том, что предварительный запуск аппарата был осуществлен с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции. 29 октября Киев при поддержке западных партнеров совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью БПЛА. Нападение на акваторию длилось на протяжении нескольких часов с 4-20 утра. Позже в Минобороны РФ сообщили, что к атаке на российские корабли ЧФ и суда в Севастополе 29 октября причастны ВМС Великобритании.

https://crimea.ria.ru/20221029/ekspert-nazval-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-v-sevastopole-1125151990.html

севастополь

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всу (вооруженные силы украины), севастополь, происшествия, министерство обороны рф