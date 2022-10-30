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Атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре" – МО - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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Атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре" – МО
Атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре" – МО - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре" – МО
Севастополь был атакован беспилотными морскими аппаратами, запуск которых осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море... РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T16:23
2022-10-30T16:51
всу (вооруженные силы украины)
севастополь
происшествия
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Севастополь был атакован беспилотными морскими аппаратами, запуск которых осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море. Об этом заявили в Минобороны РФ. Данные были получены после исследования обломков уничтоженных беспилотников, поднятых на поверхность. По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации выяснилось, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса.После запуска аппараты двигались "по зоне безопасности "зернового коридора", затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе". По мнению специалистов, это может свидетельствовать о том, что предварительный запуск аппарата был осуществлен с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции. 29 октября Киев при поддержке западных партнеров совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью БПЛА. Нападение на акваторию длилось на протяжении нескольких часов с 4-20 утра. Позже в Минобороны РФ сообщили, что к атаке на российские корабли ЧФ и суда в Севастополе 29 октября причастны ВМС Великобритании.
https://crimea.ria.ru/20221029/ekspert-nazval-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-v-sevastopole-1125151990.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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всу (вооруженные силы украины), севастополь, происшествия, министерство обороны рф
Атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре" – МО

Минобороны РФ: атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре"

16:23 30.10.2022 (обновлено: 16:51 30.10.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихайловская береговая батарея в Севастопольской бухте
Михайловская береговая батарея в Севастопольской бухте - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Севастополь был атакован беспилотными морскими аппаратами, запуск которых осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Данные были получены после исследования обломков уничтоженных беспилотников, поднятых на поверхность. По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации выяснилось, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса.
После запуска аппараты двигались "по зоне безопасности "зернового коридора", затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе".

"Вместе с тем координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о том, что предварительный запуск аппарата был осуществлен с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции.
29 октября Киев при поддержке западных партнеров совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью БПЛА. Нападение на акваторию длилось на протяжении нескольких часов с 4-20 утра. Позже в Минобороны РФ сообщили, что к атаке на российские корабли ЧФ и суда в Севастополе 29 октября причастны ВМС Великобритании.
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