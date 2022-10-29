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Киевский режим атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе – МО РФ - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Киевский режим атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе – МО РФ
Киевский режим атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе – МО РФ - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Киевский режим атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе – МО РФ
Киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппараторв... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T13:33
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министерство обороны рф
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппараторв (БПЛА). Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ. По данным ведомства, всего в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены, отметили в ведомстве. "В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная", – добавили в ведомстве.В Минобороны также отметили, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
https://crimea.ria.ru/20221029/ekspert-nazval-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-v-sevastopole-1125151990.html
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министерство обороны рф, севастополь
Киевский режим атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе – МО РФ

МО РФ: киевский режим совершил террористическую атаку на корабли ЧФ в Севастополе

13:33 29.10.2022 (обновлено: 14:01 29.10.2022)
 
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппараторв (БПЛА). Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"Сегодня в 04:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь", – говорится в заявлении министерства.
По данным ведомства, всего в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены, отметили в ведомстве.
"В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная", – добавили в ведомстве.
В Минобороны также отметили, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
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