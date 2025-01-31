https://crimea.ria.ru/20250131/zhurnalisty-ria-novosti-krym-vyshli-v-final-konkursa-iskra-yuga-1143826174.html

Журналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга"

Журналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга" - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Журналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга"

Работы сотрудников сайта РИА Новости Крым Ирины Мезенцевой и Ольги Леоновой вышли в финал профессионального конкурса "Искра Юга", который в 17 раз проводится... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T17:02

2025-01-31T17:02

2025-01-31T17:04

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Ростов на-Дону, 31 янв - РИА Новости Крым. Работы сотрудников сайта РИА Новости Крым Ирины Мезенцевой и Ольги Леоновой вышли в финал профессионального конкурса "Искра Юга", который в 17 раз проводится среди СМИ в Ростове-на-Дону. В этом году на конкурс было подано 550 заявок от 138 редакций местных СМИ юга России и федеральных СМИ. Работа Ирины Мезенцевой "Заставила себя жить: как жена бойца СВО и мать 8 детей стала волонтером" вышла в финал в номинации "Лучший очерк", а статья Ольги Леоновой "Очумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько делает из людей киборгов" - в номинации "Лучшая публикация о технологических инновациях". "Искра Юга" - национальный конкурс в области печатной прессы им. В. В. Смирнова. Его цель - содействовать привлечению внимания медиасообщества к югу России, выявлять и поощрять талантливых авторов, содействовать росту профессионального уровня журналистики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241005/zhurnalisty-ria-novosti-krym-pobedili-na-vserossiyskom-konkurse-1140861149.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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