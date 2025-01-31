Журналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга"
Журналисты РИА Новости Крым вышли в финал профессионального конкурса "Искра Юга"
17:02 31.01.2025 (обновлено: 17:04 31.01.2025)
© РИА Новости КрымЖурналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга"
© РИА Новости Крым
Ростов на-Дону, 31 янв - РИА Новости Крым. Работы сотрудников сайта РИА Новости Крым Ирины Мезенцевой и Ольги Леоновой вышли в финал профессионального конкурса "Искра Юга", который в 17 раз проводится среди СМИ в Ростове-на-Дону.
В этом году на конкурс было подано 550 заявок от 138 редакций местных СМИ юга России и федеральных СМИ.
Работа Ирины Мезенцевой "Заставила себя жить: как жена бойца СВО и мать 8 детей стала волонтером" вышла в финал в номинации "Лучший очерк", а статья Ольги Леоновой "Очумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько делает из людей киборгов" - в номинации "Лучшая публикация о технологических инновациях".
"Это премия профессионального признания, в которой журналисты аплодируют журналистам", - сказал один из членов жюри, генеральный директор делового медиа "Эксперт-Юг" Владимир Козлов.
"Искра Юга" - национальный конкурс в области печатной прессы им. В. В. Смирнова. Его цель - содействовать привлечению внимания медиасообщества к югу России, выявлять и поощрять талантливых авторов, содействовать росту профессионального уровня журналистики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
5 октября 2024, 12:14Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсе