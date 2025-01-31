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Журналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга" - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Журналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга"
Журналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга" - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Журналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга"
Работы сотрудников сайта РИА Новости Крым Ирины Мезенцевой и Ольги Леоновой вышли в финал профессионального конкурса "Искра Юга", который в 17 раз проводится... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T17:02
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Ростов на-Дону, 31 янв - РИА Новости Крым. Работы сотрудников сайта РИА Новости Крым Ирины Мезенцевой и Ольги Леоновой вышли в финал профессионального конкурса "Искра Юга", который в 17 раз проводится среди СМИ в Ростове-на-Дону. В этом году на конкурс было подано 550 заявок от 138 редакций местных СМИ юга России и федеральных СМИ. Работа Ирины Мезенцевой "Заставила себя жить: как жена бойца СВО и мать 8 детей стала волонтером" вышла в финал в номинации "Лучший очерк", а статья Ольги Леоновой "Очумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько делает из людей киборгов" - в номинации "Лучшая публикация о технологических инновациях". "Искра Юга" - национальный конкурс в области печатной прессы им. В. В. Смирнова. Его цель - содействовать привлечению внимания медиасообщества к югу России, выявлять и поощрять талантливых авторов, содействовать росту профессионального уровня журналистики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241005/zhurnalisty-ria-novosti-krym-pobedili-na-vserossiyskom-konkurse-1140861149.html
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353
60
журналистика, россия, риа новости крым, сми, новости, крым
Журналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга"

Журналисты РИА Новости Крым вышли в финал профессионального конкурса "Искра Юга"

17:02 31.01.2025 (обновлено: 17:04 31.01.2025)
 
© РИА Новости КрымЖурналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга"
Журналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса Искра Юга - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости Крым
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Ростов на-Дону, 31 янв - РИА Новости Крым. Работы сотрудников сайта РИА Новости Крым Ирины Мезенцевой и Ольги Леоновой вышли в финал профессионального конкурса "Искра Юга", который в 17 раз проводится среди СМИ в Ростове-на-Дону.
В этом году на конкурс было подано 550 заявок от 138 редакций местных СМИ юга России и федеральных СМИ.
Работа Ирины Мезенцевой "Заставила себя жить: как жена бойца СВО и мать 8 детей стала волонтером" вышла в финал в номинации "Лучший очерк", а статья Ольги Леоновой "Очумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько делает из людей киборгов" - в номинации "Лучшая публикация о технологических инновациях".
"Это премия профессионального признания, в которой журналисты аплодируют журналистам", - сказал один из членов жюри, генеральный директор делового медиа "Эксперт-Юг" Владимир Козлов.
"Искра Юга" - национальный конкурс в области печатной прессы им. В. В. Смирнова. Его цель - содействовать привлечению внимания медиасообщества к югу России, выявлять и поощрять талантливых авторов, содействовать росту профессионального уровня журналистики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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