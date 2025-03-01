Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы
Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом закончилась катастрофой – СМИ
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в ярости из-за Владимира Зеленского от которой тот в итоге бежал. И теперь непонятно, что будет с нелегитимным украинским президентом и поддержкой Украины в целом со стороны США в опасный для Киева момент.
РИА Новости Крым собрал самые яркие высказывания американских и европейских СМИ по итогам скандальной встречи лидера Штатов и главы киевского режима, рискнувшего в Белом доме в прямом эфире диктовать Америке условия, как следует идти к миру с Россией.
"Трамп устроил Зеленскому разнос" – The Guardian
Издание пишет, что встреча была бурной и переросла в перебранку, в ходе которой "Трамп устроил Зеленскому разнос" из-за того, что тот "играет в третью мировую войну".
"Встреча должна была продолжиться за закрытыми дверями, но была прервана из-за открытого проявления антагонизма в Овальном кабинете… Зеленский покинул Белый дом досрочно", – сообщается в статье.
Автор отмечает, что и вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом американский лидер "по очереди ругали Зеленского", причем Вэнс обвинял его в проведении "рекламных туров", а Трамп говорил ему: "Сейчас ты не в лучшем положении".
Затем Трамп предъявил Зеленскому ультиматум. "Вы не в том положении, чтобы диктовать… у вас прямо сейчас начнутся проблемы".
"Перепалка разбила вдребезги надежду на сделку" – NBC News
Автор статьи акцентирует внимание на том, что Трамп и Вэнс "отчитали Владимира Зеленского", заявив ему, что тот недостаточно благодарен Соединенным Штатам.
"Встреча в Белом доме, которая должна была начать переговоры по сделке по редкоземельным минералам Украины, в пятницу переросла в примечательную конфронтацию", – говорится в материале.
Издание отмечает, что после инцидента Трамп заявил журналистам, что США не ищут "кого-то, кто подпишет соглашение с сильной державой, а затем не заключит мир, потому что он чувствует себя воодушевленным".
"Перепалка в Овальном кабинете пока что разбила вдребезги надежды на сделку по минералам", – сообщается в материале.
"Украинскому лидеру приказано уйти" – Reuters
По словам автора статьи, встреча Зеленского с Трампом "закончилась катастрофой" после того, как два лидера столкнулись в необычном обмене мнениями перед мировыми СМИ в Белом доме по поводу конфликта с Россией.
"Зеленский увидел во встрече в Овальном кабинете возможность убедить Соединенные Штаты не вставать на сторону президента России Владимира Путина, который три года назад отдал приказ о вторжении в Украину. Вместо этого президент США Трамп и вице-президент Дж. Д. Вэнс набросились на Зеленского, заявив, что он проявил неуважение, что привело к новому падению отношений с важнейшим военным союзником Киева", –сообщает издание.
Отмечается, что "и без того напряженная встреча взорвалась, когда Вэнс подчеркнул необходимость дипломатии для разрешения крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны". А Зеленский в ответ, "скрестив руки, возразил, что Путину нельзя доверять".
"Украинскому лидеру было приказано уйти", – сообщает автор со ссылкой на американского чиновника.
"Трамп в ярости из-за Зеленского" – Sky News
О том же сообщает еще одно британские издание со ссылкой на американского чиновника.
"После скандала возник такой разлад, что господин Трамп приказал украинскому лидеру покинуть Белый дом, а сделка по минералам теперь застряла в подвешенном состоянии". - говорится в тексте статьи.
Отмечается, что Зеленский и Трамп должны были пообедать со своими делегациями в кабинете министров Белого дома после встречи, "но нетронутые салатные тарелки и другие предметы были замечены упакованными, поскольку трапезу поспешно отменили", поскольку Зеленский "покинул Белый дом пораньше".
"Опасный для Украины момент" – Associated Press
По словам автора статьи, ссора между двумя политиками произошла "в максимально неподходящее для Украины время".
"Срыв переговоров произошел в переломный и опасный для Украины момент, когда Зеленский стремился добиться гарантий безопасности от США, а администрация Трампа предпринимала попытки договориться о прекращении российско-украинского конфликта", – говорится в материале.
"Поддержка Киева и Европы под вопросом" – The Wall Street Journal
После ожесточенного столкновения Трампа и Зеленского под сомнение поставлены все "усилия по перезагрузке отношений между Вашингтоном и Киевом", пишет американский журнал.
"Внезапное завершение встречи оставило неясным, какой объем военной и политической поддержки администрация Трампа готова оказать Киеву в ближайшие месяцы", – сообщает издание.
Произошедшее также сделало туманными перспективы размещения европейских миротворческих сил на Украине, поскольку это "потребует некоторой формы американской военной поддержки", отмечается в статье.
"Европа наблюдает с ужасом" – The Telegraph
Ежедневная британская газета отмечает, что у европейцев после случившегося должна начаться настоящая паника.
"Европейские лидеры с ужасом наблюдают за тем, как Дональд Трамп обрушился на Владимира Зеленского", – сообщает издание.
По словам автора статьи, "попытка публично унизить лидера Украины в военное время лишь усилит чувство отчуждения между старым и новым миром".
"Для Великобритании и Кира Стармера все надежды на то, что его визит в Вашингтон принесет пользу Украине, похоже, не оправдались", – отмечает автор публикации.
"Все сразу пошло не так" – The New York Times
"Ни один президент не извергался с такой бранью на иностранного лидера перед камерами, даже если это были враги Соединенных Штатов – не говоря уже о союзниках", – отмечает американская ежедневная газета.
По мнению автора статьи, "все сразу же все пошло не так" – с момента встречи и рукопожатия, когда Трамп саркастически заметил, что Зеленский, на котором не было костюма, "сегодня весь разодетый".
"На руку Трампу" – JDD
Французское издание Le Journal du dimanche констатирует, что выходки Владимира Зеленского сыграли на руку Трампу, у которого теперь будет еще больше оснований, чтобы отказать в помощи Украине в условиях, когда она "по-прежнему в значительной степени зависит от поддержки Запада".
"Такая публичная расстановка акцентов рискует ослабить позиции Владимира Зеленского. Если цель Дональда Трампа – уменьшить степень вовлеченности Америки в этот конфликт, то, похоже, эта стратегия успешно реализуется", – резюмирует автор статьи.
В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания ранее обсуждавшийся сделки, касающейся добычи США полезных ископаемых на Украине, в том числе редкоземельным металлов. В присутствии прессы администрация американского лидера встретилась с Зеленским в Овальном кабинете для краткой беседы перед переговорами тет-а-тет. Но возникшая перепалка главы киевского режима с Трампом сорвала и переговоры, и сделку. Пресс-конференция по итогу встречи была отменена. И Зеленский, и вся украинская делегация покинули Вашингтон раньше срока после настоятельной "рекомендации" американской стороны.
После инцидента Дональд Трамп написал в социальной сети TRUTH Social, что у него состоялась "занимательная встреча" и "разговор с запалом" с Владимиром Зеленским. После этого, по словам Трампа, он понял, что Зеленский не готов к миру.
В воскресенье, 2 марта, Великобритания должна провести встречу лидеров Европы, на которую приедет и Владимир Зеленский, чтобы обсудить меры безопасности для мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: