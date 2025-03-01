Рейтинг@Mail.ru
Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250301/prikazano-uyti-vstrecha-trampa-i-zelenskogo-glazami-zapadnoy-pressy-1144571077.html
Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы
Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы
Президент США Дональд Трамп в ярости из-за Владимира Зеленского от которой тот в итоге бежал. И теперь непонятно, что будет с нелегитимным украинским... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T10:54
2025-03-01T10:54
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
в мире
переговоры
политика
внешняя политика
сми
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144567827_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_2ccf952328123f64249cc0bae619d10a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в ярости из-за Владимира Зеленского от которой тот в итоге бежал. И теперь непонятно, что будет с нелегитимным украинским президентом и поддержкой Украины в целом со стороны США в опасный для Киева момент. РИА Новости Крым собрал самые яркие высказывания американских и европейских СМИ по итогам скандальной встречи лидера Штатов и главы киевского режима, рискнувшего в Белом доме в прямом эфире диктовать Америке условия, как следует идти к миру с Россией."Трамп устроил Зеленскому разнос" – The GuardianИздание пишет, что встреча была бурной и переросла в перебранку, в ходе которой "Трамп устроил Зеленскому разнос" из-за того, что тот "играет в третью мировую войну".Автор отмечает, что и вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом американский лидер "по очереди ругали Зеленского", причем Вэнс обвинял его в проведении "рекламных туров", а Трамп говорил ему: "Сейчас ты не в лучшем положении".Затем Трамп предъявил Зеленскому ультиматум. "Вы не в том положении, чтобы диктовать… у вас прямо сейчас начнутся проблемы"."Перепалка разбила вдребезги надежду на сделку" – NBC NewsАвтор статьи акцентирует внимание на том, что Трамп и Вэнс "отчитали Владимира Зеленского", заявив ему, что тот недостаточно благодарен Соединенным Штатам."Встреча в Белом доме, которая должна была начать переговоры по сделке по редкоземельным минералам Украины, в пятницу переросла в примечательную конфронтацию", – говорится в материале.Издание отмечает, что после инцидента Трамп заявил журналистам, что США не ищут "кого-то, кто подпишет соглашение с сильной державой, а затем не заключит мир, потому что он чувствует себя воодушевленным"."Украинскому лидеру приказано уйти" – ReutersПо словам автора статьи, встреча Зеленского с Трампом "закончилась катастрофой" после того, как два лидера столкнулись в необычном обмене мнениями перед мировыми СМИ в Белом доме по поводу конфликта с Россией.Отмечается, что "и без того напряженная встреча взорвалась, когда Вэнс подчеркнул необходимость дипломатии для разрешения крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны". А Зеленский в ответ, "скрестив руки, возразил, что Путину нельзя доверять"."Украинскому лидеру было приказано уйти", – сообщает автор со ссылкой на американского чиновника."Трамп в ярости из-за Зеленского" – Sky NewsО том же сообщает еще одно британские издание со ссылкой на американского чиновника.Отмечается, что Зеленский и Трамп должны были пообедать со своими делегациями в кабинете министров Белого дома после встречи, "но нетронутые салатные тарелки и другие предметы были замечены упакованными, поскольку трапезу поспешно отменили", поскольку Зеленский "покинул Белый дом пораньше"."Опасный для Украины момент" – Associated PressПо словам автора статьи, ссора между двумя политиками произошла "в максимально неподходящее для Украины время"."Поддержка Киева и Европы под вопросом" – The Wall Street JournalПосле ожесточенного столкновения Трампа и Зеленского под сомнение поставлены все "усилия по перезагрузке отношений между Вашингтоном и Киевом", пишет американский журнал.Произошедшее также сделало туманными перспективы размещения европейских миротворческих сил на Украине, поскольку это "потребует некоторой формы американской военной поддержки", отмечается в статье."Европа наблюдает с ужасом" – The TelegraphЕжедневная британская газета отмечает, что у европейцев после случившегося должна начаться настоящая паника.По словам автора статьи, "попытка публично унизить лидера Украины в военное время лишь усилит чувство отчуждения между старым и новым миром"."Для Великобритании и Кира Стармера все надежды на то, что его визит в Вашингтон принесет пользу Украине, похоже, не оправдались", – отмечает автор публикации."Все сразу пошло не так" – The New York TimesПо мнению автора статьи, "все сразу же все пошло не так" – с момента встречи и рукопожатия, когда Трамп саркастически заметил, что Зеленский, на котором не было костюма, "сегодня весь разодетый"."На руку Трампу" – JDDФранцузское издание Le Journal du dimanche констатирует, что выходки Владимира Зеленского сыграли на руку Трампу, у которого теперь будет еще больше оснований, чтобы отказать в помощи Украине в условиях, когда она "по-прежнему в значительной степени зависит от поддержки Запада".В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания ранее обсуждавшийся сделки, касающейся добычи США полезных ископаемых на Украине, в том числе редкоземельным металлов. В присутствии прессы администрация американского лидера встретилась с Зеленским в Овальном кабинете для краткой беседы перед переговорами тет-а-тет. Но возникшая перепалка главы киевского режима с Трампом сорвала и переговоры, и сделку. Пресс-конференция по итогу встречи была отменена. И Зеленский, и вся украинская делегация покинули Вашингтон раньше срока после настоятельной "рекомендации" американской стороны.После инцидента Дональд Трамп написал в социальной сети TRUTH Social, что у него состоялась "занимательная встреча" и "разговор с запалом" с Владимиром Зеленским. После этого, по словам Трампа, он понял, что Зеленский не готов к миру.В воскресенье, 2 марта, Великобритания должна провести встречу лидеров Европы, на которую приедет и Владимир Зеленский, чтобы обсудить меры безопасности для мирного соглашения между Москвой и Киевом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перепалка Зеленского с Трампом – реакция ЕвропыЛютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа ЗеленскомуЕвропа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год – Рубио
https://crimea.ria.ru/20250301/posadi-svinyu-za-stol-v-krymu-otsenili-peregovory-zelenskogo-i-trampa-1144570634.html
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144567827_0:227:2048:1763_1920x0_80_0_0_92338cf1d4c710198ccdae00538b17d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, в мире, переговоры, политика, внешняя политика, сми, новости
Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом закончилась катастрофой – СМИ

10:54 01.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в ярости из-за Владимира Зеленского от которой тот в итоге бежал. И теперь непонятно, что будет с нелегитимным украинским президентом и поддержкой Украины в целом со стороны США в опасный для Киева момент.
РИА Новости Крым собрал самые яркие высказывания американских и европейских СМИ по итогам скандальной встречи лидера Штатов и главы киевского режима, рискнувшего в Белом доме в прямом эфире диктовать Америке условия, как следует идти к миру с Россией.

"Трамп устроил Зеленскому разнос" – The Guardian

Издание пишет, что встреча была бурной и переросла в перебранку, в ходе которой "Трамп устроил Зеленскому разнос" из-за того, что тот "играет в третью мировую войну".
"Встреча должна была продолжиться за закрытыми дверями, но была прервана из-за открытого проявления антагонизма в Овальном кабинете… Зеленский покинул Белый дом досрочно", – сообщается в статье.
Автор отмечает, что и вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом американский лидер "по очереди ругали Зеленского", причем Вэнс обвинял его в проведении "рекламных туров", а Трамп говорил ему: "Сейчас ты не в лучшем положении".
Затем Трамп предъявил Зеленскому ультиматум. "Вы не в том положении, чтобы диктовать… у вас прямо сейчас начнутся проблемы".

"Перепалка разбила вдребезги надежду на сделку" – NBC News

Автор статьи акцентирует внимание на том, что Трамп и Вэнс "отчитали Владимира Зеленского", заявив ему, что тот недостаточно благодарен Соединенным Штатам.
"Встреча в Белом доме, которая должна была начать переговоры по сделке по редкоземельным минералам Украины, в пятницу переросла в примечательную конфронтацию", – говорится в материале.
Издание отмечает, что после инцидента Трамп заявил журналистам, что США не ищут "кого-то, кто подпишет соглашение с сильной державой, а затем не заключит мир, потому что он чувствует себя воодушевленным".
"Перепалка в Овальном кабинете пока что разбила вдребезги надежды на сделку по минералам", – сообщается в материале.

"Украинскому лидеру приказано уйти" – Reuters

По словам автора статьи, встреча Зеленского с Трампом "закончилась катастрофой" после того, как два лидера столкнулись в необычном обмене мнениями перед мировыми СМИ в Белом доме по поводу конфликта с Россией.
"Зеленский увидел во встрече в Овальном кабинете возможность убедить Соединенные Штаты не вставать на сторону президента России Владимира Путина, который три года назад отдал приказ о вторжении в Украину. Вместо этого президент США Трамп и вице-президент Дж. Д. Вэнс набросились на Зеленского, заявив, что он проявил неуважение, что привело к новому падению отношений с важнейшим военным союзником Киева", –сообщает издание.
Отмечается, что "и без того напряженная встреча взорвалась, когда Вэнс подчеркнул необходимость дипломатии для разрешения крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны". А Зеленский в ответ, "скрестив руки, возразил, что Путину нельзя доверять".
"Украинскому лидеру было приказано уйти", – сообщает автор со ссылкой на американского чиновника.

"Трамп в ярости из-за Зеленского" – Sky News

О том же сообщает еще одно британские издание со ссылкой на американского чиновника.
"После скандала возник такой разлад, что господин Трамп приказал украинскому лидеру покинуть Белый дом, а сделка по минералам теперь застряла в подвешенном состоянии". - говорится в тексте статьи.
Отмечается, что Зеленский и Трамп должны были пообедать со своими делегациями в кабинете министров Белого дома после встречи, "но нетронутые салатные тарелки и другие предметы были замечены упакованными, поскольку трапезу поспешно отменили", поскольку Зеленский "покинул Белый дом пораньше".

"Опасный для Украины момент" – Associated Press

По словам автора статьи, ссора между двумя политиками произошла "в максимально неподходящее для Украины время".
"Срыв переговоров произошел в переломный и опасный для Украины момент, когда Зеленский стремился добиться гарантий безопасности от США, а администрация Трампа предпринимала попытки договориться о прекращении российско-украинского конфликта", – говорится в материале.

"Поддержка Киева и Европы под вопросом" – The Wall Street Journal

После ожесточенного столкновения Трампа и Зеленского под сомнение поставлены все "усилия по перезагрузке отношений между Вашингтоном и Киевом", пишет американский журнал.
"Внезапное завершение встречи оставило неясным, какой объем военной и политической поддержки администрация Трампа готова оказать Киеву в ближайшие месяцы", – сообщает издание.
Произошедшее также сделало туманными перспективы размещения европейских миротворческих сил на Украине, поскольку это "потребует некоторой формы американской военной поддержки", отмечается в статье.

"Европа наблюдает с ужасом" – The Telegraph

Ежедневная британская газета отмечает, что у европейцев после случившегося должна начаться настоящая паника.
"Европейские лидеры с ужасом наблюдают за тем, как Дональд Трамп обрушился на Владимира Зеленского", – сообщает издание.
По словам автора статьи, "попытка публично унизить лидера Украины в военное время лишь усилит чувство отчуждения между старым и новым миром".
"Для Великобритании и Кира Стармера все надежды на то, что его визит в Вашингтон принесет пользу Украине, похоже, не оправдались", – отмечает автор публикации.

"Все сразу пошло не так" – The New York Times

"Ни один президент не извергался с такой бранью на иностранного лидера перед камерами, даже если это были враги Соединенных Штатов – не говоря уже о союзниках", – отмечает американская ежедневная газета.
По мнению автора статьи, "все сразу же все пошло не так" – с момента встречи и рукопожатия, когда Трамп саркастически заметил, что Зеленский, на котором не было костюма, "сегодня весь разодетый".

"На руку Трампу" – JDD

Французское издание Le Journal du dimanche констатирует, что выходки Владимира Зеленского сыграли на руку Трампу, у которого теперь будет еще больше оснований, чтобы отказать в помощи Украине в условиях, когда она "по-прежнему в значительной степени зависит от поддержки Запада".
"Такая публичная расстановка акцентов рискует ослабить позиции Владимира Зеленского. Если цель Дональда Трампа – уменьшить степень вовлеченности Америки в этот конфликт, то, похоже, эта стратегия успешно реализуется", – резюмирует автор статьи.
В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания ранее обсуждавшийся сделки, касающейся добычи США полезных ископаемых на Украине, в том числе редкоземельным металлов. В присутствии прессы администрация американского лидера встретилась с Зеленским в Овальном кабинете для краткой беседы перед переговорами тет-а-тет. Но возникшая перепалка главы киевского режима с Трампом сорвала и переговоры, и сделку. Пресс-конференция по итогу встречи была отменена. И Зеленский, и вся украинская делегация покинули Вашингтон раньше срока после настоятельной "рекомендации" американской стороны.
После инцидента Дональд Трамп написал в социальной сети TRUTH Social, что у него состоялась "занимательная встреча" и "разговор с запалом" с Владимиром Зеленским. После этого, по словам Трампа, он понял, что Зеленский не готов к миру.
В воскресенье, 2 марта, Великобритания должна провести встречу лидеров Европы, на которую приедет и Владимир Зеленский, чтобы обсудить меры безопасности для мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Перепалка Зеленского с Трампом – реакция Европы
Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому
Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год – Рубио
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
10:20
"Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и Трампа
 
СШАДональд ТрампУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреПереговорыПолитикаВнешняя политикаСМИНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30Защитники земли русской: подвиг псковских десантников у высоты 776
10:54Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы
10:36В Абхазии проходит второй тур президентских выборов
10:20"Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и Трампа
10:05Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое
09:37На Украине прогремела серия мощных взрывов
09:11Обжорный ряд и забеги в мешках – как в Евпатории отметят Масленицу
08:44Перепалка Зеленского с Трампом – реакция Европы
08:23Как жителям Крыма узнать размер будущей пенсии
07:45В Ленинском районе Крыма на два дня закроют переезд через ж/д пути
07:38Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год - Рубио
07:08Над Крымом сбили 11 беспилотников
07:01Деньги за отгулы и безопасные кредиты: что ждет россиян в марте
00:01Погода в Крыму в первый весенний день
00:00Какой сегодня праздник: 1 марта
23:35Побег Зеленского из Белого дома и переговоры в Стамбуле: главное за день
23:2217 беспилотников сбиты над Крымом и пятью областями России
22:55Сложный пешеходный маршрут открывают на Ай-Петри
22:42Трамп устроил разнос Зеленскому в Белом доме: главные заявления
22:03Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому
Лента новостейМолния