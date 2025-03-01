https://crimea.ria.ru/20250301/posadi-svinyu-za-stol-v-krymu-otsenili-peregovory-zelenskogo-i-trampa-1144570634.html

"Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и Трампа

"Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и Трампа - РИА Новости Крым, 01.03.2025

"Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и Трампа

Поведение Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом продемонстрировало "украинский стиль дипломатии", но его больше не... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T10:20

2025-03-01T10:20

2025-03-01T10:20

крым

владимир константинов

политика

внешняя политика

дональд трамп

владимир зеленский

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переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Поведение Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом продемонстрировало "украинский стиль дипломатии", но его больше не поддерживают в Штатах. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Константинов не исключил, что теперь развитие событий пойдет по сценарию из сказки про Золушку."Дальше все пойдет по сценарию, где в час "Х" карета превращается в тыкву, а кучер — в крысу. Точнее крысой он всегда был, но теперь у всех с глаз словно пелена спала, и всем это стало очевидно", - заключил спикер крымского парламента.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. В Белом доме между ними состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его попросил Дональд Трамп.После этого госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Европа не оставляет попыток ослабить Россию, чтобы "она начала просить о мире". Для этого европейские политики требуют продолжения конфликта на Украине еще на год.Это подтверждает реакция лидеров коллективного Запада на итог встречи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп устроил разнос Зеленскому в Белом доме: главные заявленияЛютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа ЗеленскомуТрамп потребовал от Зеленского прекращения огня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, политика, внешняя политика, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша, новости, переговоры