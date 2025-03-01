"Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и Трампа
США больше не станут терпеть "украинский стиль дипломатии" – Константинов
© AP Photo Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Белом доме
© AP Photo Mystyslav Chernov
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Поведение Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом продемонстрировало "украинский стиль дипломатии", но его больше не поддерживают в Штатах. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Суть его выражается в нашей поговорке: "Посади свинью за стол, она и ноги на стол". Вот только, похоже, Трамп и его команда несколько иначе воспитаны. Им такое откровенное хамство определенно не нравится, и, видимо, терпеть его они не намерены", - написал политик в Telegram.
Константинов не исключил, что теперь развитие событий пойдет по сценарию из сказки про Золушку.
"Дальше все пойдет по сценарию, где в час "Х" карета превращается в тыкву, а кучер — в крысу. Точнее крысой он всегда был, но теперь у всех с глаз словно пелена спала, и всем это стало очевидно", - заключил спикер крымского парламента.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. В Белом доме между ними состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его попросил Дональд Трамп.
После этого госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Европа не оставляет попыток ослабить Россию, чтобы "она начала просить о мире". Для этого европейские политики требуют продолжения конфликта на Украине еще на год.
Это подтверждает реакция лидеров коллективного Запада на итог встречи.
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