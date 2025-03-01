https://crimea.ria.ru/20250301/na-ukraine-progremela-seriya-moschnykh-vzryvov-1144569773.html
На Украине прогремела серия мощных взрывов
На Украине прогремела серия мощных взрывов - РИА Новости Крым, 01.03.2025
На Украине прогремела серия мощных взрывов
В ночь на субботу на Украине прогремела серия мощных взрывов и вспыхнули пожары. Громко было в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Черкасской области. РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T09:37
2025-03-01T09:37
2025-03-01T09:56
украина
одесса
киев
харьков
запорожье
херсон
удары по украине
взрыв
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1b/1144512081_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3d1f27af6efc33af27dbdd290965870f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В ночь на субботу на Украине прогремела серия мощных взрывов и вспыхнули пожары. Громко было в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Черкасской области. Об этом сообщили местные власти. В столице Украины воздушную тревогу объявили около часа ночи. Сирены звучали над Киевом до 4:33. В Харькове взрывы гремели в Киевском, Шевченковском и Новобаварском и Харьковском районах. В городе произошли пожары, заявил мэр города Игорь Терехов.В подконтрольной Украине части Херсонской области за сутки зафиксированы взрывы в 33 населенных пунктах и в Херсоне, сообщил глава военной администрации Александр Прокудин.По данным назначенного Киевом главы военной администрации Ивана Федорова, в украинской части Запорожской области в течение суток прогремело 460 взрывов в 11 населенных пунктах. В Одессе под ударом оказался Одесский район. Там вспыхнул пожар, заявил глава военной администрации области Олег Кипер.Пожар произошел на промышленном предприятии в Николаевской области на юге Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
одесса
киев
харьков
запорожье
херсон
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1b/1144512081_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d25b740b0374430b6a441b3e8c2a603.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, одесса, киев, харьков, запорожье, херсон, удары по украине, взрыв, в мире, новости
На Украине прогремела серия мощных взрывов
Удары по Украине: в пяти областях вспыхнули пожары
09:37 01.03.2025 (обновлено: 09:56 01.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В ночь на субботу на Украине прогремела серия мощных взрывов и вспыхнули пожары. Громко было в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Черкасской области. Об этом сообщили местные власти.
В столице Украины воздушную тревогу объявили около часа ночи. Сирены звучали над Киевом до 4:33.
"В столице работают силы противовоздушной обороны", - сообщал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
В Харькове взрывы гремели в Киевском, Шевченковском и Новобаварском и Харьковском районах. В городе произошли пожары, заявил мэр города Игорь Терехов.
В подконтрольной Украине части Херсонской области за сутки зафиксированы взрывы в 33 населенных пунктах и в Херсоне, сообщил глава военной администрации Александр Прокудин.
По данным назначенного Киевом главы военной администрации Ивана Федорова, в украинской части Запорожской области в течение суток прогремело 460 взрывов в 11 населенных пунктах.
В Одессе под ударом оказался Одесский район. Там вспыхнул пожар, заявил глава военной администрации области Олег Кипер.
Пожар произошел на промышленном предприятии в Николаевской области на юге Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
"В результате обстрелов в селе Парутино возник пожар на территории одного из производственных предприятий", - написал Ким в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.