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На Украине прогремела серия мощных взрывов

На Украине прогремела серия мощных взрывов - РИА Новости Крым, 01.03.2025

На Украине прогремела серия мощных взрывов

В ночь на субботу на Украине прогремела серия мощных взрывов и вспыхнули пожары. Громко было в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Черкасской области. РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T09:37

2025-03-01T09:37

2025-03-01T09:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В ночь на субботу на Украине прогремела серия мощных взрывов и вспыхнули пожары. Громко было в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Черкасской области. Об этом сообщили местные власти. В столице Украины воздушную тревогу объявили около часа ночи. Сирены звучали над Киевом до 4:33. В Харькове взрывы гремели в Киевском, Шевченковском и Новобаварском и Харьковском районах. В городе произошли пожары, заявил мэр города Игорь Терехов.В подконтрольной Украине части Херсонской области за сутки зафиксированы взрывы в 33 населенных пунктах и в Херсоне, сообщил глава военной администрации Александр Прокудин.По данным назначенного Киевом главы военной администрации Ивана Федорова, в украинской части Запорожской области в течение суток прогремело 460 взрывов в 11 населенных пунктах. В Одессе под ударом оказался Одесский район. Там вспыхнул пожар, заявил глава военной администрации области Олег Кипер.Пожар произошел на промышленном предприятии в Николаевской области на юге Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесса, киев, харьков, запорожье, херсон, удары по украине, взрыв, в мире, новости