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Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое
Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое
В Краснодаре при столкновении трех иномарок погибли три человека и еще один ранен. Об этом сообщили в краевом МВД. РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T10:05
2025-03-01T10:05
2025-03-01T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Краснодаре при столкновении трех иномарок погибли три человека и еще один ранен. Об этом сообщили в краевом МВД.Отмечается, что ДТП произошло в ночь на субботу на пересечении улиц Седина-Буденного. В результате погибли водитель и двое пассажиров Kia Seed, один из пассажиров данного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодар, кубань, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, новости
Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое
В Краснодаре при столкновении трех иномарок на перекрестке погибли три человека
10:05 01.03.2025 (обновлено: 10:45 01.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Краснодаре при столкновении трех иномарок погибли три человека и еще один ранен. Об этом сообщили в краевом МВД.
Отмечается, что ДТП произошло в ночь на субботу на пересечении улиц Седина-Буденного.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Seed проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Jeely, который двигался на зеленый сигнал светофора, после чего Kia продолжило движение и допустило столкновение со стоящим Kia Bongo", - уточнили правоохранители.
В результате погибли водитель и двое пассажиров Kia Seed, один из пассажиров данного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.
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