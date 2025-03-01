Рейтинг@Mail.ru
Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250301/massovaya-avariya-na-perekrestke-v-krasnodare--pogibli-troe-1144570007.html
Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое
Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое
В Краснодаре при столкновении трех иномарок погибли три человека и еще один ранен. Об этом сообщили в краевом МВД. РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T10:05
2025-03-01T10:45
краснодар
кубань
мвд по краснодарскому краю
краснодарский край
происшествия
дтп
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144570894_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_94d06c06f837ce534d6de13c9d08566b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Краснодаре при столкновении трех иномарок погибли три человека и еще один ранен. Об этом сообщили в краевом МВД.Отмечается, что ДТП произошло в ночь на субботу на пересечении улиц Седина-Буденного. В результате погибли водитель и двое пассажиров Kia Seed, один из пассажиров данного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодар
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144570894_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b74e49a57cbd81565c3ebcf33f9a39cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, кубань, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, новости
Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое

В Краснодаре при столкновении трех иномарок на перекрестке погибли три человека

10:05 01.03.2025 (обновлено: 10:45 01.03.2025)
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниВ Краснодаре при столкновении трех иномарок на перекрестке погибли три человека
В Краснодаре при столкновении трех иномарок на перекрестке погибли три человека
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Краснодаре при столкновении трех иномарок погибли три человека и еще один ранен. Об этом сообщили в краевом МВД.
Отмечается, что ДТП произошло в ночь на субботу на пересечении улиц Седина-Буденного.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Seed проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Jeely, который двигался на зеленый сигнал светофора, после чего Kia продолжило движение и допустило столкновение со стоящим Kia Bongo", - уточнили правоохранители.

В результате погибли водитель и двое пассажиров Kia Seed, один из пассажиров данного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КраснодарКубаньМВД по Краснодарскому краюКраснодарский крайПроисшествияДТПНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30Защитники земли русской: подвиг псковских десантников у высоты 776
10:54Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы
10:36В Абхазии проходит второй тур президентских выборов
10:20"Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и Трампа
10:05Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое
09:37На Украине прогремела серия мощных взрывов
09:11Обжорный ряд и забеги в мешках – как в Евпатории отметят Масленицу
08:44Перепалка Зеленского с Трампом – реакция Европы
08:23Как жителям Крыма узнать размер будущей пенсии
07:45В Ленинском районе Крыма на два дня закроют переезд через ж/д пути
07:38Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год - Рубио
07:08Над Крымом сбили 11 беспилотников
07:01Деньги за отгулы и безопасные кредиты: что ждет россиян в марте
00:01Погода в Крыму в первый весенний день
00:00Какой сегодня праздник: 1 марта
23:35Побег Зеленского из Белого дома и переговоры в Стамбуле: главное за день
23:2217 беспилотников сбиты над Крымом и пятью областями России
22:55Сложный пешеходный маршрут открывают на Ай-Петри
22:42Трамп устроил разнос Зеленскому в Белом доме: главные заявления
22:03Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому
Лента новостейМолния