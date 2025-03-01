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Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое

Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое

В Краснодаре при столкновении трех иномарок погибли три человека и еще один ранен. Об этом сообщили в краевом МВД. РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T10:05

2025-03-01T10:05

2025-03-01T10:45

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Краснодаре при столкновении трех иномарок погибли три человека и еще один ранен. Об этом сообщили в краевом МВД.Отмечается, что ДТП произошло в ночь на субботу на пересечении улиц Седина-Буденного. В результате погибли водитель и двое пассажиров Kia Seed, один из пассажиров данного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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