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Обжорный ряд и забеги в мешках – как в Евпатории отметят Масленицу
Обжорный ряд и забеги в мешках – как в Евпатории отметят Масленицу - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Обжорный ряд и забеги в мешках – как в Евпатории отметят Масленицу
В Евпатории в последний день масленичной недели, 2 марта, устроят обжорный ряд, забеги в мешках и бои подушками. Об этом сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T09:11
2025-03-01T09:11
2025-03-01T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Евпатории в последний день масленичной недели, 2 марта, устроят обжорный ряд, забеги в мешках и бои подушками. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Мероприятия пройдут в сквере имени Ленина. Праздник начнется с развлекательно-игровой анимационной программы "Прощай, зима", после чего от сквера Коммунаров до сквера имени Ленина пройдет шествие творческих коллективов Евпаторийского центра культуры и досуга. Праздник обещают украсить выступлениями творческих коллективов города. Его кульминацией станет традиционное сожжение чучела Зимы.В 2025 году празднование Масленицы началось 24 февраля и завершится 2 марта. Масленичная неделя делится на два периода: Узкую и Широкую Масленицу. Первый считается подготовительным, когда еще можно заниматься хозяйственными делами, с четверга тяжелый труд и работа запрещены, а все внимание уделяется развлечениям. В эти дни в городах России проходят народные гуляния, соревнования, ярмарки и проводятся традиционные обряды, связанные с проводами зимы. Далее последует Великий Пост, который в этом году продлится с 3 марта по 19 апреля и завершится 20 числа праздником Пасхи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повторитьсяЧто в блинчике тебе моем? Чем любят начинять "символ солнца" россиянеОт вегана до гурмана: 10 рецептов самых оригинальных блинов
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евпатория, новости, новости крыма, масленица, праздники и памятные даты, традиции, общество
Обжорный ряд и забеги в мешках – как в Евпатории отметят Масленицу
Евпатория проведет Масленицу забегами в мешках и боями подушками
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Евпатории в последний день масленичной недели, 2 марта, устроят обжорный ряд, забеги в мешках и бои подушками. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Будет организован "Обжорный ряд", где можно будет полакомиться блинами, пирогами и напитками. Насладившись угощением, гости смогут от души повеселиться в молодецких потехах: посоревноваться в забеге в мешках, в кидании бумажных снежков, в перетягивании каната и подушечных боях", – сказано в официальном Telegram-канале евпаторийского муниципалитета.
Мероприятия пройдут в сквере имени Ленина. Праздник начнется с развлекательно-игровой анимационной программы "Прощай, зима", после чего от сквера Коммунаров до сквера имени Ленина пройдет шествие творческих коллективов Евпаторийского центра культуры и досуга. Праздник обещают украсить выступлениями творческих коллективов города. Его кульминацией станет традиционное сожжение чучела Зимы.
В 2025 году празднование Масленицы началось 24 февраля и завершится 2 марта. Масленичная неделя делится на два периода: Узкую и Широкую Масленицу. Первый считается подготовительным, когда еще можно заниматься хозяйственными делами, с четверга тяжелый труд и работа запрещены, а все внимание уделяется развлечениям. В эти дни в городах России проходят народные гуляния, соревнования, ярмарки и проводятся традиционные обряды, связанные с проводами зимы. Далее последует Великий Пост, который в этом году продлится с 3 марта по 19 апреля и завершится 20 числа праздником Пасхи.
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