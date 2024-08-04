https://crimea.ria.ru/20240804/ochumelye-kultyapki-krymchanin-roman-nedilko-prevraschaet-lyudey-v-kiborgov-1139321463.html

Очумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько превращает людей в киборгов

Очумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько превращает людей в киборгов - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Очумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько превращает людей в киборгов

Никто никогда не верит, что с ним может случиться несчастье. Думать – да, но верить в это – ну уж нет. И после того, как произошло непоправимое, некоторые... РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T18:18

2024-08-04T18:18

2024-08-04T20:21

симферополь

эксклюзивы риа новости крым

общество

протезирование

инвалидность

роман недилько

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1d/1139203962_0:304:2559:1743_1920x0_80_0_0_249710b41623d33b01faa8c145fb6fa7.jpg

Никто никогда не верит, что с ним может случиться несчастье. Думать – да, но верить в это – ну уж нет. И после того, как произошло непоправимое, некоторые отчаиваются, а некоторые – трансформируются. Во всех смыслах этого слова, как симферополец Роман Недилько. Киборг.Молодой мужчина называет себя именно так. Потеряв обе кисти рук, он продолжает заниматься спортом, активным туризмом, любить жизнь и свое дело. Сейчас он помогает таким, как сам – делает из людей сверхлюдей с помощью технических приспособлений и технической мысли.Изобретение русского инженераРоман разрабатывает модули протезов конечностей для людей разных возрастов и разных полов. Это уникальная работа, потому что протезы его изготовления не похожи на обычные. Они легче, совершенней и красивее.Роман жалуется и хвастается одновременно. На таком дорогущем протезе иностранного производства за 7,5 млн не было сенсорного пальца, чтобы можно было пользоваться современными смартфонами, именно поэтому он этой искусственной рукой пользуется крайне мало – с ней нет возможности пользоваться ни телефоном, ни банкоматом."Люди часто говорят: "протезное предприятие", "протезный завод". Как будто у нас производят протезы. На самом деле делают только установку протезов. Есть крупные компании, они производят модули - модуль кисти, например, датчики, контроллер. Предприятие эти модули закупает, снимают с пациента слепки, потом производит культеприемную гильзу и устанавливают на нее эти модули. А мы занимаемся тем, что разрабатываем именно модули протезов и продаем их протезным предприятиям", - объясняет он структуру протезного производства.Сейчас протезы как никогда актуальны. Люди постепенно перестают стесняться того, что у него нет руки или ноги и хотят жить полноценной жизнью. По словам Романа, в 2023 году государство потратило на протезирование 38 миллиардов рублей. 99% людей протезируется за счет специальной федеральной программы. Вот и Роман сейчас работает с Фондом социального страхования, его команда берет у государства заказы на модули протезов."То, что они нам дают в работу, они этого сами не могут сделать. Если честно, я был на производстве. Там средние века: у нас карбон, термолины, силиконы, а у них бычья кожа. Я такое вообще вживую впервые увидел. И вот мы сейчас будем делать женщине четыре пальца и еще парню безымянный и мизинец", - рассказывает Роман Недилько.Модули Роман создает в машиностроительных системах проектирования, за компьютером. Затем чертежи передают на станки. И готовые они возвращаются в Симферополь, где Роман и его сотрудники из этих деталей собирают готовое изделие.Как без рукПомимо модулей протезов делают и инструменты для тех, у кого нет рук.И поясняет, что для протеза не каждый нож подойдет, нужна рукоятка в форме трубы, например. "Удерживать телефон бионической рукой крайне неудобно. Я клею на свой протез неодимовый мощный магнит - приклеил телефон и пользуешься. Эти мелочи я начал называть инструментами киборга".Ножницы, ключи, кошелек – таких вещей очень много. И для хобби - весло, барабанные палочки, кисти для рисования. Все эти приспособления Роман использовал в прямом смысле слова на себе. Он адаптировал ножницы и инструмент для застегивания пуговиц. Периодически видео своих изобретений Рома выкладывает на своей странице в соцсети. Канал называется "Очумелые культяпки".У него это с детства. Роман вспоминает, что всегда возился с техникой – сам делал и ремонтировал трюковые велосипеды, а затем мототехнику и автомобили. Он всегда старался сделать мир вокруг совершенней.До модулей протезов и их кастомизации Роман занимался промышленным дизайном и разрабатывал машинки для татуирования, то есть знает толк и в маркетинге, и в программировании, и в графическом дизайне."Технически процесс производства тату-машинки не отличается от производства бионической руки. Там, в принципе, те же приводы, те же моторы, даже материалы, даже пластик, резина, карбон", - говорит он.Красота киборгаРоман уверен, что протез должен быть не только функциональным, но и красивым. В его гараже есть протезы с имитацией очень крутых татуировок, и протезы, не похожие на привычные нам - как будто это конечность робота из фильма. Выглядит фантастически.А вот быть роботом-киборгом – это может быть даже модным: протез уже становится не подпоркой, а девайсом."Считаю, что протез должен иметь предметный промышленный, индустриальный дизайн. И вообще сам по себе протез - это техническое средство, инструмент", убежден он.Более того, Роман – автор своей философской модели, в которой протезы помогут стать человеку быстрее, выше, сильнее. Он называет это – киборгизация."Если взять человеческую стопу, то она состоит из 26 костей. Такая стопа досталась нам от приматов, а мы-то прямоходящие, и стопа очень плохо выдерживает нагрузки. А протезы продолжают делать по примеру человеческой ноги, имитируя и так несовершенную стопу человека. Но есть же с чего брать пример. Это, например, ноги страуса, который весит 100 килограммов, бежит со скоростью 55 километров в час. И у него нет проблем", - приводит Роман пример.Жить качественноРоман знает, о чем говорит. Он прошел весь этот путь – от потери рук до новой жизненной философии – сам. При этом он старается обходиться в своей обычной жизни вообще без протезов."Учусь постоянно делать все практически без протезов - напильником пилю, провода паяю. Построил себе на берегу в диком месте в отпуске лагерь – скамейки сделал, столик. Я специально на это иду, чтобы прокачиваться, постоянно тренироваться и такие навыки приобретать".Роман рассказывает, что с парной ампутацией в протезах жить и что-то делать очень тяжело, потому что человек не чувствует, что делает.Ему хочется собрать в Крыму большую команду единомышленников и заниматься киборгизацией людей. Хотя бы начать этот процесс."Хочется взять землю где-нибудь за городом и постепенно наполнять бюро разработок и производство, создать реабилитационный центр, чтобы собрать серьезную команду специалистов из разных регионов, может быть, даже в формате комьюнити. Потому что есть ребята очень с высоким потенциалом. Например, один такой сидит на севере, мы с ним сейчас разрабатываем один интерфейс, который считывает с мозга сигналы для управления такой техникой".Радикальные изменения во внешности, такие как ампутация, многих ломают. Но только не Романа. До травмы он вел активную, полноценную жизнь, неплохо зарабатывал, но всегда был чем-то недоволен:"Человек себе выстраивает какую-то определенную картину мира и себя с ней идентифицирует. Например, я - это мой БМВ, моя работа или я - это то, что я вижу в какой-то соцсети, например. И когда в объективной реальности что-то не сходится, он начинает страдать. Эти страдания не только духовные. Это реакция в мозге равносильна настоящей физической боли. А сейчас я считаю, что надо строить свою жизнь в зависимости от своего потенциала и окружающих обстоятельств. Если я выжил, то жить надо насыщенно, благодатно и качественно, развиваться, получать от жизни впечатления".Он уверен, что пройдут десятилетия или века, когда люди будут готовы изменять себя, становясь киборгами не в силу объективных причин, а по своему желанию. А пока люди с так называемыми ограниченными возможностями – пионеры на этом пути.Иногда жизненные обстоятельства, заставляющие нас трансформироваться, бывают очень болезненными. Такими, который даже киборг выдержать не может, а человек, сильный духом, способен не только их пережить, но и вынести из них пользу для себя и других.

https://crimea.ria.ru/20240716/svoi-lyudi-istoriya-komandira-shturmovikov-boksera-panchera-1138913326.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

симферополь, общество, протезирование, инвалидность, роман недилько, крым, новости крыма