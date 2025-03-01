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В Абхазии проходит второй тур президентских выборов - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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В Абхазии проходит второй тур президентских выборов
В Абхазии проходит второй тур президентских выборов - РИА Новости Крым, 01.03.2025
В Абхазии проходит второй тур президентских выборов
В Абхазии в субботу проходит второй тур выборов президента. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 мск. РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T10:36
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абхазия
выборы
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Абхазии в субботу проходит второй тур выборов президента. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 мск. Для избирателей доступы 152 участка в Абхазии и еще два в России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесли 134 тысячи человек.Во втором туре участвуют победитель первого этапа голосования Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба. В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, при этом оно должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов". ЦИК признает выборы состоявшимися, если в них примут участие более 25% граждан Абхазии, внесенных в списки избирателей.Если ни одного из кандидатов не изберут президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.
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РИА Новости Крым
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абхазия, выборы, политика, в мире, новости
В Абхазии проходит второй тур президентских выборов

В Абхазии началось голосование во втором туре выборов президента

10:36 01.03.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Абхазии в субботу проходит второй тур выборов президента. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 мск.
Для избирателей доступы 152 участка в Абхазии и еще два в России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесли 134 тысячи человек.
Во втором туре участвуют победитель первого этапа голосования Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба. В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.
Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, при этом оно должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов". ЦИК признает выборы состоявшимися, если в них примут участие более 25% граждан Абхазии, внесенных в списки избирателей.
Если ни одного из кандидатов не изберут президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.
 
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