https://crimea.ria.ru/20250301/v-abkhazii-prokhodit-vtoroy-tur-prezidentskikh-vyborov-1144570072.html

В Абхазии проходит второй тур президентских выборов

В Абхазии проходит второй тур президентских выборов - РИА Новости Крым, 01.03.2025

В Абхазии проходит второй тур президентских выборов

В Абхазии в субботу проходит второй тур выборов президента. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 мск. РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T10:36

2025-03-01T10:36

2025-03-01T10:36

абхазия

выборы

политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/10/1144218222_0:105:2073:1271_1920x0_80_0_0_612bc4a4c71ee0602f9ca59c88910d2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Абхазии в субботу проходит второй тур выборов президента. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 мск. Для избирателей доступы 152 участка в Абхазии и еще два в России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесли 134 тысячи человек.Во втором туре участвуют победитель первого этапа голосования Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба. В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, при этом оно должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов". ЦИК признает выборы состоявшимися, если в них примут участие более 25% граждан Абхазии, внесенных в списки избирателей.Если ни одного из кандидатов не изберут президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.

абхазия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, выборы, политика, в мире, новости