https://crimea.ria.ru/20250301/kak-zhitelyam-kryma-uznat-razmer-buduschey-pensii-1144517342.html

Как жителям Крыма узнать размер будущей пенсии

Как жителям Крыма узнать размер будущей пенсии - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Как жителям Крыма узнать размер будущей пенсии

об этом рассказали в пресс-службе Отделения Социального фонда России по республике. РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T08:23

2025-03-01T08:23

2025-03-01T08:23

пенсия

социальный фонд россии

новости

россия

госуслуги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124864684_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_c96dedd50e6002e2801009177f3889eb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. 48 тысяч жителей Крыма получили уведомления о размере будущей пенсии. Кому и когда приходят такие сообщения – об этом рассказали в пресс-службе Отделения Социального фонда России по республике.В частности, на "Госуслуги" приходит информация о заработанном стаже, величине индивидуального пенсионного коэффициента, размере и порядке получения пенсии. Все это позволяет гражданам оценить свои пенсионные права заранее, а затем проверять переданные работодателями сведения, контролировать их, если есть такая необходимость, вносить изменения.По достижении пенсионного возраста достаточно подать предзаполненное заявление на портале госуслуг, затем проверить все данные и согласиться с назначением. В личный кабинет придет уведомление, что пенсия назначена. Для этого в 2025 году должны быть соблюдены три критерия: достижение пенсионного возраста – 63 года для мужчин и 58 для женщин, наличие не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Для граждан, которые выходят на пенсию досрочно, требования к стажу и возрасту иные, уточнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 154 тысячи льготников получили повышенные выплаты - как оформитьНадбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стажКоличество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, социальный фонд россии, новости, россия, госуслуги