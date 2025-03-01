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Как жителям Крыма узнать размер будущей пенсии
Как жителям Крыма узнать размер будущей пенсии - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Как жителям Крыма узнать размер будущей пенсии
об этом рассказали в пресс-службе Отделения Социального фонда России по республике. РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T08:23
2025-03-01T08:23
2025-03-01T08:23
пенсия
социальный фонд россии
новости
россия
госуслуги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. 48 тысяч жителей Крыма получили уведомления о размере будущей пенсии. Кому и когда приходят такие сообщения – об этом рассказали в пресс-службе Отделения Социального фонда России по республике.В частности, на "Госуслуги" приходит информация о заработанном стаже, величине индивидуального пенсионного коэффициента, размере и порядке получения пенсии. Все это позволяет гражданам оценить свои пенсионные права заранее, а затем проверять переданные работодателями сведения, контролировать их, если есть такая необходимость, вносить изменения.По достижении пенсионного возраста достаточно подать предзаполненное заявление на портале госуслуг, затем проверить все данные и согласиться с назначением. В личный кабинет придет уведомление, что пенсия назначена. Для этого в 2025 году должны быть соблюдены три критерия: достижение пенсионного возраста – 63 года для мужчин и 58 для женщин, наличие не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Для граждан, которые выходят на пенсию досрочно, требования к стажу и возрасту иные, уточнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 154 тысячи льготников получили повышенные выплаты - как оформитьНадбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стажКоличество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии
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пенсия, социальный фонд россии, новости, россия, госуслуги
Как жителям Крыма узнать размер будущей пенсии
Отделение СФР в Крыму рассылает уведомления о размере будущей пенсии
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. 48 тысяч жителей Крыма получили уведомления о размере будущей пенсии. Кому и когда приходят такие сообщения – об этом рассказали в пресс-службе Отделения Социального фонда России по республике.
"Впервые уведомления поступают в личный кабинет на портале госуслуг мужчинам, достигшим 45 лет, и женщинам, которым исполнилось 40 лет. После этого проактивное информирование Отделение СФР по Республике Крым осуществляет один раз в три года", – проинформировали в пресс-службе.
В частности, на "Госуслуги" приходит информация о заработанном стаже, величине индивидуального пенсионного коэффициента, размере и порядке получения пенсии. Все это позволяет гражданам оценить свои пенсионные права заранее, а затем проверять переданные работодателями сведения, контролировать их, если есть такая необходимость, вносить изменения.
"Например, если на лицевом счете учтена неполная информация о периодах трудовой деятельности или нахождении в отпуске по уходу за ребенком, необходимо обратиться с подтверждающими документами в наши клиентские службы с заявлением о корректировке", – цитирует пресс-служба управляющего Отделением Ивана Рябоконь.
По достижении пенсионного возраста достаточно подать предзаполненное заявление на портале госуслуг, затем проверить все данные и согласиться с назначением. В личный кабинет придет уведомление, что пенсия назначена. Для этого в 2025 году должны быть соблюдены три критерия: достижение пенсионного возраста – 63 года для мужчин и 58 для женщин, наличие не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Для граждан, которые выходят на пенсию досрочно, требования к стажу и возрасту иные, уточнили в пресс-службе.
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