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Над Крымом сбили 11 беспилотников

Над Крымом сбили 11 беспилотников - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Над Крымом сбили 11 беспилотников

Ночью силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и еще семь регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T07:08

2025-03-01T07:08

2025-03-01T07:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Ночью силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и еще семь регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, всего было перехвачено и уничтожено 48 украинских БПЛА.ВСУ ежедневно пытаются атаковать территорию России с воздуха. Накануне над регионами трижды сбивали массированные атаки дронов. Так, силы ПВО в ночь на 28 февраля уничтожили 22 БПЛА над Кубанью, Орловской и Смоленской областями, а также приграничьем России. В 10:30 беспилотник сбили над Крымом.Вечером атака повторилась. В период с 17.44 до 19.45 мск средствами ПВО были уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата: 43 - над территорией Брянской области, пять - над территорией Республики Крым, четыре - над территорией Орловской области и один - над территорией Калужской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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