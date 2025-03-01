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Над Крымом сбили 11 беспилотников - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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Над Крымом сбили 11 беспилотников
Над Крымом сбили 11 беспилотников - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Над Крымом сбили 11 беспилотников
Ночью силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и еще семь регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T07:08
2025-03-01T07:28
крым
пво
министерство обороны рф
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Ночью силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и еще семь регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, всего было перехвачено и уничтожено 48 украинских БПЛА.ВСУ ежедневно пытаются атаковать территорию России с воздуха. Накануне над регионами трижды сбивали массированные атаки дронов. Так, силы ПВО в ночь на 28 февраля уничтожили 22 БПЛА над Кубанью, Орловской и Смоленской областями, а также приграничьем России. В 10:30 беспилотник сбили над Крымом.Вечером атака повторилась. В период с 17.44 до 19.45 мск средствами ПВО были уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата: 43 - над территорией Брянской области, пять - над территорией Республики Крым, четыре - над территорией Орловской области и один - над территорией Калужской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, срочные новости крыма, новости крыма, тверская область, брянская область, белгородская область, ростовская область, смоленская область, липецкая область, курская область
Над Крымом сбили 11 беспилотников

Над Крымом уничтожили 11 беспилотников - Минобороны

07:08 01.03.2025 (обновлено: 07:28 01.03.2025)
 
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енитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Ночью силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и еще семь регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, всего было перехвачено и уничтожено 48 украинских БПЛА.
"21 беспилотник над территорией Тверской области, 11 – над Республикой Крым, пять БПЛА – над территорией Брянской области, по три над Белгородской и Ростовской областями, по два над территориями Смоленской и Липецкой областей и один – над Курской областью", - уточняется в сообщении.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать территорию России с воздуха. Накануне над регионами трижды сбивали массированные атаки дронов. Так, силы ПВО в ночь на 28 февраля уничтожили 22 БПЛА над Кубанью, Орловской и Смоленской областями, а также приграничьем России.
В 10:30 беспилотник сбили над Крымом.
Вечером атака повторилась. В период с 17.44 до 19.45 мск средствами ПВО были уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата: 43 - над территорией Брянской области, пять - над территорией Республики Крым, четыре - над территорией Орловской области и один - над территорией Калужской области.
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