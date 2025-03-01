https://crimea.ria.ru/20250301/zaschitniki-zemli-russkoy-podvig-pskovskikh-desantnikov-u-vysoty-776-1144558699.html

Защитники земли русской: подвиг псковских десантников у высоты 776

Защитники земли русской: подвиг псковских десантников у высоты 776 - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Защитники земли русской: подвиг псковских десантников у высоты 776

В деревне Череха в пригороде Пскова у контрольно-пропускного пункта 104-го десантного штурмового полка стоит монумент, прозванный в народе "Куполом"... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T11:30

2025-03-01T11:30

2025-03-01T11:40

защитники земли русской

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В деревне Череха в пригороде Пскова у контрольно-пропускного пункта 104-го десантного штурмового полка стоит монумент, прозванный в народе "Куполом". Белоснежный металлический купол парашюта стальными стропами опирается на постамент, стилизованный под четырехгранную горную вершину. Под куполом – композиция из 84-х устремленных ввысь поминальных свечей. Этот памятник посвящен десантникам 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, которые 25 лет назад приняли неравный бой с двадцатикратно превосходящими силами боевиков у высоты 776 под Улус-Кертом. Бой длился почти сутки – живыми из него вышли только шестеро солдат. Русские десантники погибали, но не сдавались и стояли до последнего. Самому старшему из них было 37 лет, младшему – 18.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Начало Второй чеченской войныПервая чеченская война, завершившаяся подписанием в 1996 году Хасавюртовских соглашений, мира не принесла. Бандформирования во главе с полевым командиром Шамилем Басаевым и арабским наемником Хаттабом накопили силы и в августе 1999 года вторглись в Дагестан, намереваясь захватить территорию республики. Однако местное население и федеральные силы дали боевикам жесткий отпор. В течение месяца сепаратистов выдавили обратно в Чечню, их банды понесли значительные потери.В сентябре 1999-го началась Вторая чеченская кампания, целью которой была полная ликвидация террористических баз в Чечне. Российским войскам удалось быстро овладеть Гудермесом, Ачхой-Мартаном, Аргуном, Урус-Мартаном, Ханкалой и Шали.В феврале 2000 года федеральные силы вновь взяли Грозный, а бандформирования вынуждены были уйти в горные районы. Началась операция по взятию Шатоя (последнего крупного населенного пункта, где окопались боевики) и блокированию основных сил террористов в горных районах.Именно туда, в сторону Аргунского ущелья, двинулись самые боеспособные остатки вооруженных формирований боевиков во главе с Басаевым, Хаттабом и еще одним одиозным полевым командиром Русланом Гелаевым. Гелаевцы пошли на северо-запад к селу Комсомольское, жестокие и кровавые бои за который развернулись в марте 2000-го и завершились почти полным уничтожением банды.Другая группа, которую вели Хаттаб, подорвавшийся на мине и лишившийся стопы Басаев, а также братья Ахмадовы, решила прорываться на Улус-Керт, чтобы оттуда через Аргунское ущелье попытаться уйти в Грузию. Нужно было не дать боевикам прорваться. Для этого подразделениям ВДВ необходимо было занять господствующие высоты над Аргунским ущельем.Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана90 псковских "спартанцев"Командиру 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка майору Сергею Молодову был отдан приказ к 29 февраля занять господствующую высоту на горе Исты-Корд, на отметке 776, а также создать опорный пункт на высоте 787.К тому времени отдельные группы боевиков уже вырвались из Шатоя и начали заходить в Аргунское ущелье, успев подготовить там засады.Забросить десантников на позицию на вертолетах не выходило из-за слишком неудобной для высадки местности. Поэтому к пункту назначения бойцы шли пешком, неся все необходимое, в том числе палатки и полевые печки, на своих плечах.На высоту 787 направились разведчики и взвод 4-й роты майора Александра Доставалова. Впереди основных сил 6-й роты шел разведдозор под командованием старшего лейтенанта Алексея Воробьева. У подножия Исты-Корда разведчики наткнулись на отряд боевиков примерно из 20 человек. Молодовцы решили помочь сослуживцам, однако его отряд попал под плотный огонь снайперов. Сам Молодов получил тяжелое ранение и скончался. Защитники земли русской: как советские войска освобождали БудапештКомандование 6-й ротой принял на себя командир 2-го парашютно-десантного батальона подполковник Марк Евтюхин – опытный военный, прошедший Афганистан, участвовавший в миротворческих операциях в зоне грузино-абхазского конфликта и в Югославии.Основные силы боевиков подошли раньше, чем десантники успели закрепиться на высоте 776. Завязался тяжелый бой. Десантники фактически оказались в окружении. Бандиты решили обойти позиции 6-й роты, но на пути их встретили огнем бойцы 1-й роты у реки Абазулгол. Они успели окопаться, поэтому выдержали натиск. Террористы развернулись и пошли на штурм 776 высоты.Стоявшие насмертьТочная численность бандформирований, атаковавших псковских десантников, неизвестна. По разным оценкам, она составляла не менее 2000 человек. Противник превосходил российских бойцов по численности в 20 раз, но парни не дрогнули и не отступили.Атаки бандитов шли волнами, раз за разом становясь все ожесточеннее. Террористы обстреливая позиции десантников из минометов и стрелкового оружия. Поняв, что без серьезных потерь бандформированиям не пробиться, подручные Хаттаба Идрис Хатуев и Абу Валид попытались купить проход через высоту. Они связались по радио с комбатом Евтюхиным и предложили сделку.Российские бойцы получали ранения и гибли, у них заканчивались патроны и гранаты, но бойцы не отступали. Бандформирования тоже несли тяжелые потери. Десантников поддерживала артиллерия, огонь которых координировал гвардии капитан Виктор Романов. Именно их удары нанесли террористам наибольший урон.Прийти на помощь 6-й роте практически никто не смог. Сражавшаяся неподалеку 3-я рота несколько раз пыталась прорваться к окруженным товарищам, но всякий раз была отброшена.Защитники земли русской: неравный бой и бессмертный подвиг "Варяга""Прощайте, мужики!"Командир 3-го взвода 4-й роты лейтенант Олег Ермаков, получив тяжелое ранение в живот, оставил себе пулемет, занял выгодную позицию и приказал товарищам уходить. Истекая кровью и прикрывая сослуживцев, он уничтожил огнем несколько десятков боевиков. Последних шестерых бандитов, решивших зарезать раненого бойца, раненый Ермаков убил в рукопашной схватке, орудуя пулеметом как дубиной, а также ножом, захваченным о одного из нападавших. Лейтенант умер на той же позиции от потери крови.Только в три часа ночи 1 марта на помощь к окруженным десантникам подошли 15 бойцов из сражавшегося неподалеку взвода 4-й роты под командованием гвардии майора Александра Доставалова. Однако силы по-прежнему оставались катастрофически неравными.К утру боевикам удалось выбить десантников с основных оборонительных рубежей и оттеснить их почти к самой вершине. Все бойцы к этому моменту уже имели ранения разной степени тяжести. Марк Евтюхин, к тому времени уже многократно раненный, и несколько десантников, в том числе корректировщик Романов, который остался без ног из-за взрыва мины, заняли последние рубежи на самой вершине. В числе последних пятерых бойцов, воевавших на самой вершине высоты, был и гвардии майор Доставалов.Артиллеристы смели огнем штурмующих вершину бандитов и оставшихся десантников, включая их отважного командира.Защитники земли русской: история Судакского десантаОни ушли в бессмертиеИз 90 российских военных, принявших участие в бою за высоту 776, погибли 84. Выжили шестеро парней. Среди них старший сержант Александр Супонинский и сержант Андрей Поршнев, которые по приказу последнего оставшегося в живых офицера, капитана Романова (по другой версии – лейтенанта Дмитрия Кожемякина), спрыгнули вниз с поросшего кустарниками и деревьями обрыва в овраг и сумели скрыться. Чудом выжили также рядовые Алексей Комаров, Вадим Тимошенко, Роман Христолюбов и Евгений Владыкин.Потери бандформирований Хаттаба оцениваются по-разному – от 400 до 600 убитых боевиков. Однако от возмездия террористы не ушли. Прорвавшиеся из Аргунского ущелья бандиты были впоследствии уничтожены в боях, некоторых удалось взять живыми, судить и отправить в спецтюрьмы.Самого Хаттаба, самого хитрого и осторожного из всех полевых командиров, удалось ликвидировать весной 2002 года в ходе блестяще спланированной и проведенной российскими спецслужбами операции.Бой у 776 высоты показал, что дух российской армии, которая в тот период переживала очень тяжелые времена, не сломлен. При этом моральный дух террористов, наоборот, оказался подорван. Многие отряды начали сдаваться в плен практически без боя.Прощай, шестая рота,Ушедшая в века.Бессмертная пехотаНебесного полка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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защитники земли русской, история, чечня, память, россия, инфографика, псков, псковская область