https://crimea.ria.ru/20250301/perepalka-zelenskogo-s-trampom--reaktsiya-evropy-1144569358.html

Перепалка Зеленского с Трампом – реакция Европы

Перепалка Зеленского с Трампом – реакция Европы - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Перепалка Зеленского с Трампом – реакция Европы

Лидеры европейских стран после жесткого разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказались в замешательстве. Одни выразили безоговорочное РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T08:44

2025-03-01T08:44

2025-03-01T08:44

владимир зеленский

европа

европейский союз (ес)

в мире

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сша

дональд трамп

австрия

франция

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Лидеры европейских стран после жесткого разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказались в замешательстве. Одни выразили безоговорочное желание достигнуть мира, другие предлагают провести саммит, чтобы "обсудить итоги", а третьи продолжают безоговорочно поддерживать продолжение боевых действий. РИА Новости Крым собрал позиции лидеров и представителей МИД стран коллективного запада.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. В Белом доме между ними состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его попросил Дональд Трамп. После этого госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Европа не оставляет попыток ослабить Россию, чтобы "она начала просить о мире". Для этого европейские политики требуют продолжения конфликта на Украине еще на год. Республика Сербская Босния и ГерцеговинаПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал Зеленского "не доросшим актером", а также выразил абсолютную поддержку Трампу за его стремление к поиску решения конфликта на Украине, пишет РИА Новости.КанадаА вот министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о готовности и дальше выступать на стороне Украины.ИталияПремьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за диалог коллективного запада. После перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского она предложила провести срочную встречу с участием США, ЕС и их союзников для обсуждения ситуации на Украине. АвстрияВрио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг после неудачных переговоров поддержал Владимира Зеленского."Мы поддерживаем Украину", - говорится в заявлении в аккаунте МИД Австрии в соцсети Х. Кроме того, представители министерства заявили, что "разделяют приверженность Украины всеобъемлющему, справедливому и прочному миру". Заявление МИД республики переопубликовали к себе в аккаунты врио канцлера республики, президент страны Александер Ван дер Беллен и предполагаемый кандидат в канцлеры от Австрийской народной партии Кристиан Штокер.ЧехияПрезидент Чехии Петр Павел заявил, что после перепалки в Белом доме стоит на стороне Украины более, чем когда-либо.Норвегия, Швеция и ДанияОсудили итоги переговоров и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, выразив поддержку Киеву."То, что мы увидели в Белом доме, серьезно и удручающе. Украина по-прежнему нуждается в поддержке США", - сказал Стере в интервью норвежскому изданию Dagbladet.Расмуссен заявил, что Дания была "шокирована", увидев происходящее в Белом доме.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после встречи Зеленского с Трампом также заявил в соцсети Х о поддержке Киева Стокгольмом.ПольшаПремьер-министр Польши Дональд Туск выступил на стороне Владимира Зеленского на фоне его конфликта с президентом США Дональдом Трампом.ФранцияПрезидент Франции Эммануэль Макрон после напряженного разговора в Белом доме провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Да, они поговорили", - цитирует издание советника при французском президенте.Французский президент сообщил журналистам, что США, Европа, Япония, Канада и другие страны правильно поступили, начав помогать Украине и введя санкции против России. Он добавил, что "нужно благодарить тех, кто помог, и нужно уважать тех, кто сражается с самого начала".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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