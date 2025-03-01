Перепалка Зеленского с Трампом – реакция Европы
Лидеры стран Европы поддержали Зеленского после перепалки с Трампом
© © AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский
© © AP Photo / Ben Curtis
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Лидеры европейских стран после жесткого разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказались в замешательстве. Одни выразили безоговорочное желание достигнуть мира, другие предлагают провести саммит, чтобы "обсудить итоги", а третьи продолжают безоговорочно поддерживать продолжение боевых действий.
РИА Новости Крым собрал позиции лидеров и представителей МИД стран коллективного запада.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. В Белом доме между ними состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его попросил Дональд Трамп.
После этого госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Европа не оставляет попыток ослабить Россию, чтобы "она начала просить о мире". Для этого европейские политики требуют продолжения конфликта на Украине еще на год.
Республика Сербская Босния и Герцеговина
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал Зеленского "не доросшим актером", а также выразил абсолютную поддержку Трампу за его стремление к поиску решения конфликта на Украине, пишет РИА Новости.
"Дональд Трамп продемонстрировал высокую ответственность и силу государственного деятеля – говоря правду открыто в лица тех, кто привык к сказкам и притворству. Владимир Зеленский еще раз показал, что является не более чем недоросшим актером, чья роль написана чужим пером, когда его сцена – кровавый театр, в котором страдает его народ. Его ложная храбрость измеряется числом видеокамер и блеском мирового бомонда, но цена его представления - не аплодисменты, а миллионы потерянных жизней", - написал Додик.
Канада
А вот министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о готовности и дальше выступать на стороне Украины.
"Я только что поговорила с главой МИД Украины и подтвердила неизменную поддержку, которую Канада оказывает этой стране. Мы продолжим предоставлять необходимую помощь, чтобы гарантировать безопасность, суверенитет и жизнеспособность Украины", – написала она в соцсетях.
Италия
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за диалог коллективного запада. После перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского она предложила провести срочную встречу с участием США, ЕС и их союзников для обсуждения ситуации на Украине.
"Разделение не было бы ни в чьих интересах. Необходим срочный саммит с участием США, европейских государств и союзников, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены решать сегодняшние серьезные проблемы, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и те, которые нам придется решать в будущем", - приводит слова Мелони пресс-служба итальянского совета министров.
Австрия
Врио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг после неудачных переговоров поддержал Владимира Зеленского.
"Мы поддерживаем Украину", - говорится в заявлении в аккаунте МИД Австрии в соцсети Х.
Кроме того, представители министерства заявили, что "разделяют приверженность Украины всеобъемлющему, справедливому и прочному миру". Заявление МИД республики переопубликовали к себе в аккаунты врио канцлера республики, президент страны Александер Ван дер Беллен и предполагаемый кандидат в канцлеры от Австрийской народной партии Кристиан Штокер.
Чехия
Президент Чехии Петр Павел заявил, что после перепалки в Белом доме стоит на стороне Украины более, чем когда-либо.
"Мы стоим на стороне Украины более, чем когда-либо. Пришло время, чтобы Европа активизировала свои усилия", - заявил он.
Норвегия, Швеция и Дания
Осудили итоги переговоров и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, выразив поддержку Киеву.
"То, что мы увидели в Белом доме, серьезно и удручающе. Украина по-прежнему нуждается в поддержке США", - сказал Стере в интервью норвежскому изданию Dagbladet.
Расмуссен заявил, что Дания была "шокирована", увидев происходящее в Белом доме.
"Это является сокрушительным ударом для Украины. И это было не то, что нужно сейчас. Должно быть место для конструктивных бесед", - написал глава датского МИД в своих соцсетях.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после встречи Зеленского с Трампом также заявил в соцсети Х о поддержке Киева Стокгольмом.
Польша
Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил на стороне Владимира Зеленского на фоне его конфликта с президентом США Дональдом Трампом.
"Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни", - написал Туск.
Франция
Президент Франции Эммануэль Макрон после напряженного разговора в Белом доме провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Да, они поговорили", - цитирует издание советника при французском президенте.
Французский президент сообщил журналистам, что США, Европа, Япония, Канада и другие страны правильно поступили, начав помогать Украине и введя санкции против России. Он добавил, что "нужно благодарить тех, кто помог, и нужно уважать тех, кто сражается с самого начала".
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