https://crimea.ria.ru/20230209/putin-nagradil-ordenom-druzhby-gendirektora-aeroporta-simferopolya-plaksina-1126892410.html

Путин наградил орденом Дружбы гендиректора аэропорта Симферополя Плаксина

Путин наградил орденом Дружбы гендиректора аэропорта Симферополя Плаксина - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Путин наградил орденом Дружбы гендиректора аэропорта Симферополя Плаксина

Путин наградил орденом Дружбы гендиректора аэропорта Симферополя Плаксина. Вручение награды состоялось на мероприятии в честь 100-летия отечественной... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T20:10

2023-02-09T20:10

2023-02-09T20:33

евгений плаксин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Путин наградил орденом Дружбы гендиректора аэропорта Симферополя Плаксина. Вручение награды состоялось на мероприятии в честь 100-летия отечественной гражданской авиации в Государственном Кремлевском дворце.Путин вручил орден Дружбы генеральному директору международного аэропорта Симферополь Евгению Плаксину, директору филиала "Аэрофлота - Российских авиалиний" во Владивостоке Ирине Лапицкой, гендиректору "Воздушных ворот Северной столицы" Леониду Сергееву. Бортпроводнице авиакомпании "Победа" Виктории Голубьевой президент вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получили министр транспорта Виталий Савельев и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.Кроме того, ордена Александра Невского вручены председателю совета директоров международного аэропорта Внуково Виталию Ванцеву, генеральному директору международного аэропорта Шереметьево Михаилу Василенко, члену Совета ассоциации "Клуб ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации "Опыт" Виктору Горлову. Ордена Пирогова удостоена главный врач Центральной клинической больницы гражданской авиации Наталья Забродина. Звания "Заслуженный пилот Российской Федерации" присвоены трем летчикам, трем сотрудникам авиапредприятий - звания "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации". Почетный знак РФ "За успехи в труде" для коллектива авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии" получил ее генеральный директор Сергей Александровский.Плаксин Евгений Васильевич родился 12 ноября 1978 года в Симферополе. В 2000 году окончил Таврический институт предпринимательства и права, в 2001 году – Одесский институт внутренних дел, в 2007 году – Национальный авиационный университет. Трудовая деятельность: С 2000 по 2001 год - юрисконсульт в жилищно-коммунальном управлении Государственного международного аэропорта "Симферополь"; С 2002 по 2007 год - юрисконсульт Республиканского предприятия "Международный аэропорт "Симферополь"; С 2008 года по 2011 год - начальник юротдела ОАО "Международный аэропорт "Симферополь"; С 2012 года по декабрь 2012 года - замисполнительного директора ПАО "Международный аэропорт "Симферополь"; С января 2013 года по март 2014 года - директор по производству ПАО "Международный аэропорт "Симферополь"; С 2008 года по март 2014 года - член Наблюдательного совета ПАО "Международный аэропорт "Симферополь"; С марта 2014 года по настоящее время – генеральный директор АО "Международный аэропорт "Симферополь".

https://crimea.ria.ru/20220616/kak-izmenitsya-territoriya-glavnogo-aeroporta-kryma-1123556873.html

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