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Путин посмертно наградил Пускепалиса орденом Мужества - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Путин посмертно наградил Пускепалиса орденом Мужества
Путин посмертно наградил Пускепалиса орденом Мужества - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Путин посмертно наградил Пускепалиса орденом Мужества
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса. Указ опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T15:28
2023-02-06T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Актер и художественный руководитель государственного академического театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис 20 сентября прошлого года погиб в ДТП в Ярославской области. По данным следствия автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с одной фурой, а затем врезался в другую. По данным СМИ, артист погиб, перегоняя микроавтобус для военных в Донбассе.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Федора Волкова, заслуженный артист Российской Федерации. Ему было 56 лет. Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.
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россия, владимир путин (политик), общество, новости, культура
Путин посмертно наградил Пускепалиса орденом Мужества

Президент Путин удостоил Сергея Пускепалиса орденом Мужества посмертно

15:28 06.02.2023 (обновлено: 15:29 06.02.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Актер и художественный руководитель государственного академического театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис 20 сентября прошлого года погиб в ДТП в Ярославской области. По данным следствия автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с одной фурой, а затем врезался в другую. По данным СМИ, артист погиб, перегоняя микроавтобус для военных в Донбассе.
Актер Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября 2022, 14:47
Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Пускепалиса Сергея Витауто – художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова", Ярославская область (посмертно)", - говорится в документе.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Федора Волкова, заслуженный артист Российской Федерации. Ему было 56 лет. Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.
 
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