Путин посмертно наградил Пускепалиса орденом Мужества
Президент Путин удостоил Сергея Пускепалиса орденом Мужества посмертно
15:28 06.02.2023 (обновлено: 15:29 06.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Актер и художественный руководитель государственного академического театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис 20 сентября прошлого года погиб в ДТП в Ярославской области. По данным следствия автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с одной фурой, а затем врезался в другую. По данным СМИ, артист погиб, перегоняя микроавтобус для военных в Донбассе.
20 сентября 2022, 14:47Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Пускепалиса Сергея Витауто – художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова", Ярославская область (посмертно)", - говорится в документе.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Федора Волкова, заслуженный артист Российской Федерации. Ему было 56 лет. Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.