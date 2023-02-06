https://crimea.ria.ru/20230206/putin-posmertno-nagradil-puskepalisa-ordenom-muzhestva-1126811066.html

Путин посмертно наградил Пускепалиса орденом Мужества

Путин посмертно наградил Пускепалиса орденом Мужества - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Путин посмертно наградил Пускепалиса орденом Мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса. Указ опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T15:28

2023-02-06T15:28

2023-02-06T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Актер и художественный руководитель государственного академического театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис 20 сентября прошлого года погиб в ДТП в Ярославской области. По данным следствия автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с одной фурой, а затем врезался в другую. По данным СМИ, артист погиб, перегоняя микроавтобус для военных в Донбассе.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Федора Волкова, заслуженный артист Российской Федерации. Ему было 56 лет. Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.

https://crimea.ria.ru/20220920/pogib-akter-i-rezhisser-sergey-puskepalis-1124562340.html

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россия, владимир путин (политик), общество, новости, культура